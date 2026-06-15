Detuvieron a un hombre acusado de intentar secuestrar a cuatro mujeres en Ezeiza

La Justicia investiga una sucesión de presuntos intentos de secuestro ocurridos durante la madrugada del domingo en Ezeiza . Los hechos derivaron en la detención de un sospechoso y el secuestro del vehículo que habría sido utilizado para concretar los ataques.

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La causa se inició luego de que varias mujeres denunciaran haber sido abordadas en la vía pública por un hombre que intentó obligarlas a subir a un automóvil . Todo habría ocurrido mientras las víctimas esperaban el transporte público o caminaban por la zona.

Uno de los episodios que impulsó la investigación tuvo como protagonista a una joven de 19 años . Ella relató en redes sociales que fue atacada mientras aguardaba un colectivo para dirigirse a su trabajo.

Según el testimonio de Berenice, el agresor la sorprendió por detrás e intentó reducirla . La situación fue registrada por cámaras de seguridad instaladas en el sector.

La víctima logró escapar cuando la presencia de otro vehículo alteró la maniobra del sospechoso , que abandonó el lugar junto a un presunto cómplice. Tras el hecho, la joven difundió públicamente su experiencia y pidió mayores medidas de seguridad para prevenir situaciones similares.

Al respecto reflexionó: “Cuídense mucho. Es muy angustiante tener que salir y estar en alerta constante, pero lamentablemente parece ser la realidad en Ezeiza, donde no están haciendo lo suficiente para prevenir estas situaciones”.

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Otros casos bajo análisis

A medida que avanzó la investigación surgieron denuncias sobre otros episodios ocurridos en un radio cercano y en una franja horaria similar. De acuerdo con los testimonios recopilados, distintas mujeres habrían sido abordadas por personas que se movilizaban en un vehículo de alta gama.

En uno de los casos, una mujer logró escapar tras resistirse y forcejear con quien intentaba introducirla por la fuerza en el automóvil. Los investigadores trabajan para determinar si todos los hechos denunciados están vinculados entre sí y si participaron una o más personas.

El descargo de Berenice en sus redes sociales El descargo de Berenice en sus redes sociales. Instagram

Detención y secuestro del vehículo

La causa es encabezada por el fiscal federal Sergio Mola, quien ordenó una serie de medidas que permitieron identificar y detener al principal sospechoso. Además, durante los procedimientos realizados en las últimas horas, fue secuestrado el vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante los ataques investigados.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, el acusado permanecerá incomunicado hasta que avance la toma de declaraciones y el análisis de las pruebas incorporadas al expediente.