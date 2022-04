A un año de la desaparición de Abigail Carniel: $2,5 millones de recompensa y “cero detenidos”

El aumento de la recompensa parece ser la única novedad sobre la desaparición de la joven lasherina Abigail Carniel (18), cuya investigación se mantiene sin detenidos, ya que los tres sospechosos que alguna vez tuvo la causa fueron desestimados por la justicia.

Frente al primer aniversario de la desaparición, los familiares de la joven han organizado una marcha para mañana a las 17 en el Kilómetro Cero de Ciudad. “El 16/4/2021 desaparecieron a Abigail Carniel. Desde ese día buscamos sin parar. Desde ese día luchamos contra la injusticia y un Estado ausente que nos ha demostrado que NO importan las pibas desaparecidas. Hace 365 días somos la familia la que busca a Abi y pide por favor que aparezca con vida porque no sabemos dónde está. No sabemos qué pasó. No sabemos qué le hicieron”, sostienen en la convocatoria que se hace a través de la página de Facebook “buscamos a Abigail”.

Nueva marcha de los familiares

A un año de la desaparición de la joven, hace sólo 20 días el Ministerio de Seguridad de la Nación duplicó la recompensa sobre el caso, llevando la cifra a 2 millones de pesos, a pedido de la Fiscalía de Homicidios.

Luego, sigue en pie la recompensa que estableció el Ministerio de Seguridad de Mendoza: inicialmente habia ofertado 200 mil pesos y, en octubre pasado, llevó la cifra a 550 mil pesos. Así las cosas, la sumatoria total llega a 2.550.000 pesos para quien ofrezca datos sobre la joven que fue vista por última vez a las 0.30 del 15 de abril de 2021 en el barrio Sargento Cabral de Las Heras.

Según el pedido oficial, las característica físicas de Abigail son: “contextura física robusta, de 1,70 metros de altura aproximadamente, cabello negro ondulado largo hasta la cintura, tez blanca, ojos de color marrones. Asimismo se detalla que en el brazo izquierdo tiene un tatuaje con la inscripción de “Hernán y Zaira”, y en la pierna derecha tiene una cicatriz grande de aproximadamente diez centímetros de largo por tres centímetros de ancho”.

Una investigación que se fue diluyendo

Inicialmente el caso fue caratulado como uno de los tantos “paraderos”, pero luego la Fiscalía de Homicidios decidió caratular el caso como “femicidio”, transformándolo en un particular tipo de homicidios: esos en que nunca se sabe dónde se encuentran el cuerpo y, a la vez, dejan una esperanza (y duda) sobre si realmente la persona está muerta.

Luego de que se ordenara algunas búsquedas por algunas zonas de Las Heras, fueron unas escuchas telefónicas que se estaban haciendo a pedido de la Justicia Federal en una causa por narcotráfico lo que centró (o desvió, según se mire) la investigación en el presunto narco Matías “Fido” Díaz, hoy detenido y procesado por solo por lavado de activos ya que la causa por narcotráfico “se cayó” al saberse que eran “escuchados”. También quedaron en la mira Martín “Chupetín” Márquez y Vicente Chumancero.

Hoy los tres están desvinculados de la causa: según investigación que no llegó a buen puerto la desaparición de la chica habría tenido como trasfondo un negocio por drogas que ella habría consumido y nunca pagado.

En una de las escuchas la novia de Chupetín le recrimina haber matado a Abigail y él, vagamente hace referencia a una orden recibida de “el Flaco”, que para los investigadores era “Fido”.

Mendoza 17 de agosto de 2021 En el kilómetro 0 de la ciudad de Mendoza, se realizó una nueva marcha pidiendo por la aparición de Abigail Carniel, desaparecida hace 4 meses Verónica, mamá de Abigail encabezando la marcha Foto: JoséGutierrez/ Los Andes

Lo cierto es que en agosto los jueces Víctor Comeglio, Belén Salido y Marcelo Gutiérrez del Barrio no encontraron elementos convincentes en la investigación realizada por el fiscal Carlos Torres por lo que quedaron el libertad.

Dejando de lado cuestiones judiciales, el caso Abigaíl Carniel fue uno de los 5 femicidios ocurridos en 2021 y por varias circunstancias fue el único de ellos que se transformó en “mediático”; familiares y amigos realizaron varias marchas por el centro de Mendoza y la búsqueda por algunos campos de El Challao, tuvo ribetes al menos llamativos: participó Verónica Contreras, una clarividente de Malargüe que “marcó” la zona de búsqueda y también lo hizo el rastreador rionegrino Marcos Herrero, quien se encuentra hoy a un paso de un juicio por plantar pruebas en el caso Viviana Luna.

La joven desparecida fue vista por última vez por una amiga.

Abigaíl fue vista por última vez el jueves 15 de abril a las 0.30, cuando se bajó de un colectivo de la línea 353, en el barrio Sargento Cabral de Las Heras. La joven viajaba junto a una amiga 28 años mayor que ella con quien había ido a un bar de Ciudad. Pero al regresar, Abigail decidió bajar antes de llegar a su casa y su amiga siguió para su casa, ubicada a tres cuadras de la joven desaparecida.