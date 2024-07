Cacho Garay rompió el silencio y abandonó una entrevista: “Nada de lo que se ha dicho es verdad”

Juan Antonio Garay Márquez, mejor conocido como Cacho Garay, de 68 años, continúa preso tras la denuncia de su expareja Verónica Macías. Acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y violencia de género, el humorista fue detenido el 12 de abril de 2023 y, actualmente, goza del beneficio de la prisión domiciliaria.

Ahora, Cacho Garay fue entrevistado en “El run rún del Espectáculo” de Crónica. En ese diálogo, el artista declaró que fue detenido injustamente y que tiene cómo probar su inocencia.

La entrevista a Cacho Garay que terminó mal

“¿Cómo estás? Sabemos que estás en un estado delicado y es por eso que la Justicia entendió que la prisión tiene que ser domiciliaria”, le dio la bienvenida el conductor Fernando Piaggio, teniendo en cuenta que el acusado perdió más de 20 kilos en la cárcel. “Si bien mi estado de salud corresponde a enfermedades preexistentes se ha agravado por el encierro, por el estrés y todo lo que me tocó vivir después de esta denuncia que tiene ribetes de siniestro porque nada de lo que se ha dicho es verdad”, comenzó diciendo Cacho Garay.

Luego, expresó que es inocente de los cargos que se le acusan y que “es más, se han pedido siete peritos de la querella, de parte, de médico forense y un veedor que nos han analizado a mí y a la denunciante. No hay margen de duda”. Además, lamentó: “Estar en domiciliaria a mi edad no es fácil. Yo nunca tuve problemas con la Justicia de ninguna índole y haber tenido que transcurrir casi un año encarcelado sin haber sido citado a declarar en tiempo y forma”.

En ese sentido, el conductor Lío Pecoraro le consultó si cree que habría una “jugarreta judicial”, dado que manifiesta que es inocente pese a que la Justicia lo condenó a prisión. “No hay una jugarreta judicial, la Justicia ante una denuncia tiene que actuar. La lentitud del proceso es lo que me ha afectado. Lamentablemente las falsas denuncias impiden poner luz sobre las verdaderas”, aseguró el denunciado, que tenía a su abogado a su lado.

“Bajaste 25 kilos, te liberaron con una fianza de 1 millón de pesos ¿por qué estás preso si es todo mentira?”, insistió Pecoraro. “Todo esto se inicia una semana después de que yo a la denunciante le pedí el divorcio. Con respecto a cada una de las acusaciones tenemos cómo responder, con pruebas y testigos. Las pericias son más que contundentes”, aclaró Garay.

El humorista Cacho Garay. Foto archivo: Ignacio Blanco / Los Andes

Durante la entrevista, Cacho aprovechó el momento para reclamar un presunto robo del cual acusa como malhechora a su denunciante, Verónica Macías: “Yo he sido víctima de robo, vivía en una casa colonial y todo ese museo con pieza invaluables ha sido saqueado, serán en total 230 millones de pesos, mientras yo estaba a 19 kilómetros de allí, cumpliendo con la domiciliaria y con pulsera. Mi pérdida supera, aparte, como 300 millones de pesos más de otros inmuebles”.

Pero la comunicación tuvo un momento tenso cuando los conductores quisieron poner una foto en Macías en pantalla, para refrescarles la memoria a los televidentes. No obstante, tanto Garay como su abogado pidieron que no lo hicieran porque podrían perjudicarlos judicialmente. “Si usted pone la imagen de mi denunciante yo me tengo que retirar del móvil”, señaló Cacho, quien no cedió en ningún momento y dejó que su abogado hable por él.

Al final, Cacho Garay terminó optando por levantarse de su silla y abandonar el diálogo tras un fuerte cruce con los periodistas que lo entrevistaban. Sin embargo, la discusión continuó entre los miembros del programa de Crónica y el abogado de Garay.

