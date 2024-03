Las Tablas fundacionales de Milei

El presidente Milei intrigó a políticos y periodistas con el pasaje bíblico, en hebreo, que hizo circular horas antes de su discurso en el Congreso. La traducción (“Dios pide a Moisés que haga nuevas tablas de ley en lugar de las tablas que rompió”, según el fragmento del Libro del Éxodo) alentó las especulaciones. Y la parte final del mensaje confirmó las versiones de que en la despedida estaría la clave de su nueva estrategia.

El mensaje en hebreo que hizo circular Milei antes de su discurso en el Congreso

Milei apela una vez más a su inclinación religiosa para intentar ablandar las intenciones de sus oponentes, cuando en realidad lo más sensato en estos casos es buscar, además, los mecanismos para llegar a acuerdos que viabilicen los proyectos pensados para poder gobernar.

Con su referencia a las tablas que Moisés rompió molesto con su pueblo, situación que Dios luego le ayudó a enmendar, Milei pretende seducir a los gobernadores con beneficios fiscales a cambio de que, previamente, éstos influyan de una buena vez en los legisladores y así se pueda aprobar su plan de gobierno. Las tablas de Milei, claramente, son su esquema de gestión, basado en el DNU, sobre el que debe resolver el Senado, y en el megaproyecto (ley ómnibus o de Bases) que volvió a comisiones y quedó en lista de espera.

Si prospera la aprobación de estas iniciativas el Presidente está dispuesto a “refundar” la Argentina suscribiendo con los gobernadores el Pacto de Mayo, en Córdoba. De lo contrario, quién sabe qué otra estrategia planteará el jefe del Ejecutivo.

Es difícil calificar al mensaje de Milei el viernes a la noche de bueno malo. Depende del respaldo que cada uno le dé al Presidente y del grado de aceptación al estilo confrontativo, disruptivo, con el que se expresa en cada una de sus presentaciones. Lo que no se puede negar es que dicho discurso fue importante, contundente y esclarecedor de muchas cuestiones que gran parte de los argentinos ignoraban, pero intuían, desde hace años. No en vano muchos no se cansan de señalar que Milei dice abiertamente lo que Macri, a fines de 2015 y comienzos de 2016, no se atrevió a decir, en especial en el ámbito del Congreso al dar cuenta de sus planes, pero sin destacar lo recibido.

La “pesada herencia” a la que aludió infinitamente el macrismo nunca tuvo la contundencia de datos y evidencias que ahora saca a la luz el gobierno libertario. Y aunque no es correcto ni justo meter a todos en una misma bolsa, de muchos de los datos que oficializó Milei ante el Congreso son en parte responsables ineficientes ocupantes de esas bancas durante largo tiempo. Sobre el desprestigio de la política partidaria cimentó el libertario su crecimiento como dirigente y opción electoral.

De todos modos, más allá de darse el gusto de decirles de frente a diputados y senadores lo que expresa a diario en cualquier ámbito, el presidente Milei también mostró haber asimilado la necesidad de buscar acuerdos para poder avanzar con sus propuestas.

A poco de asumir convocó al Congreso a período extraordinario. Tal vez supuso que como presidente de la Nación podría imponer sus iniciativas aun contando con un número muy minoritario de diputados y senadores. El desenlace tal vez fue injusto, pero no por ello previsible y lógico. El Parlamento representa a uno de los tres poderes del Estado republicano. La esencia de la república es la clara división de poderes. Procurar que un Estado funcione sin casta será un mérito, pero sin atacar las bases institucionales.

Lo importante para él es poder mantener un nivel de respaldo popular importante. Haber previsto la Asamblea Legislativa a las 21 fue astuto por parte de su gobierno. Independientemente de haber cortado con una tradición horaria, logró que el nivel de audiencia televisiva fuese considerable. Claro, pidió “a los argentinos paciencia y confianza”. Ese es su gran desafío luego de un comienzo muy duro en lo económico y con la previsión de varios meses más similares o peores.

Pasando al plano partidario, habrá que ver qué destino les espera a los partidos opositores “amigables” con el gobierno libertario, en especial al radicalismo.

Hubo diversas respuestas al discurso encendido de Milei del viernes a la noche. Desde los muy críticos hasta los consensuales, entre los que, una vez más, aparecen los principales referentes de la UCR mendocina.

Hay quienes vislumbran para el radicalismo una situación muy parecida a la que dio paso al apoyo a Macri integrando la coalición Cambiemos. Hubo aquella vez en el cónclave de Entre Ríos muchas voces no conformes, pero que terminaron en minoría aceptando la voluntad mayoritaria. Esas discrepancias volvieron a florecer con el derrumbe electoral de Juntos por el Cambio y muy especialmente en estos tiempos a raíz del posicionamiento a definir sobre el gobierno de Milei.

El gobernador Cornejo, que no estuvo en el Congreso para no dejar de encabezar los actos vendimiales, no tardó en expresarse sobre el discurso de Milei. Apoyó y a la vez destacó aspectos de la propuesta del titular del Ejecutivo nacional que aquí, en la provincia, ya se ponen en práctica, como la ficha limpia para cargos electivos, la búsqueda del equilibrio fiscal, etc. Expresó compromiso para colaborar “en el impulso del progreso de Argentina. Queremos contribuir positivamente”, sostuvo a través de las redes sociales y la comunicación oficial de su gobierno. Y lo ratificó con mucho énfasis en su discurso de ayer en el evento de Coviar.

El gobernador Cornejo expresó su apoyo en redes al "Pacto de Mayo" anunciado por Milei

Tanto Cornejo como su antecesor, el senador nacional Rodolfo Suárez, fueron muy enfáticos en la aceptación de las características del discurso y valoraron el llamado al diálogo que hizo Milei. Hay, por lo tanto, un indudable compromiso del radicalismo mendocino.

Cornejo hará valer en todo el tiempo que viene su capacidad de gestión y buscará atenuar el efecto de las críticas que reciba su gobierno. Puede quedar a la expectativa de lo que ocurra con la administración nacional y, por lo tanto, de los pasos que dé la UCR orgánicamente, teniendo en cuenta que su actual conducción nacional disiente con el ritmo y modo de gestión libertaria, aunque las diferencias de criterio en el Congreso con respecto a cómo abordar al Ejecutivo son bastante notables.

Conocedor del pulso político, Cornejo sabe bien que, pese a esas marcadas diferencias entre los principales dirigentes de su partido, el actual contexto no deja mucho espacio para la conocida rosca política. No es el mejor momento para ello, por lo menos entre quienes intentan mantener sintonía con el Ejecutivo nacional.

Y aunque 2025 todavía está lejos, si Milei se sostiene o consolida aún más el próximo proceso electoral puede ser muy competitivo en nuestra provincia. No hay que olvidar los porcentajes obtenidos aquí y en gran parte del país por el actual presidente en las elecciones del año pasado. Salvo un descalabro, aun perdiendo varios puntos, el Presidente puede sostener su supremacía y volver a sorprender en las urnas. En el caso de nuestra provincia, la obtención de tres bancas en Diputados por parte del sector libertario fue algo difícil de asimilar para el radicalismo.

Dependiendo de lo que obtenga en materia de política económica el gobierno de Milei, una alianza electoral de libertarios y macristas en el plano nacional podría constituir una seria opción electoral. Con más razón en Mendoza, donde hay dos figuras conocidas y con incumbencia nacional: Petri, especialmente, y De Marchi.

De la mano de Patricia Bullrich, Luis Petri ha pasado a ser un referente. Con más razón luego del discurso reciente, en el que el Presidente puso énfasis en la transformación que pretende de las Fuerzas Armadas luego de años de postración. Y nadie olvida por estos lados que su impulso surgió de la interna que protagonizó en Cambia Mendoza nada menos que contra Cornejo.

En cuanto a De Marchi, ya se ha dicho que está llevando a cabo una tarea silenciosa pero no secundaria en el ámbito de la Jefatura de Gabinete en cuanto al relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Aspecto a tener en cuenta de cara al pacto de reciprocidad que propuso Milei para llegar a firmar su prometido Pacto de Mayo.

Y también están en línea los demócratas, a los que el Presidente seguramente guarda gratitud por el cobijo institucional que le dio el viejo partido cuando a los libertarios les faltaba estructura. El abrazo del Presidente con la diputada Mercedes Llano al ingresar al Congreso no pasó inadvertido. La actual conducción del PD es fiel intérprete de los preceptos políticos del presidente de la Nación.

Milei ofrece sus tablas de la ley a cambio de apoyo político en el Congreso. ¡Qué sea lo que Dios quiera!