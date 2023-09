Esperando la revolución de lo complejo

A esta altura nadie duda que Alfredo Cornejo es el dirigente provincial que piensa cada detalle para lograr sus objetivos, trabaja incansablemente para concretarlos, pero también lo ayuda la suerte. Y un gran golpe de suerte que tuvo, fue llegar a ser gobernador después de Francisco Pérez. El ex intendente de Godoy Cruz siempre compara su administración con la del peronista que sin dudas fue la peor de la democracia, así siempre termina ganando y en consecuencia se sobrevalora la primera gestión de Cornejo en varios aspectos. Todavía el radical aburre echándole la culpa a Pérez sobre distintos problemas que persisten en Mendoza. Otro beneficio que le dejó el justicialista fue bajar la vara de expectativas, el desastre en 2016 era tal que Cornejo con solo pagar los sueldos logró instalar la idea que había un estadista en el sillón de San Martín. Pero también hubo gestión y objetivos definidos, el gobierno no fue malo, pero tampoco tan bueno como cree el gobernador electo.

Un avance que se necesita

En su primer mandato Cornejo tuvo que revalorizar la figura del gobernador, otro favor que le dejó Pérez, nadie más indicado que él para hacerlo. Ahora deberá reivindicar la política por el tiempo que le toca, de gigantes incredulidades, enojo y escepticismo, pero también porque “pasaron cosas” en estos meses de campaña.

Dije que el gobernador electo analiza cada detalle y avanza. Un objetivo de campaña no escrito fue no debatir para no exponer su falta de dotes oratorios y para evitar ser el centro de las críticas de los demás candidatos. Por eso acordó con el PJ, que también tenía un mal candidato para el explicar y rebatir ideas, la amañada ley de debate único obligatorio fue usada para evitar ir a los debates que tradicionalmente hacen los medios y distintas instituciones. Esto hizo que no se discutieran en serio ni los problemas ni las soluciones en profundidad.

La política local en general debería empezar a pensar en una ley que impida realizar denuncias contra otro candidato seis meses antes de los comicios. Es que sin dudas vivimos la peor campaña en 40 años de democracia. Tan penoso fue todo que el debate obligatorio no tuvo un bloque especial para el agua, como si no fuera uno de los principales problemas que tenemos.

También, ya que les gusta hacer leyes, debería ser obligatorio que los candidatos publiquen en su página web la plataforma de gobierno con datos con fuentes verificables y que también estén todos los candidatos, desde concejales por cada departamento y legisladores por cada distrito.

Cambia Mendoza, Las Heras y De Marchi

Hay que tener claro que los desmanejos que le atribuyen al intendente Daniel Orozco de Las Heras, llevan la marca de agua de Cambia Mendoza por haber tenido funcionarios en esa comuna durante 7 años. ¿El sistema de cooperativas cuándo empezó? ¿El intendente electo lo conocía? Si la justicia comprueba que hubo compra de votos en ese departamento, ¿la práctica no se hizo para la reelección de Orozco en 2019 también, cuando iba en la boleta Rodolfo Suárez? ¿No lo hicieron en el 2021 con la elección de concejales y de los legisladores nacionales Cornejo, Suárez y Cobos? El abuso de las medias verdades obliga a estar atentos.

Por su parte Omar De Marchi tendrá el difícil desafío de tener ordenada su heterogénea tropa. Enfrente estará Cornejo intentando que los legisladores electos de La Unión Mendocina vayan desconociendo a su jefe político. La Unión Mendocina como tal dejó de existir el domingo, porque fue un Frente Electoral y no un partido. De Marchi también tendrá para divertirse, a medida que avance el gobierno, seguramente aparecerá más gente enojada con el gobernador, sus modales y decisiones porque no es fácil permanecer en la galaxia Cornejo; ahí quizás seguirá pescando el ex intendente de Luján.

El desarrollo, la justicia y Vila-Manzano

Centenares de veces Cornejo ha ponderado su gestión por las reformas que llevó a cabo en la justicia. Hasta dirigentes lúcidos de la oposición y que pasaron por el sillón de San Martín se lo reconocen. Pero falta y no mucho, muchísimo. Que una empresa de la dimensión de Fecovita, con 5 mil productores, tenga que estar esperando meses para evitar ir a la quiebra porque una jueza no se expide, es un buen ejemplo de todo lo que falta. Algún empresario nacional o extranjero que ve eso, ¿querrá venir a invertir en Mendoza?

