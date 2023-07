Marcha por Cecilia: los manifestantes vistieron de rosa el puente que une Chaco y Corrientes

Ya se cumplió un mes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, y su madre, Gloria Romero, encabezó este domingo una nueva marcha para recordar a su hija. Esta vez, tendrá lugar en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes.

“Yo lloro cuando estoy sola”, dijo la madre de la víctima tras el acto y aclaró: “Yo no quiero hacer política”. Acompañada por vecinos, familiares y amigos, visitió el puente de rosa para que se recuerde a Cecilia.

A través de las redes sociales, la madre de la joven de 28 años aclaró que la idea no es cortar el paso, ya que “no quiere ser piquetera”, sino que los manifestantes irán por el costado para colgar cintas, pañuelos, globos y carteles de color rosa con el fin de teñir ese paso del color preferido de Cecilia como símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de “verdad y justicia”.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez ingresando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: Redes

“Me levanté con mucha fuerza. Yo estaba muy decaída, estaba cansada. Pero gracias a las declaraciones de Claudia Panzardi, en vez de ayudarlo a tu jefe (Jorge Capitanich), lo cagaste. Quiero que se vayan todos y vos también”, dijo Gloria a TN.

La diputada había intentado defender al gobernador chaqueño durante una sesión y aseguró: “Se dice que Cecilia era víctima de violencia de género. Sin embargo, Cecilia eligió erróneamente a esa familia”.

Además, respondió a aquellas personas que cuestionan su actitud: “Dicen que soy fría porque no lloro. No lloro porque tengo bronca. Lloro en privado, no voy a mostrarle mi llanto al hijo de pu** que mató a mi hija que seguramente está mirándome por televisión”.

Por la desaparición y presunto femicidio, el jueves quedaron bajo prisión preventiva su marido César Sena, sus exsuegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña y cuatro colaboradores de esa familia.

La mamá de Cecilia habló sobre las macabras búsquedas de César Sena

En diálogo con TN, Gloria se refirió a las prisiones preventivas dictadas por el Equipo Fiscal Especial (EFE) el jueves pasado y dijo que “por lo menos están presos, pero están con Internet, con televisión, con celulares”, y dio a entender que deben ser trasladados a una cárcel común.

“Cada vez que yo veo el tema de lo que buscaba mi hija en Google, y lo que buscaba él (César Sena) en Google, te das cuenta de la impunidad que tenía”, manifestó la madre de Cecilia, a las consultas que realizaba el marido de su hija, como “qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, o “muertes violentas qué pasa con el alma”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino” y “un asesino siente remordimiento”, entre otras.

“Quieren echarle la culpa a César, quieren sacrificar a César y hacerlo pasar como que estaba loquito y que en un momento de locura la mató, pero no, estos la mataron por otra cosa, estoy segura de que mi hija estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado, que vio algo que no tenía que ver, o que supo algo que no tenía que saber, o que no se prestó a algo que no querían, la eliminaron porque les molestaba”, aseguró Gloria.

SEGUÍ LEYENDO