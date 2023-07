¿Por qué los parches económicos?

Parche es un pedazo de tela, papel, piel, cuero, etcétera, que se pega generalmente para tapar un agujero.

También son las pieles del tambor; y en pintura, pegote o retoque mal hecho.

Es decir, es reparar bien o mal algo que está roto, dañado o no funciona correctamente.

¿Y cuáles son los defectos económicos?

El principal defecto económico es trabar o impedir su desarrollo.

¿Y cómo se traba o impide el desarrollo?

La economía política es un fenómeno natural, es una ley natural, que tiene orden y fuerza natural, no es voluntaria ni emocional; es natural, y cuando el humano intenta modificarla, fracasa.

El proceso natural económico, se respeta o se fracasa.

¿Cómo es el proceso natural del fenómeno económico?

Al fenómeno económico lo origina la condición natural humana denominada necesidad, limitada por la escasez de recursos.

Escaso no es nulo, sino, limitado. Algunos abundantes, pero siempre limitados.

La abundancia o escasez de cada bien y servicio actúa en la consideración subjetiva de la posibilidad de conseguirlo.

La necesidad humana, apreciada por cada sujeto, determina el valor económico subjetivo y su consecuencia, el esfuerzo (precio) que acepta para satisfacerla.

Observamos, entonces, que precio es un efecto de la necesidad y abundancia o escasez de los bienes y servicios.

Si la necesidad no fuera una condición humana o si los recursos fueran infinitos y disponibles en todo momento, no existiría la economía política, porque nadie tendría necesidad de bien alguno o todos tendrían la posibilidad de satisfacerla con bienes infinitos.

En cuyos casos no hay actividad económica, no hay economía política, no hay fenómeno económico.

Necesidad y escasez de recursos son condiciones básicas de la economía política, como también es su ámbito, que es la polis, es decir toda la comunidad, no uno ni algunos, todos.

En consecuencia es negativo beneficiar un factor económico, por cuanto implica desfavorecer todos los otros e impedir el desarrollo, porque se interrumpe, traba y anula el proceso natural, que no avanza; se estanca o retrocede (recesión).

Como el ámbito de la economía política es la comunidad plena, ningún factor debe beneficiarse, por cuanto perjudica a todos los demás factores, a la paz interior y al bienestar social.

La demanda de bienes y servicios no es infinita, si aumenta de un lado disminuye de otro/s.

La economía política es un fenómeno en que todo está relacionado y por lo tanto, unido, enlazado.

El principio fundamental de la economía política es justo, que implica reglas de juego justas, correctas, que no beneficien ni perjudiquen ningún actor económico.

Medidas contrarias al desarrollo económico y social, entre otras, son las fijaciones de precios, los privilegios, las promociones y el déficit fiscal.

Toda promoción es de lo que menos conviene; pues en caso contrario, no necesita promoción.

La creencia de que promocionar es conveniente para la actividad económica es un error que se observa únicamente desde lo promocionado y no, como corresponde, desde el conjunto económico.

Las necesidades son individuales, propias de cada sujeto, esa es la naturaleza humana; y todos los actos económicos son efectos de las necesidades humanas.

Y cuando la medida económica no respeta las leyes naturales, el fenómeno lo comunica, y el humano comete el segundo error, emparcha.