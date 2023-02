Búsquedas: crece el misterio tras la desaparición de dos jóvenes en Mendoza

El misterio sobre la desaparición de dos jóvenes en los últimos días crece en Mendoza y hasta el momento todas las pistas para hallarlos han sido negativas. Se trata de Sebastián Codina Bandes, un joven de 26 años que fue visto por última vez a mediados de enero en Guaymallén y de Nataniel Guzmán, un abogado de 38 años oriundo de la provincia de Jujuy que vive en la Ciudad de Mendoza. Ambos se suman a la búsqueda de Juan Manuel Martínez (29), el muchacho que despareció cuando iba a visitar a su novia a Luján.

En los expedientes de los investigadores policiales y de la fiscalía de Homicidios resuenan desde hace días los nombres de ambos hombres, que sólo están unidos por un factor común: nadie sabe nada de ellos. A su paradero se suma el inquietante hallazgo de huesos humanos realizado por cartoneros en Guaymallén.

Con 10 días de diferencia entre ambos, Codina Bandes fue visto por última vez el 17 de enero cuando debía reunirse con su jefe. El joven, que vive en el barrio Unimev, trabaja en la feria del usado de Guaymallén y ese mismo día dejó de responder mensajes, perdiendo entonces total contacto con sus allegados.

Sebastián Codina Bandes tiene 26 años y está desaparecido desde el 17 de enero.

Entre el abanico de hipótesis que barajan los sabuesos, una de las líneas investigativas “apunta al consumo de sustancias ilegales”, según confío una fuente del caso, y a que el joven se manejaba en un entorno laboral vinculado a drogas, robos y diversos delitos.

“Dejen en paz a mi familia y devuelvan a mi hermano. Basta de tanta mafia. Basta de tanto daño”, escribió una hermana de Codina Bandes en su cuenta de Facebook, revelando un enigmático pedido que no se sabe a quién estaría dirigido.

Un jujeño en Mendoza

Nataniel Guzmán es abogado, tiene 38 años y es oriundo de Jujuy. Llegó a Mendoza hace algunos años en busca de un nuevo escenario y desde entonces se desempeña como funcionario en el Juzgado de Familia de Las Heras. En paralelo, el hombre que vive solo en un departamento en la Ciudad de Mendoza, también se dedica a hacer shows de stand up.

Pero su apellido no pasa desapercibido ya que es nieto de Horacio Guzmán, ex diputado nacional y ex gobernador de Jujuy, conocido por haber sido una de las figuras más fuertes del radicalismo hasta 1992, cuando falleció.

El viernes 27 de enero a las 13.59 Guzmán había enviado un mensaje por WhatsApp y desde ese momento no volvieron a saber de él. Pasaron 24 horas y la desesperación de sus amigos hizo que radicaran la denuncia de su paradero. Al igual que con Codina Bandes, el caso pasó a manos del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello.

Según tienen acreditado los pesquisas, Guzmán se había ido de vacaciones a la costa argentina a mediado de mes y había regresado a Mendoza el 23 de enero. Desde ese lunes hasta el momento de su desaparición sus allegados aseguraron a Los Andes que “mantuvo comunicación normal con sus familiares de Jujuy y con sus amigos”.

Nataniel Guzmán tiene 38 años y lo buscan desesperadamente desde el 27 de enero.

Hasta el momento la ausencia de ambos hombres es un misterio y en ambos casos, el departamento de cada uno se convirtió en el primer punto de recolección de pruebas que ayuden a develar qué pudo haber ocurrido.

La búsqueda de Codina Bandes y de Guzmán se suma a la causa abierta que tiene la fiscal de Homicidios Claudia Ríos sobre la desaparición de Juan Manuel Martínez, el hombre de 29 años que el pasado 4 de enero aseguró que se iba a Agrelo a visitar a su novia y no volvió a ser visto.

Macabro hallazgo en el Unimev

La noche del último martes, dos cartoneros encontraron una bolsa en un contenedor de basura en Guaymallén y, cuando la abrieron, el estupor se volvió el protagonista de la escena: había un cráneo y 80 piezas óseas que revelaban que los restos eran humanos.

Los huesos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense, donde serán peritados por antropólogos para determinar el sexo y, sobre todo, el tiempo de defunción. Una vez que los sabuesos obtengan al menos los resultados preliminares podrán vincularlo a alguna de las causas de personas desaparecidas que aún siguen vigentes en Mendoza.

Hasta el momento, para los sabuesos no hay ningún indicio de que Codina Bandes o Guzmán hayan sido asesinados. Aunque en el abanico de hipótesis no se descarta ninguna línea investigativa.

Para quienes puedan aportar algún dato sobre el paradero de alguna persona debe comunicarse de inmediato la 911 o acercarse a una comisaría cercana, así como también a una oficina fiscal. Otra opción puede ser llamando a la línea gratuita 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.