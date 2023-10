Encontraron a la adolescente de 14 años que estaba desaparecida en Caballito.

La adolescente de 14 años llamada Isabella se encontraba desaparecida desde ayer a la tarde después de salir de su escuela, el Instituto Santa María, en el barrio porteño de Caballito, en Buenos Aires. En la mañana de hoy, la menor fue encontrada en Longchamps.

Según relató su madre a TN, Isabella salió de la escuela vestida con su uniforme y le pidió permiso para quedarse con amigos en una estación de servicio cercana hasta las 19:00.

Su madre, Mariela, acordó pasar a recogerla en ese lugar, pero cuando llegó, Isabella no estaba allí. Mariela la llamó y no obtuvo respuesta. Luego, se comunicó con los amigos de Isabella, quienes le revelaron una información que sorprendió a la madre: “Me dijeron que les había contado que se iba a ver con un chico, un tal Brian. A mí no me dijo nada de eso y desde entonces no tengo más noticias”.

“Me dicen que la vieron a la salida del colegio de ellos. Hasta las 8 de la noche tengo gente que la ubica en el Parque Rivadavia, después de eso no. Eso es hace seis cuadras de mi casa”, detalló Mariela, quien contó que los playeros de la estación de servicio no tenían datos sobre su hija.

La madre también trató de rastrear el teléfono de Isabella a través de iCloud, ya que la niña tenía un iPhone, pero no tuvo éxito debido a que Isabella había cambiado su contraseña. “Ella cambia la contraseña cada dos por tres y no logro hacer el rastreo”, dijo.

Según la madre, Isabella “tenía la campera, los útiles y su riñonera. No llevó ni ropa extra ni los maquillajes”. Mariela también mencionó que no tiene una foto de Brian, el chico que su hija le había dicho que conoció a través de Instagram.

Las autoridades están investigando la desaparición de Isabella y han recibido el teléfono del chico Brian, aunque no ha respondido a los mensajes. La madre ha lanzado una emotiva súplica para que su hija regrese a salvo, sin importar la razón de su desaparición. “Me acuerdo de que trató de contactarse con él y dijo que se iban a ver, yo le dije que la acompañaba, pero al final lo cancelaron”, precisó.

“No tengo referencias de él. No es de ninguno de los colegios que ella conoce, no sé si vive por la zona. Tengo el teléfono del chico, se lo pasé a la comisaría y tampoco contesta los mensajes”, reveló la mamá.

El último contacto que tuvieron fue que la Mariela le había confirmado que la pasaba a buscar por la estación de servicio y que Isabella contestó con un “Ok”.

A su vez añadió: “Estaba un poco nerviosa porque estaba con las pruebas, pero no habíamos discutido, estábamos bien. Ella empezó en ese colegio, le costó pero pudo integrarse. Me suele hablar de los amigos, si va a encontrarse con alguien yo la acompaño y estamos juntas”.

“Siempre está conmigo, yo la acompaño a todos lados y no se queda a dormir en ningún lado. Yo la llevo y la traigo a todos lados. Le pido por favor que vuelva, no importa si fue una travesura o qué fue, pero le pido que vuelva”, concluyó

