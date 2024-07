Nuevas pistas en la búsqueda de Loan: se avanza con la pericia de objetos encontrados en un río señalado por un detenido

A más de un mes desde que Loan Danilo Peña desapareció, la investigación continúa en proceso en múltiples caminos para encontrar al niño, quien fue visto por última vez el 13 de junio en la casa de su abuela. Recientemente, los esfuerzos se enfocan en unos objetos encontrados en un río, localizados gracias a la información proporcionada por uno de los detenidos.

La Policía encontró estos elementos durante un operativo llevado a cabo el sábado, y ahora serán sometidos a peritajes para determinar su relevancia en la investigación. El hallazgo fue considerado crucial, ya que el lugar donde se encontraron los objetos no estaba inicialmente en el expediente y fue identificado gracias a la información proporcionada por uno de los últimos detenidos.

El descubrimiento de estos elementos podría proporcionar nuevas pistas sobre una posible ruta de escape, según destacaron fuentes de la querella al medio TN. La nueva dirección en la investigación se produce tras la renuncia del ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, quien dejó su cargo en medio de las críticas por el manejo del caso.

Qué dijo el hermano de Loan sobre su tía Laudelina: “Me decepcionó”

Mariano Peña (25), hermano de Loan. (Clarín)

Mientras tanto, el hermano mayor de Loan volvió a expresar su frustración por las diferentes versiones y las idas y vueltas en la desaparición. Mariano Peña apuntó duramente a su tía Laudelina por las inconsistencias en sus declaraciones.

“Laudelina me genera decepción. Era parte de la familia, hoy ya no lo tomamos así. Al principio no sospechaba de nadie, pero la gente y yo estamos recontra cansados”, asumió el hermano. “Mi abuela no tuvo nada que ver con esto. Tiene un nokia con teclas, no ve casi nada y no puede invitar gente. Todo lo organizó mi tía Laudelina”, manifestó el hermano de Loan.

En el mismo hilo, sostuvo que con el paso del tiempo “la paciencia se va agotando, la gente está muy cansada, muy enojada, la gente está cada día más enojada. Va a llegar el momento en que Corrientes se va a prender fuego, Dios quiera que no”.

“Yo no pierdo la esperanza de que él esté vivo. El que no quiere hablar, algo sabe”, cerró.

Catalina Peña apuntó contra los presentes de aquel día: “Si no era Loan, iba a desaparecer otro chico”

Por otro lado, la abuela de Loan, Catalina Peña, también compartió sus sospechas y el dolor que siente por la desaparición de su nieto. En una entrevista con TN, expresó que cree que si no hubiera sido Loan, podría haber sido otro niño el que desapareciera ese día.

Catalina Peña, la abuela de Loan.

“Si no era Loan, iba a desaparecer otro chico”, afirmó. Además, Catalina mencionó su deseo de deshacerse de la mesa donde comieron aquel fatídico día, ya que le trae recuerdos dolorosos: “No la quiero ni ver. Eran todos amigos, buenas personas y al final estamos con este problema”.