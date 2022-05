España rinde homenaje a nuestro dibujante mayor

De gira itinerante por distintas ciudades españolas se está desarrollando la primera exposición homenaje hacia la figura de Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, a casi 90 años de su nacimiento, titulada “Quino, Mafalda y mucho más”.

La exhibición recaló, de abril a principios de mayo, en un sitio emblemático de la ciudad de Alcalá de Henares, la Capilla del Oidor, lugar donde fuera bautizado su hijo dilecto, Miguel de Cervantes.

Según nos informó el secretario ejecutivo del Instituto Quevedo de las Artes del Humor y comisario de la exposición local, Juan García Cerrada, el homenaje ha resultado un verdadero éxito de público, congregando un total de 15.673 visitantes, convirtiéndose en una de las muestras más visitadas de la ciudad complutense en los últimos meses.

Este hecho certifica la actualidad de la filosofía de Quino, ese hijo de andaluces que nació en Mendoza en 1932 y que se dedicó durante más de sesenta años a la publicidad gráfica, en un principio y, más adelante, a la elaboración de un dibujo político, mordaz y humanista que lo hizo mundialmente conocido.

La muestra, que a partir de agosto estará en Gandía, prestigia a Quino como un observador detallista de lo cotidiano, con una lupa propia que amplifica los ideales de la justicia y la libertad, la democracia, la economía, el medio ambiente y la ética. Mirada personalísima que plasmará en sus historietas con sello inconfundible, con un humor absurdo y a la vez, melancólico; dueño de un pensamiento crítico cuyas líneas negras sobre fondo blanco se erizan sobre el papel, rebelándose, contra toda actitud beligerante, impiadosa o envilecida por el poder. Sin escapar, por cierto, al registro tierno de lo cotidiano, ostensible en los actos de la gente sencilla y sus avatares.

Toda la obra del artista iberoamericano es política, aspecto que reconocía el propio Quino, al afirmar que él “siempre hace política”, seguramente, debido a que se crió en “una familia politizada”, con padres inmigrantes y republicanos, por lo que siguió de cerca la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Temática que siempre estuvo muy presente en sus trabajos para adultos, aunque también Mafalda (nacida de su pluma en 1964) estaba planteada en un principio para un público de mayor edad, apareciendo en la sección de opinión de los periódicos.

Como bien lo señala el título de la exposición, y por lo que se hizo mayormente conocido y traducido a más de veinte idiomas, tiene un sitial de honor la icónica Mafalda y sus amigos, que, como dijo la edil de Cultura del ayuntamiento de Alcalá, María Aranguren, en la inauguración, Quino “supo transmitirnos a través de la mirada inocente de un grupo de niños todo aquello que muchos adultos no se atrevían a expresar”.

No contamos, por falta de espacio en la sala de Alcalá- cada exposición debe adaptarse al entorno específico-, con un elemento de la biografía de Mafalda que sí conforma la exhibición original para el edificio de El Reloj del Puerto de Valencia, representado por el metafórico odio del personaje a la sopa. El cartel de un enorme plato con cuchara que despierta la complicidad y la identificación con sus lectores, así como sus reflexiones cargadas de cuestionamientos, sensible a las luchas de su tiempo en el que la mayoría no se animaba a hacerlo.

”Quino, Mafalda y mucho más” se compone de más de 200 viñetas, carteles publicitarios, audiovisuales o publicaciones en varios idiomas que dan cuenta de la proyección internacional del humorista. Está dividida en diferentes secciones como “El humor de Quino”, donde se explica su técnica y el sentido que le daba a su cosmovisión creadora; las historietas de Mafalda, publicadas entre 1964 y 1973, ambos sectores donde los visitantes pudieron contemplar el recorrido del autor de comic argentino, premio Príncipe de Asturias y Catedrático Honorífico del Humor de la Universidad de Alcalá. En la sección “Homenaje Quino” se exponen los galardones y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, así como el elogio unánime desde la admiración de sus colegas gráficos y el vacío que supuso su pérdida, en setiembre de 2020. Nos encontramos así, por ejemplo, con una viñeta que representa a Quino con la frase: “Me voy de este mundo enfermo pero les dejo una vacuna”, señalando a la incorruptible Mafalda.

Cabe señalar que ésta es la primera exposición de Quino en España desde su muerte, y por ello, constituye un homenaje a todo su trayecto vital e imaginativo y se produce gracias a la colaboración que la Autoridad Portuaria de Valencia -sede de la muestra- y el Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH) -en Alcalá, con el comisariado de Ester Medan y García Cerrada-, mantienen desde hace unos años. El día de la inauguración en Alcalá de Henares se contó con la presencia de la sobrina del humorista mendocino, Carolina Lavado, del director de Comunicación de la Autoridad Portuaria de Valencia, Vicent Palací, el rector de la universidad de Alcalá, José Vicente Saz y personalidades de la cultura local.

(*) La autora es mendocina y reside en Alcalá de Henares (España). Profesora de Arte Dramático. UNCuyo