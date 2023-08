Caso Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena y Marcela Acuña pedirán la anulación de la prisión preventiva

Durante la mañana de miércoles, un intenso mega operativo se llevó a cabo en la fiscalía de Resistencia, donde los acusados por el crimen de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron trasladados para buscar la anulación de la prisión preventiva que pesa sobre ellos. En el lugar, se desplegaron más de 400 efectivos.

Para proteger a los acusados, se valló el área y se contó con un importante despliegue policial. Por un lado, un grupo de manifestantes se acercó para apoyar a la familia de los imputados, mientras que, por otro lado, vecinos y familiares de Cecilia Strzyzowski se congregaron para exigir justicia por la joven desaparecida.

Cecilia Strzyzowski junto a su pareja César Sena, a quien se le atribuye la autoría del femicidio. Facebook.

Durante su declaración en la fiscalía, el clan Sena nuevamente pedirá su libertad y alegarán cuestiones de salud. Además, Emerenciano Sena envió una carta al juez solicitando beneficios en la cárcel, como el ingreso de televisores y radios, recibir más visitas y tener acceso a llamadas telefónicas irrestrictas.

El juez Héctor Sandoval, a cargo del caso, deberá determinar si los acusados quedan en libertad o continúan detenidos. Juan Arreguín, abogado de la familia de la víctima, expresó a TN: “Vamos a avanzar con unos cuestionamientos que hicieron los defensores Marcela y César sobre las declaraciones testimoniales porque dicen que se utilizaron para luego sostener la acusación. Lo cual no tiene sentido porque no fueron incorporadas a la causa y además el planteo llega 40 días después, por lo que se trata de una estrategia de los acusados”. Además, habló sobre los resultados de las pericias a los restos óseos, que no lograron establecer la carga genética de Cecilia, lo que fue un duro golpe para la familia.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez ingresando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: Redes

En medio de las investigaciones, se encontraron manchas de sangre en la vivienda de los Sena, que se confirmó pertenecían a la víctima. Sin embargo, las manchas de sangre encontradas en la camioneta aún no han sido identificadas.

La madre de Cecilia, Gloria Romero, reafirmó su convicción de que los tres acusados son responsables del crimen y expresó su preocupación por una sospechosa bandera colgada en las afueras de la fiscalía que dice “no a la makumba”, refiriéndose a prácticas esotéricas. “Le quieren echar la culpa de todo a César y no fue solo él” sostuvo.

Gloria Romero - El País Diario

En medio de la tensión y la controversia, la mamá de la víctima también habló de una conversación con el presidente Alberto Fernández, quien le manifestó el deseo del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, de “hacer las cosas bien”. Sin embargo, Gloria dijo: “Quiero creerle, pero le creí a César que amaba a mi hija y hoy está muerta. Lo correcto era que se ponga del lado de la víctima”.