Suárez le deja a Cornejo una base de avances que, si tienen buenos resultados, le servirán para desarrollar Mendoza, me refiero a la tantas veces promocionada y recién ahora ejecutada exploración de la lengua mendocina de Vaca Muerta, Hierro Indio, Cerro Amarillo y Potasio Río Colorado (PRC). Este último tiene un gran interrogante con nombres y apellidos: Vila-Manzano. Vila, con otros socios fundió un banco, entre otras cosas por darse autopréstamos.

Vila-Manzano dueños de Edemsa y ahora participarán también en Potasio Río Colorado.

En la primera administración Cornejo se detectaron desmanejos en Edemsa, empresa de Vila y Manzano. Antecedentes ya había cuando este diario publicó, en noviembre del 2008, que la empresa le había girado más de 300 mil pesos a la Universidad de Congreso de Vila y Manzano también. Pero lo cierto es que Edemsa sigue en manos de los mismos dueños y le han extendido la concesión 20 años. Si esas cosas pasaron, ¿por qué tengo que pensar que serán extremadamente exigentes con Potasio Río Colorado? El contrato todavía no se difunde, hay que tener claro que los elegidos tienen una aceitada maquinaria para incumplir y no pagar. La oposición no ha dicho ni pío sobre Vila y Manzano y la inclusión en PRC. La gente salió a la calle por la reforma de la 7722 y no por Manzano, eso es Mendoza.

Promesas de campaña y el mito de las cuentas ordenadas de Cornejo

Nadie en la campaña explicó qué van a hacer con la deuda de casi $ 50 mil millones que no se les cobra a los deudores de impuestos, en el listado aparece desde hace años la empresa Dalvian de la familia Vila. Nadie dijo cómo harán para crear los 7.000 puestos por año que hacen falta en Mendoza sólo por el crecimiento vegetativo. Cornejo en la campaña del 2015, ése número lo sabía de memoria.

En su plataforma electoral el gobernador electo se compromete a instalar 20 mil medidores de agua por año y a bajar el consumo por día por persona a 100 litros, hoy está en 500 litros por persona y la OMS recomienda 200; en definitiva, propone un número más bajo que el de la institución mundial de la salud. Señalan también que “cada alumno en las escuelas públicas podrá estudiar con una computadora” y dijo que creará 5.000 empresas en su gestión, esto es 3,4 empresas por día, más de 1.200 por año. Pero no precisó el mínimo de empleados que deberían tener y tampoco cuál será el indicador que tomará para marcar que la promesa se va cumpliendo. En la campaña se han tirado números como si nada, todos los candidatos, incluso Cornejo que exigía seriedad en esas cosas.

Nuevos Medidores de agua de AySAM Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El ex gobernador vuelve a la gobernación con las cuentas más ordenadas de las que las dejó. Suárez le deja dos nóminas salariales y media, que quedará en una si se aprueba Ganancias el jueves. Cuando llegó Suárez había una y media pero negativa, es decir que no tenía para pagar los sueldos, lo mismo que le pasó a Cornejo con Pérez. El informe del CEM sobre las cuentas públicas se muestra claramente el impacto que tuvo la decisión de la administración Cornejo al otorgar la cláusula gatillo para los salarios estatales. En 2019 se ve que el dinero para pagar salarios supera los ingresos. El promocionado cuidado de las finanzas y la buena administración cornejista se relativiza bastante con estos números.

Evolución de los gastos de personal vs los ingresos corrientes de Mendoza. Informe del CEM, mayo 2023.

En el orden de lo que recibe también tendrá casi la totalidad de los mil millones de dólares de Portezuelo que consiguió para la provincia en su primera gestión y obras para ejecutar en 2024 con dinero del BID, Enosa y el Banco Mundial que le deja Suárez, el gobernador al que tuvo que recurrir en la campaña para lograr volver. Ahora esperamos la revolución de lo complejo.

Seguí leyendo: