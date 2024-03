Atraparon a un ladrón que había intentado robar una moto y puso a llorar: “¡Soy un ser humano!”

Atraparon a un ladrón que había intentado robar una moto en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Los vecinos de la zona advirtieron la situación y actuaron rápidamente.

El hecho ocurrió en un lavadero de autos situado en avenida Recta Martinolli al 7100, en el barrio Argüello. En ese lugar, un ladrón quiso llevarse una moto pero varias personas lo redujeron hasta que llegó la Policía.

El video quedó registrado por el celular de un testigo. En las imágenes se ve cómo el implicado comienza a llorar y le pide perdón al dueño del vehículo por la situación. Mientras era insultado por los presentes, el delincuente suplicó que no lo lastimen y se arrepintió por el delito.

“No me dobles el brazo, me está doliendo”, exclamó. La víctima le respondió: “Bueno, ahora cagate, a mí también me iba a doler si me choreabas la moto”.

De repente, se puso a llorar y repitió una y otra vez “perdoname hermano”. “Tengo 20 años y laburo desde los 15 para tener moto, che rata”, contestó el dueño de la motocicleta.

“Ya está, yo ya perdí, dame un poco de agua por favor, perdí todo, mi familia, todo... se van a cagar de hambre ahora. No me doblés la cabeza hermano, ¡Soy un ser un humano! ¡Soy un ser humano!”, se justificó el ladrón mientras dos hombres lo sujetaban contra un auto. Finalmente, llegó la Policía y lo trasladaron en un patrullero hasta la comisaría.