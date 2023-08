La “institucionalidad” de Mendoza ultrajada con la ley de debate

Un acuerdo de cúpulas entre radicales y peronistas que terminaron aceptando todos los miembros de las dos Cámaras de la Legislatura, acabó con una sana tradición que sí es clave para jactarnos de la “institucionalidad” de la que se pavonean dirigentes y analistas políticos; los debates de los candidatos a gobernador.

La política entregó una bandera importante al sancionar la ley que fija un debate obligatorio, si bien no prohíbe que se hagan otros; los políticos se amparan en la norma para no asistir a los que organizaban otras instituciones. En definitiva, otra jugarreta típica de las que la gente está cansada. Después no entienden por qué gana Milei, más en Mendoza, una provincia en la que ganó las elecciones presidenciales del 2003 Adolfo Rodríguez Saá, un caudillo que venía de declarar el default y gobernar años San Luis ¿Así votan los noruegos? ¿Y qué dice la política sobre la ley? Más menos repiten el mismo argumento: los debates no los ve nadie, tenemos que llevar nosotros los militantes, a la gente no le importa nada. No faltan los de doble discurso como los candidatos Omar De Marchi y Mario Vadillo, quienes se quejan de la ley pero sus referentes en la Legislatura la votaron, no vieron venir lo que se buscaba: que haya sólo un debate.

Los entonces candidatos a gobernador Rodolfo Suarez junto a Anabel Fernandez Sagasti, en el debate organizado por Los Andes en la campaña del 2019.

Los candidatos oficiales, al igual que los justicialistas, dicen que no irán a otro debate que no sea el que se acordó por ley porque quieren cumplir con la norma. Bueno, veamos. El artículo 161 de la ley provincial de educación dice que hay que destinar “el 35% del presupuesto de la Provincia” al Fondo Permanente para educación. Saben a cuánto llegará este año el presupuesto de la DGE según lo proyectado, al 29%. ¿Y el apego a la norma?

El presupuesto para educación en Mendoza no llega al 35% como marca la ley.

Es obligación también del gobierno cobrar los impuestos. Bueno, como he escrito en otras oportunidades, hay $ 3.360 millones sin cobrar porque los grandes contribuyentes deben Ingresos Brutos, al primer trimestre de 2023. A esa suma hay que agregarle $ 28.900 millones de los que no pagan impuesto automotor. Faltan otros $ 14.966 millones de los que no abonan el inmobiliario. En total son $ 47.266 millones. ¿Y el apego a la norma?

Se pusieron de acuerdo y aprobaron una ley en la que se amparan para no debatir, para no explicar las veces que haga falta qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, pero no acordaron cómo van a llegar al 35% del presupuesto provincial para educación, y mucho menos comprometerse a bajar la deuda de los morosos. Sin tocar a Dalvian que debe $ 40 millones por supuesto, no le pidamos tanto a la política, tranquilos muchachos, no se asusten, van a poder seguir yendo a la fiestita que hace Daniel Vila para la vendimia.

El barrio Dalvian debe 40 millones de pesos de impuesto inmobiliario.

¿Se podrían poner de acuerdo para limitar la cantidad de empleados en la Legislatura por ley? El mismo candidato Alfredo Cornejo ha dicho que va a sacar los ñoquis que hay allí, a realizar tareas de seguridad. Pero no, una ley que regule eso es impensado. En San Juan, por ley, no puede haber más de 288 empleados en la Legislatura.

El desastre de lo que sucede en Las Heras muestra lo que es la política en Mendoza y somos eso, no somos Noruega y mucho menos la provincia se maneja con el ejemplo que dejó San Martín, otro latiguillo trillado por la política y por el mendocino que se cree de bien. Nos gusta decir que esta provincia es un oasis y que por el sacrificio, el trabajo y bla, bla, bla se convirtió en lo que es, pero gastamos 500 litros de agua por día por persona, la OMS recomienda 200. Nos gusta decir que no hay reelección de gobernador pero eso también debilita al poder político, Mendoza no va a mejorar en los próximos años, los salarios seguirán siendo malos. Aquí también algunos políticos buscan perpetuarse con sus parientes.

En Mendoza hay más de 140 mil niños pobres.

El periodista Jorge Liotti, en su libro La última encrucijada, explica que Argentina tiene rasgos de un país que ya no es el mismo, que dejó de ser lo que creemos que es; algo similar ocurre con Mendoza. Somos una provincia en la que la pobreza infantil está cerca del 60%, subió 20 puntos en 5 años y hay más de 140 mil chicos menores de 14 años en esa situación. En el libro Cómo hacen los pobres para sobrevivir, Javier Ayuero y Sofía Servián, citan al sociólogo Matthew Desmond quien dice: “La esencia de la pobreza no es simplemente una condición económica, sino una ecología vinculada de enfermedades e instituciones rotas”.

Seguí leyendo: