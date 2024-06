La declaración de Laudelina Peña sobre el supuesto accidente de Loan: “Caillava me amenazó de muerte”

En una denuncia que cambió el caso rotundamente, la tía de Loan acusó a Victoria Caillava y a su esposo, Carlos Pérez, de haber atropellado y asesinado al pequeño. Según Laudelina Peña, la funcionaria municipal y su esposo, un capitán de navío retirado, trasladaron el cuerpo de Loan en una camioneta Ford Ranger blanca y luego intentaron ocultarlo. Además, involucró al comisario Walter Oscar Maciel como cómplice en la amenaza.

“Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo”, afirmó Laudelina Peña en su denuncia, donde describió cómo escuchó el ruido del impacto de la camioneta contra su sobrino.

Según su relato, la misma tarde del atropello, Victoria Caillava la obligó a decir que Loan se había perdido en el campo y a plantar el zapato del niño para desviar la atención de las autoridades.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava, la pareja detenida este sábado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, en Corrientes. Foto: Gentileza.

La denuncia, presentada en la fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes, a cargo del fiscal Gustavo Robineau, menciona que Laudelina no quedó detenida ni acusada, pero sus declaraciones deben ser corroboradas por el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, quien dirige la investigación sobre la desaparición de Loan.

Supuesto caso de trata de personas: indicios y sospechas

La investigación sigue en la fiscalía federal de Goya como un caso de trata de personas hasta que se verifiquen los testimonios de Laudelina. Los fiscales del Ministerio Público de Corrientes, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, acusaron a Caillava y Pérez de captar a Loan para entregarlo a una red de trata de personas, basándose en indicios como llamadas telefónicas y peritajes de odorología forense que indicaron la presencia del rastro de Loan en los vehículos del matrimonio.

El 13 de junio, a las 14.50, cuando Caillava y Pérez regresaban a Nueve de Julio, recibieron una llamada de Laudelina, informando que Loan no aparecía. Caillava, sin que se lo preguntaran, aclaró que su esposo siempre cerraba las puertas de la camioneta. “Mirá que mi marido se crió en la ciudad y él siempre cierra las puertas de la camioneta”, indicó la acusada.

La frase de la detenida fue interpretada por los investigadores como una justificación para negar que Loan pudiera haber subido al vehículo.

La relación entre Caillava, su esposo y el comisario Walter Maciel también despertó sospechas. La exsecretaria de Producción llamó al jefe policial a las 15.15, antes de que María Noguera, madre de Loan, radicara la denuncia por la desaparición de su hijo a las 16.15.

La información de las antenas de telefonía celular indicó que el teléfono de Caillava estuvo en un camino que conduce al campo que el matrimonio posee, lo que contradice sus declaraciones iniciales.

Este campo, ubicado a cinco kilómetros de la casa de Catalina Peña, abuela de Loan, fue revisado en tres ocasiones por los investigadores, pero no se encontró ningún rastro del niño. La contradicción en las declaraciones de Caillava y Pérez llevó a los investigadores a realizar una nueva inspección en el lugar, aunque sin éxito hasta el momento.