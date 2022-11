Absolvieron al vicepresidente de una empresa de lucha antigranizo acusado de ofrecer una coima de 100 mil dólares a un funcionario

La justicia absolvió a un alto directivo de una empresa que presta servicios al Estado provincial para la lucha antigranizo que, según la acusación, le habría ofrecido una coima de 100 mil dólares a un funcionario que supervisa el uso de los aviones.

El juicio dejó ver un negocio llamativo: el acusado quería llevar los aviones que se usan en Mendoza para mitigar los daños del granizo a Bulgaria, negocio que no prosperó por consejo del denunciante.

Ayer, los jueces Mateo Bermejo, Laura Guajardo y Eduardo Martearena absolvieron a Nicolás Van de Loo (33), vicepresidente de Storyproject Weather Modification del delito de cohecho activo.

Durante los alegatos, La Fiscalía de Delitos Económicos había solicitado para Van de Loo la pena de 1 año y medio de pena. Pero lo más novedoso del caso es que Sebastián Cappizi, actual jefe de la fiscalía de Valle de Uco y ex responsable de Delitos Económicos y el fiscal Flavio D’amore (instructor de la causa) habían solicitado también una pena para la empresa extranjera de capitales búlgaros: la suspensión para contratar con el Estado provincial y la publicación de la sentencia en diarios de distribución nacional.

Es decir que se solicitaron penas para la persona física y para la persona jurídica, ya que el hombre es representante en Mendoza de la empresa extranjera.

Por otra parte, es el primer juicio en el país en el que también se juzgó penalmente a una sociedad anónima por un caso de coimas, ya que la última ley es de 2018.

Es por esto que desde la Delitos Económicos esperan para los próximos días los fundamentos de los jueces para ver si la llevan el caso a la Corte de Mendoza.

La discusión entre las partes no solo fue por el delito en sí mismo –es decir si existió el ofrecimiento de moneda extranjera- sino por una cuestión técnica: ¿es Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA), empresa donde trabaja el denunciante en calidad de gerente una empresa privada, mixta o pública? Es que la ley exige que para que exista un cohecho una de las partes tiene que ser funcionario estatal; no existe en argentina el delito de coimas entre dos privados.

En su alegato, la defensa de acusado, sostuvo que el hombre era inocente, ya que nunca había ofrecido dinero alguno al denunciante. El letrado Germán Kemmling alegó también que la acusación de debía prosperar porque el denunciante, funcionario de Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA) no era un funcionario del Estado.

Además, el hoy absuelto empresasrio declaró durante el juicio negó haber ofrecido dinero y dijo que fue una estrategia de Estado para demorar o trabar el pago de las deudas.

Un negocio altamente volátil

Según la investigación, en mayo de 2020, Nicolás Van de Loo se habría presentado en la casa de denunciante y le habría ofrecido una coima de 100 mil dólares para destrabar un negocio que estaba trabado. El hombre se negó y en contrapartida denunció el asunto,

Además, existió un intercambio de mensajes a través de WhatsApp en el que el denunciante –no el empresario- habla sobre las presuntas coimas refiriéndose no a u$s 100.000 sino a u$s 100.00, es decir que le falta un cero o el punto está mal.

El negocio era el siguiente: en 2020, con la pandemia de Covid-19 Mendoza tenía una deuda importante con Storyproject Weather Modification la empresa búlgara con sede en Lavalle, donde fabrica cartuchos para la lucha antigranizo.

A los búlgaros se les ocurrió, entonces, alquilarle a la provincia los tres aviones de la década del 70 que se usan para mitigar el efecto de las tormentas y llevarlos a Bulgaria para realizar las mismas tareas durante un mes.

La propuesta fue evaluada por la Provincia y se le pidió a AEMSA que se expidió negativamente: los aviones debían ser desarmados y llevados en barco vía Brasil o Alaska y, por otra parte, las temporadas de tormentas en ambos países son casi en la misma época.