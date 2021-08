A 4 meses de la desaparición de Abigaíl: una nueva marcha y la insistencia de los acusados para quedar libres

Se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Abigaíl Carniel (18) y sus familiares y amigos realizaron otra marcha pidiendo respuestas y, sobre todo, certezas. Si bien la investigación avanza con tres detenidos-que insisten con la libertad-, el destino final de la joven sigue siendo incierto.

Desde que la causa tuvo a sus primeros dos imputados, Matías “Fido “Díaz y Martín “Chupetín” Márquez, el fiscal Carlos Torres planteó la hipótesis de un femicidio. Se valió de escuchas telefónicas aportadas por la Justicia Federal, que le seguía los pasos al primero de los mencionados por presunto narcotráfico y lavado de activos, para imputarlos como responsables del crimen de esta chica oriunda de Las Heras.

Puntualmente el elemento probatorio es una conversación de Márquez con su novia, en la que ella le recrimina haber matado a Abigaíl y donde él respondería que lo hizo por orden de alguien. Ese instigador sería Díaz, apuntado por los pesquisas como un jefe narco en la zona del barrio Sargento Cabral, donde desapareció la víctima.

Precisamente el tema drogas sería el móvil del hecho, ya que la muchacha habría quedado envuelta en alguna de las maniobras de los acusados.

El tercer sospechoso en caer fue Vicente “Tito” Chumacero, señalado como la última persona que estuvo con Carniel. Varias testimoniales lo ponen en la madrugada del 15 de abril con ella, a pesar de que este hombre cuando declaró como testigo negó haber estado con la joven y aseguró que hacía mucho no iba al barrio. Sin embargo, la geolocalización de su teléfono lo ubicó en el lugar.

Además, hay una serie de indicios que lo complicaron: el cambio de su celular el día posterior a la desaparición y el cierre de sus redes sociales.

Instancias claves

Para discutir todas estas pruebas los tres abogados defensores apelaron la prisión preventiva dictada a fines de junio y esperan fecha para la audiencia. La misma podría ser la semana que viene, aunque previamente se verán también las caras con la fiscalía, que este viernes tiene turno para solicitar la primera prórroga de la investigación.

El encuentro más saliente se dará en la apelación, cuando las defensas pidan la libertad de sus clientes. A este punto esperan llegar con la nueva declaración de una testigo de identidad reservada, considerada fundamental en el caso; se trata de una mujer que ya aportó su versión y que ahora, por pedido de los letrados de los acusados, volverá a hacerlo.

Los detenidos en una de las audiencias. Matías Díaz (izquierda), Vicente Chumacero (centro) y Martín Márquez Gentileza

La fiscalía hizo lugar a esta medida, mientras espera por algunas pruebas más y la confirmación de la preventiva. Los sabuesos creen que si esto ocurre y los tres siguen presos, se podría llegar a abrir una hipótesis más clara sobre como mataron a Abigaíl y donde ocultaron su cuerpo. Los sospechosos están imputados por femicidio, con pena única de perpetua.

Movilización

Atentos a todo lo que pasa a nivel judicial, los familiares de Abigaíl llevaron adelante este martes una nueva marcha pidiendo la aparición de la joven.

José Gutiérrez/Los Andes José Gutiérrez/Los Andes

La manifestación se realizó por las calles céntricas de la Ciudad de Mendoza, y los parientes estuvieron acompañados por amigos y el colectivo Ni Una Menos.

En primera fila, como siempre, estuvo Verónica, la mamá de la víctima, quien viene clamando por respuestas y certezas sobre qué pasó con su hija.

“Es hoy otra vez, a la calle a exigirle al ESTADO que haga algo, ya que nunca hicieron nada por buscar a mi hija”, escribió Verónica en su cuenta de Facebook horas antes de marchar.

Verónica Carniel. José Gutiérrez/Los Andes José Gutiérrez/Los Andes

“Hace 4 meses no estás a mi lado, 4 meses que nadie te busca, 4 meses que yo no te encuentro, 4 meses que me destruyeron. ¿Por qué, mi vida? No puedo entenderlo, si sos tan bella, tan chiquita, ¿cómo alguien puede hacerte daño? ¿Por qué te hicieron esto, mi amor? No soporto tanto dolor, me arruinaron mi vida, se llevaron mi vida, que sos vos, hija”. Con este posteo la había recordado el pasado 15 de agosto, a exactamente cuatro me