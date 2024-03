Francos: “Cornejo será uno de los actores importantes para conseguir consensos para el Pacto de Mayo”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, participó este sábado de las actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia y repartió gestos positivo al gobernador Alfredo Cornejo, sobre la predisposición para establecer puntos en común de cara a la convocatoria a los gobernadores que realizó este viernes por la noche el presidente Javier Milei, durante la apertura de sesiones del Congreso Nacional.

Francos habló con la prensa luego del acto del desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y celebró la apertura del mandatario sancarlino sobre el “Pacto de Mayo” y la necesidad de establecer políticas de Estado a largo plazo.

“Conozco la posición del Gobernador Cornejo. Yo creo que él va a ser uno de los actores importantes de acá al 25 de mayo para conseguir el consenso necesario de todos los espacios políticos”, consideró.

Guillermo Francos, Alfredo Cornejo, Hebe Casado y Daniel Scioli. Nicolás Guevara / Los Andes

“El de Cornejo me pareció un mensaje de mucho apoyo y de palabras alentadoras. Siempre con el Gobernador tuvimos un muy buen diálogo, lamentablemente en el Congreso no pudimos triunfar lo que creíamos que ese diálogo se iba a completar en realidad”, comentó.

Por otro lado, habló sobre el discurso del presidente Milei, sobre quien sostuvo que “sienta las bases para una Argentina diferente en el futuro, donde la dirigencia política del país se adapte a una circunstancia nueva y se adapte a lo que el país requiere”.

“Necesitamos empezar a acortar todos los costos que han impedido que el país se desarrolle y mirar hacia el futuro como lo miramos nosotros, con mucho optimismo, porque cuando uno se maneja fundamentalmente con la libertad, seguramente que el futuro va a ser bueno y vamos a crecer. Eso lo que está planteando el Presidente y lo que vamos a construir en conjunto”, señaló.

Y comparó el discurso de Milei con las palabras que tuvo Cornejo en la apertura de la Coviar. “Creo que así también lo planteó el Gobernador Cornejo, con mucha convicción, también tiene claro, señalaba que la provincia hace 7 años está en equilibrio fiscal. Nosotros necesitamos conseguir eso también para la Argentina”.

El Pacto de Mayo

Sobre el Pacto de Mayo, sostuvo que “los 10 puntos que planteó el Presidente de la República para un pacto, me parece que son todos puntos que van a ser aceptados, no creo que haya diferencias en eso. Por ahí algún Gobernador no los acepta y no los quiere, pero bueno, el pueblo argentino, que es el pueblo de la Nación y que integra la provincia, sabrá ver quiénes están en favor de un cambio estructural en la Argentina, aprovechando este momento bisagra entre lo viejo y lo nuevo donde la Argentina estaba al punto de un desastre en todos los órdenes y analizar a quiénes están a favor de ese cambio y quiénes quieren seguir con la Argentina del pasado”.

En este sentido, agregó que viene como ministro “conversando con muchos Gobernadores y me parece que es el momento de profundizar el diálogo; todas las provincias tienen demandas y requerimientos para alivianar sus problemas fiscales, tal vez no sea el caso de Mendoza, pero en general todas quieren recuperar parte de lo que perdieron, y lo perdieron por una medida electoralista, todos lo sabemos; pero en ese momento no mensuraron cuál iba a ser el impacto en sus propios presupuestos. Eso hay que solucionarlo, hay que tenderles una mano a los gobernadores para que puedan solucionar sus problemas también”, marcó.

Por otro lado, frente a los reclamos de las provincias, entre ellas Mendoza, sostuvo que el Gobernador “planteó un tema que es clarísimo, que fue la pérdida de Impuesto a las Ganancias; y eso lo hemos planteado, lo hemos conversado, estaba listo para tratarse en el Congreso”. También dijo que “el tema del subsidio del Transporte es que no tenemos una norma, habrá que conversar sobre cómo generar recursos para la provincia”, especificó.