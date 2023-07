Caso Cecilia Strzyzowski: aparecieron imágenes de la casa de la familia Sena el día del femicidio

Este miércoles se difundieron imágenes inéditas del expediente por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Las mismas corresponden a las cámaras de seguridad de una casa que está en frente de la propiedad de los Sena. Las fotos son del viernes 2 de junio, día en que la joven chaqueña habría sido asesinada.

Las imágenes son de dos momentos claves para la investigación: la ventana horaria en la que habría ocurrido el homicidio y cuando se habría sacado el cuerpo de la vivienda.

Por el caso hay siete detenidos. A tres de ellos, los miembros de la familia Sena, se los imputó por homicidio agravado y premeditado, mientras a que los restantes por encubrimiento.

El Equipo Fiscal Especial (EFE) a cargo de la investigación, en el pedido de prisión preventiva, detalló que el homicidio habría ocurrido entre las 12:13 y las 13:03 del jueves 2 de junio, según los análisis que se hicieron de las cámaras de seguridad, las antes del celular y de los testimonios.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa la llegada de Emerenciano Sena y Marcela Acuña a su domicilio el viernes 2 de junio, de acuerdo a lo informado por Infobae. El matrimonio ingresó en una camioneta Toyota Hilux a las 12:16.

La llegada de de Emerenciano Sena y Marcela Acuña a su hogar.

En esa fecha Cecilia ingresó a las 9:15 a la casa de los Sena pero no volvió a salir. César Sena (su pareja) y los padres de él sí tuvieron movimientos de ingreso y egreso del hogar. De acuerdo a la investigación, César entró a las 11:41, cuando Cecilia ya estaba allí. Y estuvieron sin compañía hasta pasadas las 12 cuando llegaron Emerenciano y Marcela.

Cecilia llegando a la vivienda de los Sena a la mañana del 2 de junio. Foto: Gentileza

Acuña declaró que cuando arribó a su domicilio notó a su hijo “nervioso”. “Me dirigí hacia la cocina y como lo vi de esa manera le dije de tomar un té y sentarme a hablar con él de lo que había sucedido con Cecilia y la pelea que él me había planteado. Pero en ese momento se largó a llorar”, explicó la mujer.

Recién a las 13:01 se registró otro movimiento, cuando César salió de su hogar. Emerciano y Marcela salieron a las 16:53 y cinco minutos después llegó Gustavo Obregón en un Citröen C4.

A esa hora Acuña ya le había mandado un mensaje diciendo que “había visto un cuerpo”. “Le mandé un mensaje a Gustavo Obregón solicitándole que vaya a ver lo que yo creí que había visto ahí en la casa y, específicamente, le puse la palabra ‘cuerpo’, que es lo que yo creí haber visto”, sostuvo la mujer. Además dijo que, mientras estaba yendo hacia la localidad de Barranqueras, Obregón le confirmo que sí, “que era un cuerpo”.

Los fiscales afirman que la llegada de Obregón a la vivienda fue para “hacer desaparecer rastros y/o pruebas de la escena del hecho”. Añadieron que esto se concretó a las 19:27 “cuando César y Gustavo cargaron el cuerpo de Cecilia en la cajuela de la camioneta marca Hilux, color blanca, para luego dirigirse hacia ‘Campo Rossi’”.

19:27, hora en que cargan el cuerpo de Cecilia en la camioneta.

Gustavo Obregón detalló en su declaración cómo él y César cargaron el cuerpo en la camioneta: “Yo estaba nervioso y no sabía qué hacer. Dejé mi auto en la calle, y la camioneta de él ya estaba metida en el garaje de cola. Ahí César me dijo: ‘Gusti, ayúdame a sacar esto. Tenemos que ir al campo’”. Yo agarré las bolsas, y cuando me acerqué a la camioneta, César ya tenía el bulto en el suelo, atrás de la camioneta, extendido a lo ancho. Subimos entre los dos, uno en cada punta, agarrándolo de la frazada. Estaba medio duro. Lo acomodamos en la caja de la camioneta como pudimos”, contó.

Y añadió: “Lo ayudé a cargarlo, porque César era como mi jefe, el orden de Jerarquía era: primero Emerenciano, después la Señora Marcela Acuña y después César”.

La camioneta en la que habrían sacado el cuerpo de Cecilia del hogar Sena.

Ambos se retiraron del domicilio pero no lo hicieron juntos. César se fue manejando la camioneta Hilux y Obregón el C4. “César me dijo: ‘Yo voy por otro lado, pero te espero más allá por el tema de las cámaras”.

Según los fiscales, ambos se dirigieron al Campo Rossi, donde quemaron el cuerpo. En ese sentido, Obregón declaró que se encontró con Sena y que la camioneta “estaba ubicada, de cola hacia el lugar de la quema”.

También dijo que César le pidió que hiciera de “campana”, pidiéndole que se fija que “no venga nadie”.

“En ese momento pude observar que César estaba manipulando dos celulares. Vi por la luz nomás, que él escribía en uno y después escribía en otro. Estaba todo oscuro: solamente se veía la luz del fuego y de los celulares. Él estaba parado entre la camioneta y el fuego”, agregó Obregón.

