Habló el adolescente que intentó salvar a Bastián, el niño asesinado: “Le dije que resista un poco más”

El chico salía del colegio cuando vio que le dispararon al nene de 10 años y se acercó a ayudarlo. Luego se subió al auto de su mamá e intentó perseguir a los ladrones que escaparon. “Yo lo conocía, era buen pibe”, lamentó en diálogo con TN.

En medio de la conmoción por la muerte de Bastian en Wilde, habló el adolescente que asistió al nene luego de que los ladrones lo balearan al salir del club donde jugaba al fútbol. “Le dije que resista un poco más”, contó en diálogo con Nuestra Tarde (TN) y brindó detalles del lamentable episodio.

Todo ocurrió pasadas las 20 en la intersección de las calles Caxaraville y Rondeau. El chico de 15 años salía de la escuela cuando se encontró con la tensa situación: “Estaba subiendo a la camioneta de mi mamá y aparecen los dos chorros. Justo pasó el nene, le pegó el tiro y cayó al piso, pobrecito”.

En ese sentido, relató: “Bajé del auto rápido y le dije que resista un poco más, que aguante. Mi mamá me dijo que me subiera para ir a buscar a los chorros que se estaban escapando, pero no los encontramos”.

“Una impotencia tenía. Yo lo conocía a Bastian, jugaba en el mismo club. Era buen pibe. Estoy mal, me levanté y me comentaron que falleció. Me puso mal”, dijo y señaló: “Mi mamá no me iba a venir a buscar en el auto, iba a venir caminando. Podría haber sido otra historia”.

“Tengo bronca, dolor, impotencia. Un montón de chicos vienen acá y a cualquiera le puede tocar. Mis hijas también vienen. Hoy le tocó a Bastian, mañana puede ser cualquier otro”, lamentó Graciela, a cargo del buffet del club.

En conversación con TN, la mujer contó que la Sociedad de Fomento Barrio La Carne “es como una familia. Hay 18 disciplinas. Vienen chicos y grandes”. “Bastian andaba siempre con su bici y con su mamá. Le gustaba el deporte y unos malvivientes le cortaron la vida”, agregó.

Vecinos y miembros del club cuestionaron el procedimiento de la Policía Bonaerense en el lugar. “Bastian perdió mucha sangre y nadie vino a custodiar la escena. No sé por qué motivo vino un patrullero y se llevó la moto de los delincuentes.

El apuro era llevarse esa moto. Los chicos más grandes del club marcaron con tiza los disparos”, criticó una mujer ante las cámaras de TN.

Este jueves a las 20 habrá una marcha en reclamo de justicia en la misma esquina donde ocurrió el crimen. Mientras tanto, el fiscal Diego Colazo, del Fuero de Responsabilidad Juvenil, intenta esclarecer el hecho y despejar las incógnitas que rodean al caso: todavía no se sabe, por ejemplo, quién fue el autor de los disparos que mataron al nene.

Hay al menos cuatro delincuentes implicados en el caso, pero solo dos de ellos, de 18 y 16 años, fueron detenidos poco después del tiroteo. Además, la Policía secuestró una moto Honda Wave color blanco en la cual se trasladaban los asaltantes.

Por su parte, el policía está demorado tras haber reconocido que utilizó su arma para defenderse de los motochorros.