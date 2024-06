Caso Loan: Patricia Bullrich llegó a 9 de Julio y se intensifican los rastrillajes en la casa de la abuela

Esta mañana, la Policía Federal comenzó los rastrillajes en la zona de la casa de la abuela de Loan Peña , el niño de 5 años desaparecido el pasado jueves 13 de junio. El operativo cuenta con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que quiere seguir de cerca la investigación.

Caso Loan:

La búsqueda ya lleva 17 días y ayer Laudelina Peña , tía del menor, acusó al matrimonio compuesto por Carlos Pérez y María Victoria Caillava de haber atropellado al niño y cargado su cuerpo en la caja de una camioneta.

PERITARÁN LOS VEHÍCULOS DEL MATRIMONIO

El testimonio de Laudelina, que llega 16 días después de la desaparición, llevó a los investigadores a enfocar sus esfuerzos en la zona señalada y a realizar nuevas pericias sobre la camioneta y el auto de Caillava y su esposo para comprobar si la hipótesis del accidente por arrollamiento tiene veracidad. La justicia provincial ya había realizado una primera pericia al interior de los vehículos, y ahora se procederá a un examen exhaustivo del exterior del mismo.

Maria Victoria Caillava y Carlos Pérez. Foto: Facebook.

La hipótesis sería de arrollamiento y no de atropellamiento, por lo que harán hincapié en todas las partes de los rodados, pero sobre todo en las ruedas.

Qué dijo Laudelina Peña

Laudelina Peña afirmó que el matrimonio atropelló a su sobrino Loan y trasladó su cuerpo en una camioneta Ford Ranger blanca. Además, involucró al comisario Walter Oscar Maciel como cómplice en las amenazas para mantener el hecho en silencio. “Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en el campo”, aseguró Laudelina en su denuncia.

Relató que, tras el atropello, Victoria Caillava la obligó a declarar que Loan se había perdido en el campo y a plantar el zapato del niño para desviar la atención de las autoridades.

La declaración de Laudelina Peña sobre el supuesto accidente de Loan en Corrientes .

La denuncia, presentada en la fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes, a cargo del fiscal Gustavo Robineau, menciona que Laudelina no quedó detenida ni acusada, pero sus declaraciones deben ser corroboradas por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, quien dirige la investigación sobre la desaparición de Loan.

Por su parte, Pérez y Caillava afirmaron por medio de sus letrados que la declaración de Laudelina Peña no es real y pidieron dar su relato indagatorio.

Qué dijo Fernando Burlando sobre la denuncia de la tía

El abogado de la familia Fernando Burlando cuestionó la decisión de la Justicia de Corrientes de tomar el testimonio de Laudelina Peña, pese a que la causa está en manos del fuero federal y bajo secreto de sumario.

La búsqueda de Loan

“Lo de ayer fue un papelón. Laudelina tiene que aclarar muchas cosas”, remarcó Burlando y consideró que la declaración de la mujer es “cinematográfica e incoherente”.

Asimismo, el letrado criticó al gobernador Valdés: “No sé qué tenía que ver el gobernador ahí. Hay una interferencia clara y brutal de los poderes. Le han hecho mucho daño a la investigación”.

Finalmente el abogado de la familia del pequeño aclaró que el testimonio aún no fue incorporado a la causa federal. “Yo no voy a descansar hasta que aparezca Loan”, reiteró Burlando