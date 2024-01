Hay otra forma de salir de la crisis, pero los funcionarios no la ven

Comenzó una nueva fase de una crisis, que por marcar un quiebre, arrancó a mitad del gobierno de Mauricio Macri (2017) y fue germinada en los últimos años del segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Formas de abordar una crisis hay muchas y es oportuno repasar qué pasó en Mendoza cuando se comenzaron a sentir los efectos de una de las complicaciones económicas más importantes ocurridas en el mundo, producto del crack bursátil de 1929 en Estados Unidos. Por esos años jugó un rol clave Ricardo Videla, quien primero fue ministro de Industria y Obras Públicas de la intervención federal de José María Rosa enviado por José Felix Uriburu, quien inauguró una larga tradición de golpes de Estado al derrocar al radical Hipólito Yrigoyen.

Ricardo Videla: el Gobernador honesto

En Argentina el PBI per cápita cayó casi 20% entre 1929 y 1932, durante esos años se sufrió la crisis hasta que asumió la presidencia de Estados Unidos Franklin Roosevelt, quien generó un “nuevo pacto” (New deal) impulsando el Welfare Estate o Estado de bienestar. La crisis impactó fuerte en Argentina porque tenía una economía abierta y además el mundo dejó de comprarle productos a nuestro país.

Videla también gobernó Mendoza y asumió en febrero de 1932. Durante su administración implementó varios cambios que ya había comenzado en el ministerio de Obras y otras acciones que habían sido iniciadas tibiamente por el lencinismo.

Ante la enorme crisis y fuerte desocupación, Videla decidió, entre otras cosas, crear un impuesto de emergencia de $ 0,02 por litro de vino elaborado y de $ 0,0130 por kilo de uva que se cosechara. El objetivo de estos gravámenes era sostener financieramente un Fondo para combatir la desocupación creado por la ley 935. Calma bodegueros, saben que eso no va a suceder ahora porque los funcionarios le hacen demasiado caso a los referentes de las entidades vitivinícolas.

Desde el gobierno entienden que hay que avanzar con un Tratado de Libre Comercio con México, Mendoza podría exportar enormes cantidades de vino porque el mercado mexicano es gigante, viven más de 130 millones de personas. Pero el cornejismo hace un excelente uso de las medias verdades. Ese tratado no sería bien visto por la poderosa industria automotriz, que tiene base en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, debido a que llegarían autos fabricados en México a cambio de nuestro vino. Otro dato, el consumo per cápita de vino en ese país es de 1 litro. ¿Todo para crecer entonces? No tanto, los que saben afirman que los mexicanos toman tequila y jamás subirá demasiado el consumo de vino. Entonces, la tabla salvadora del Tratado de Libre Comercio con México está floja. Un bodeguero que lleva años en la industria se sinceró: “El que crea que los sueldos del sector subirán porque exportamos más está equivocado y ese Tratado no sirve”. El sector logró la quita de retenciones y está exportando a un dólar que pasó de 300 pesos a más de 800, el número del beneficio que ese cambio le generó a la industria vitivinícola no lo han difundido. A todo esto, ¿saben de cuánto es la alícuota de Ingresos Brutos para los elaboradores de vino? De 0,75%. Perdón Videla.

Seguimos con Videla que nos aporta una aproximación bastante cercana sobre cómo gobierna un estadista. También se propuso diversificar la economía y así fue como potenció la industria petrolera. El trabajo realizado por Enrique Timmermann, La gestión estatal de hidrocarburos en Mendoza, aporta mucho sobre este punto. Indica que Videla procuró reactivar experiencias fallidas de explotación y explotación, pero con un cambio de visión estratégica al buscar incorporar la provincia al esquema petrolero nacional liderado por las provincias patagónicas y centralizado por YPF.

Refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza\u002E

Para eso hizo un diagnóstico de los recursos petroleros de Mendoza. En los estudios detectaron que había grandes yacimientos de petróleo en Tupungato y Malargüe, en donde la Compañía Atuel S.A venía trabajando hacía varios años. Estos resultados preliminares fueron tan satisfactorios que Videla promovió la creación de una Comisión Asesora del Régimen Petrolífero Provincial. Así se buscaba aprovechar la mayor riqueza hidrocarburífera posible. Su función se extendió hasta que YPF y la Provincia firmaron un convenio para la explotación de petróleo, el 18 de setiembre de 1932, que fue ratificado por ley. Como ministro había alentado también exploraciones en la zona sur de Mendoza así como en Cacheuta.

