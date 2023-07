Caso Cecilia Strzyzowski: la fiscalía pidió que la familia Sena cambiara de abogado por “intereses contrapuestos”

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chaco se dictó una resolución donde argumentan que Marcela Acuña, su marido, Emerenciano Sena, y su hijo, César Sena, no pueden tener el mismo abogado defensor por “intereses contrapuestos”. Lo dicho consta en el artículo 129 del Código Procesal Penal.

Según la fiscalía que está cargo de la investigación, por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, el actual abogado de la familia, Ricardo Osuna, no puede mantener la defensa de Acuña. Esto se debe a que la mujer expresó, a través de cartas, que su hijo César es el responsable del femicidio y esto se contrapone con los intereses del joven, que también es defendido por Osuna.

Por tal motivo, Acuña deberá ser representada por un nuevo letrado o se le asignará un defensor oficial. Según aclararon fuentes judiciales, esta fundamentación es para que en el futuro no haya obstáculos procesales.

Además, según informó Diario Chaco, la disposición cuenta con jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia. Al ser consultado por esta resolución, Osuna aseguró que “no dará el brazo a torcer” y argumentó que esta nueva medida es una estrategia de los fiscales para dificultar la defensa de la familia Sena.

Cabe mencionar que el abogado de la familia Sena señaló al diario local que está buscando la representación de una nueva abogada para Acuña. Sin embargo, aclaró que en caso de no conseguir un letrado para la dirigente social, renunciará a la defensa de César Sena y quedará solo como abogado del matrimonio.

Ante esto, Osuna explicó que el hijo de los Sena no quedará sin representante legal, ya que asumirá su defensa un abogado de su propio equipo. Aun así, desde la defensa de los Sena señalaron que lo que argumenta la fiscalía sobre los escritos de Acuña inculpando a su hijo por el crimen de Cecilia no está en el expediente.

Al respecto, el letrado aseguró al medio chaqueño: “Si quieren darle validez a eso, ellos tendrían que hacer al menos una pericia caligráfica para corroborar que sea la firma y letra de ella. Ella en su declaración no dice eso. Ellos - por la Fiscalía- entienden lo que a ellos les parece, porque les molesta que yo salga a hablar en los medios. Todos los demás abogados están callados”.

LA FAMILIA SENA CON PADECIMIENTOS MÉDICOS

El abogado defensor de la familia habló para Diario Chaco y brindó detalles sobre los “cuadros de salud” que sus defendidos le expresaron tener. En medio de fuertes operativos policiales y abucheos por parte de otros ciudadanos, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron trasladados al Perrando para ciertos controles clínicos.

Cabe destacar que, según lo informado por Diario Chaco, Acuña lleva una huelga de hambre desde el inicio de su detención y Sena aseveró tener problemas de diabetes. Eso se confirmó luego de la carta de su hermana en donde le pide que empiece a “hacer show” y que haga bajar su azúcar, teniendo en cuenta que Sena padece diabetes.

“Así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada, están esperando resultados de ADN. Mientras, no conviene ningún tipo de declaración”, insistió Marcelina. Sobre la salud de Emerenciano, Osuna aclaró: “Sé que se hizo la junta médica, sé que estuvieron hasta tarde; aún se esperan los informes con el resultado y luego elevarán todo a fiscalía para ver si corresponde o no el arresto domiciliario”.

Además, el letrado aseveró al mencionado diario que Acuña “está bastante débil”. En lo que respecta al principal acusado por el crimen de Cecilia, César Sena, el abogado confirmó que mantiene una comunicación fluida, pero explicó que el joven “está solo, aislado”.

