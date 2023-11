Cacho Garay tuvo un traspié en la cárcel pero la pericia psiquiátrica le dio favorable: no tiene trastornos psicosexuales

Tras siete meses de investigación, la Fiscalía de Delitos de Violencia de Género sigue sumando pruebas en la causa que tiene como imputado a Juan Antonio “Cacho” Garay (68), el humorista acusado de 10 delitos, entre ellos, abuso sexual y amenazas en contexto de violencia de género.

La búsqueda de videos que puedan comprometer al comediante y confirmar la denuncia de Verónica Macías (36), ex pareja del humorista, no se detiene y ahora se han sumado nuevos dispositivos para analizar. En contrapartida, todavía no se ha podido abrir el teléfono del acusado que, por cierto, sufrió una caída en la cárcel.

Pero sin dudas, la novedad de los últimos días es la pericia psiquiátrica que se le hizo a Garay y que, en líneas generales, podría considerarse como favorable, según explicaron a Los Andes todos los abogados que participan del caso.

Verónica Macías, la expareja de Cacho Garay, que lo denunció por violencia de género.

Garay sigue detenido en el penal San Felipe donde, según Daniel Romero, su abogado, el comediante se cayó el lunes por la madrugada mientras bajaba de una escalera a causa de un desmayo. El detenido fue llevado al hospital Central, donde se compensó. “Ha perdido 17 kilos desde que está preso, tiene diabetes y tiene problemas con la alimentación por el estado de tensión que vive”, detalló Romero.

La detención del comediante está siendo analizada ahora por la Corte de Mendoza, luego de que en septiembre la Cámara de Garantías, con los jueces Mónica Romero, Mateo Bermejo y Eduardo Martearena durante una audiencia de apelación le negara la domiciliaria.

Nuevas pruebas y un celular que no se puede abrir

La fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, tiene en sus manos nuevas pruebas: se trata de algunos dispositivos electrónicos (memorias, cámaras videos en VHS, etcétera) que fueron entregados por los abogados querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena que, según declararon, se los había entregado su clienta para que los guardaran.

Estos elementos están siendo analizados por especialistas de Delitos Tecnológicos para ver si encuentran en ellos algunos videos que puedan comprometer a Garay y probar de forma directa las denuncias de Macías.

En junio pasado, el humorista Cacho Garay llegaba en libertad una audiencia junto a su abogado, Daniel Romero. | Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Desde un primer momento, todas las partes hablan de videos que Garay tendría guardados y que, hasta ahora, no han aparecido. Algunos creen que esas pruebas podrían estar en el teléfono del humorista, que está en poder de la fiscalía pero no se ha podido abrir.

Se trata de un celular marca Motorola bloqueado con un código alfanumérico que no se pudo abrir en Mendoza y que fue enviado a Buenos Aires, donde se obtuvo el mismo resultado. Ahora la llamada “prueba fundamental”, el teléfono, volverá a ser peritado por otro organismo nacional para ver si puede ser abierto.

Una pericia favorable

Sin dudas, la novedad de los últimos días es el resultado de la pericia psiquiátrica de Cacho Garay, que es favorable para él. “No se evidencian durante la evaluación signos ni síntomas compatibles con trastornos específicos del área psicosexual”, sostiene el informe de psiquiatras y psicólogos del Cuerpo Médico Forense, que también ha sido firmado por los peritos de parte.

“No hay un ‘perfil’ típico o características de personalidad que puedan ser consideradas exclusivas o excluyentes para cometer o no, delitos de contenido sexual”, sostiene el informe.

Luego ofrece una descripción que podría ajustarse a la de cualquiera que ejerza la profesión de actor: “se observan rasgos de personalidad compatibles con inmadurez psicoafectiva, omnipotencia y egocentrismo, lo cual lo lleva a priorizar sus intereses personales por sobre los demás con fuerte necesidad de reconocimiento y aprobación por parte de los otros”.

“No tiene indicadores de patología psíquica aguda activa, no es delirante, no sufre alucinaciones, es dominante, con tendencia a adoptar conductas persuasivas y demandantes, tiende a expresar sentimientos de displacer, enojo o ira de forma indirecta”, enumera el estudio.

En relación a una detención domiciliaria, “desde el punto de vista psicopatológico no cuenta con características que le permitan ajustar su conducta a las condiciones requeridas”, apuntaron los especialistas, explicando que tiene una marcada actitud de pseudocolaboración y manipulación durante la evaluación, con tendencia a mostrar una imagen exageradamente virtuosa de sí mismo”.

Con este panorama, la fiscal Fernández Poblet ya ha entrevistado a los especialistas del Forense para que amplíen y evacúen dudas y la defensa ha pedido que también se expresen sobre el mismo informe, que fue rubricado también por los peritos de la querella.

Dura imputación

Desde que fuera detenido el 12 de abril, tras ser denunciado por su ex pareja, pesan sobre Garay una acusación conformada por 10 delitos: “amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”, según consta en el expediente judicial.

En tanto la otra persona imputada en la causa, que su presunta cómplice, Sandra Astudillo Staffolani (58) –una empleada legislativa y ex soberana vendimial- goza del beneficio de la prisión domiciliaria.

Astudillo, tras ser detenida el 13 de junio, está acusada por: “abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género”.

Según la fiscalía de Delitos sexuales, en la noche del 5 de abril pasado, en la casa que Macías y Garay compartían en Luján, tras una discusión, el humorista habría tomado un arma de fuego, se la colocó en la cintura, dentro del pantalón, para luego apuntarle y decirle “te voy a matar”.