Las acciones fueron transcendentales para Mendoza al poner en funcionamiento una nueva industria: la petrolera. También actualizó la ley provincial de petróleo y acordó con YPF que realizara exploración en todo el territorio provincial en busca de del petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y subió las regalías al 11%. Una de las primeras áreas donde se comenzó a explorar fue en Tupungato, ahí se perforó -el 19 de marzo de 1934- el pozo conocido como T-1, aunque lo más interesante de esta etapa exploratoria fue la perforación en Lunlunta, Maipú. En esta zona no se tenía registro de existencia de petróleo, y luego de una serie de cateos se perforó un pozo testigo a 2.476 metros, la más profunda en el país para el momento y una de las mayores en América Latina.

Puso a profesionales que entendían y sabían de petróleo y minería. Hoy asistimos a un problema, es que da la sensación que comienza a consolidarse en el cornejismo la creencia de que el Estado les pertenece y que los beneficiados por el dinero que invierten en distintas actividades, le deben obediencia o peor, son sus empleados. El diseñador gráfico Humberto Mignorance, designado al frente de la empresa estatal de agua Aysam, en 2027 cumplirá 20 años en el sector público -8 con Cornejo en la comuna de Godoy Cruz, 4 en la provincial, 4 con Suárez y ahora 4 más. Nada indica, debido a que la provincia tiene una oposición absolutamente desdibujada y perezosa, que Mignorance no vaya a tener otro puesto en otra administración radical entre 2027 y 2031.

Rodolfo Suárez firmó el contrato para reactivar Potasio Río Colorado. Prensa Gobierno.

Otra preocupación seria generó la designación de un abogado en la dirección de minería. El sector esperaba un geólogo por lo menos, pero se designó a Jerónimo Chantal que tiene un posgrado en Gestión Minera en la Universidad Austral. Este a su vez depende del Subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, que es ingeniero industrial. Tampoco está claro qué pasa en Potasio Río Colorado, desde el gobierno no dan información porque prefieren que hable la empresa y desde la firma ni responden. ¿Les impactarán los cambios que generó Milei en su inversión prometida de U$S 1.039 millones? En la clausula L del contrato afirman desde Minera Aguilar de José Luis Manzano que “tienen un convenio con Belgrano Cargas y Logística S.A., perteneciente a Trenes Argentinos,” por el cual ralizarán el traslado del potasio que obtengan por “tren desde Palmira a puerto y la posibilidad del restablecimiento del ramal Las Catitas-Monte Comán-Malargüe”.

¿Por dónde harán el envío de potasio si se privatizan los trenes de carga? Si no hay plata, ¿qué pasará con la obra para unir esas localidades? Nadie responde. Desde Trenes Argentinos, contestaron un pedido de información pública señalando que “el 8 de agosto se celebró un Memorándum de Entendimiento con Minera Aguilar S.A. cuyo objeto radica en la cooperación y el trabajo en conjunto con el fin de asegurar la major y más eficiente solución logística para el transporte de la producción de potasio desde la localidad de Palmira hasta Puerto. Por otra parte, se informa que se encuentra en análisis la posible rehabilitación del ramal Las Catitas-Monte Comán-Malargüe”. Ahora todo está atado con alfileres, la administración Milei, a la que la UCR le cuidó los votos, pone incertidumbre en algunos planes de inversión locales.

Trenes Argentinos Cargas, Belgrano Cargas Recorrido del tren de cargas en el tramo que va desde la estación de Capdeville en el departamento de Las Heras hasta la estación de Palmira en San Martín, unos 60km de recorrido. Federico Dalecio, mecánico Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Sigamos con Videla, también aumentó el impuesto a la nafta, que lo pasó de $ 0,02 por litro, -así lo había fijado en 1928 el gobernadora lencinista Alejandro Orfila-, a $ 0,04 y creó la Dirección Provincial de Vialidad, adhiriendo así a un fuerte plan nacional de desarrollo de caminos. Videla tenía claro que de esa forma podía mejorar la actividad económica, unir pueblos y generar empleo. Durante su gobierno de tres años, quedaron terminados 1.400 kilómetros de rutas provinciales.

Fue un férreo defensor de la educación y de los docentes, habilitó 13 escuelas, sancionó la ley de jubilación docente y dispuso que los primeros en cobrar fueran los maestros. También ordenó las cuentas públicas reduciendo la deuda flotante a la mitad, estableció que no se podía hacer ningún gasto salvo que estuviera autorizado por ley y bajó el salario de los funcionarios un 13%. A pesar de haber agregado impuestos, en la cuenta total bajó 20% la presión fiscal y eliminó un impuesto a la exportación de uva como indica Juan Carlos Aguinaga en el tomo I de la Historia contemporánea de Mendoza a través de sus gobernadores.

Videla era conservador que tenía los objetivos de gestión claros. Cuando asumió convocó a la Asamblea Legislativa y con su vice Suárez Lago, multaron a los legisladores que no asistieron. Ítem Banca. Murió en la pobreza subsistiendo de una pensión que aceptó a regañadientes de la Legislatura. El contexto era otro, pero muestra que hay distintas formas de salir de una crisis, hay que verlas.

