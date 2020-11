En el gobierno de Suárez pueden sospechar que el nuevo traspié legislativo por el Presupuesto 2021 tiene distintas motivaciones. ¿Una suerte de pase de factura (una vez más) por las embestidas de Cornejo contra las políticas nacionales? ¿La reiteración de una estrategia tendiente a distanciar al Gobernador de su antecesor, con el argumento del endeudamiento durante su gestión? ¿Una encerrona política que estaría mostrando cómo será el rol opositor con la prácticamente segura conducción partidaria de Anabel Fernández Sagasti?

Por lo bajo, en el justicialismo admiten que esta vez las diferencias sobre el polémico roll over no eran muy marcadas antes de la sesión de ayer en Diputados. Hasta destacan que “había voluntad” para ir a una aprobación, pero que lo que falló fue la negociación política de los alfiles del Gobernador. Lo concreto es que en el oficialismo legislativo no esperaban semejante exigencia del principal sector de la oposición y, en medio de la confusión y el enojo simultáneos, alguien dio la orden de avanzar pese a todo y exponerse a lo que sucedió: media sanción sin refinanciamiento de los vencimientos de deuda ni endeudamiento para obras en veremos. Si esa orden de insistir contra viento y marea provino de la Casa de Gobierno, hubo un error táctico considerable.

El ámbito legislativo tradicionalmente suele vivir en un microclima que beneficia a la oposición (en general, cualquiera sea su signo político) cuando el oficialismo de turno pierde el rumbo y la paciencia y obra impulsivamente, con impotencia. Eso pasó en esta oportunidad. Por eso llama la atención que desde el Ejecutivo no instaran a sus parlamentarios a parar el juego y buscar extender la negociación, si es que ésta realmente ésta existió.

Y el colmo de la confusión se puede graficar en la reacción del vicegobernador Abed, uno de los integrantes del oficialismo con más experiencia política y un artífice en el oficio de la “rosca” bien entendida y siempre necesaria en política. El Vicegobernador dijo que el empecinamiento del kirchnerismo frustró un mes y medio de conversaciones, entre otros fuertes conceptos. “Si quieren hacer un presupuesto alternativo tienen que ganar elecciones”, dijo el titular del Senado en su no habitual reacción.

Abed fue siempre reconocido por la oposición como el gran negociador que juntó a intendentes propios y del PJ para avalar y poder avanzar con Mendoza Activa y otros proyectos productivos impulsados desde el Gobierno. Pues, necesitará el oficialismo que el juninense retome su vocación dialoguista previo al debate en el Senado para no volver a tropezar con la misma piedra y acordar, por qué no, ese presupuesto “alternativo”.