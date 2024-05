En línea con la Ley Bases y enfocado en el plan minero

Los últimos movimientos de Alfredo Cornejo estuvieron orientados hacia una nueva búsqueda de protagonismo a nivel nacional, siempre en temas vinculados con el accionar del gobierno de Milei, y a reforzar aspectos de su gestión local para él claves y determinantes, como es la nueva etapa en materia de minería sustentable.

En ese sentido, el Gobernador utilizó su discurso ante los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) aquí reunidos para reafirmar enfáticamente su alineamiento con aquellos aspectos de la actual política nacional que considera apropiados, que en muchos casos encuentra en sintonía con lo que sus administraciones han venido aplicando en la provincia.

Una vez más no dudó en considerar que el gobierno de Javier Milei va “por el camino correcto” en materia económica y de reducción del gasto público a través de la meta del déficit cero, que el Ministerio de Economía viene mostrando como bandera mes a mes desde enero.

Con su nuevo apoyo explícito al proyecto de Ley Bases y paquete fiscal, que tanto se demoran en el Congreso, Cornejo buscó una vez más influir en las decisiones de envergadura que deben tomar los senadores de su partido a nivel nacional. Encuentra en ese compendio (el proyecto “ómnibus” original quedó muy reducido, pero sin perder lo sustancial de las políticas que impulsa Milei) la línea que lo une, en aspectos generales, con la conducción del país. Una postura de mucha convicción que el jefe del Ejecutivo local no abandona.

Dijo el Gobernador en el encuentro empresario reciente que se debe respetar la mayoritaria voluntad ciudadana a favor de un rotundo cambio de políticas, aunque esa mayoría de gente pueda entender poco y nada de macroeconomía. Así se expresó Cornejo. Un punto de vista interesante, con el que pretende jerarquizar la labor del libertario, que cuenta con el voto de confianza de la mayoría de la ciudadanía para que lleve a cabo medidas que sólo la política y los economistas pueden generar. Aunque también sería bueno aclarar y recordar que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes, pero la paciencia ciudadana no tiene porqué ser eterna.

Por otro lado, el pedido de apoyo a las iniciativas macro de la conducción libertaria nacional va en línea con lo que pretende el Gobernador puertas adentro de esta provincia. Si tenemos aquí déficit cero desde hace varios años, ya es hora de que la Nación se ponga en sintonía, porque encontrándose el Estado nacional y el provincial en la misma línea habrá incentivos para que la explotación minera y petrolera de Mendoza se sustenten. Es otro desvelo de Cornejo y uno de sus objetivos más fuertes de su actual segunda gobernación.

“Llevamos cinco meses y necesitamos que el Congreso le dé al gobierno nacional credibilidad y legitimidad para liderar este proceso de cambio y reforma económica”, fue otro de los conceptos escuchados en el ámbito que nucleó a los industriales. Sin ninguna duda, no es bueno que un nuevo gobierno no tenga aprobado un plan de gestión tan ambicioso en cinco meses. ¿Qué actitud adoptaría el gobernador mendocino si tuviese que afrontar en carne propia una situación de esa índole? Tal vez la respuesta esté mayormente en la capacidad de hacer política de los dirigentes y legisladores del oficialismo de turno. Posiblemente sea por eso el llamado de Cornejo a la oposición nacional en general. Ya nadie puede ignorar que al reducido número de legisladores, La Libertad Avanza le debe añadir un bajísimo nivel de experiencia y capacidad política.

En cuanto a su grado de transcendencia como gobernador, Cornejo tuvo su mayor protagonismo semanal a nivel nacional con su presencia en el lanzamiento de la Mesa del Cobre, con apoyo al RIGI, en San Juan. Es uno de sus grandes desafíos políticos: revertir el traspié en materia minera que debió soportar de arranque el gobierno anterior reanimando la actividad sin torcer la misión restrictiva que contiene la legislación minera local.

Por otra parte, el desafío en materia minera constituye una suerte de proyección política para la ministra provincial del área, Jimena Latorre, que es, además, una de las apuestas de Cornejo cuando de lo que se trata es pensar en su línea sucesoria para 2027.

Siguiendo con la gestión local, hay que insistir con que el conflicto en el ámbito del Poder Judicial es de consideración. Como ya se ha indicado, se trata de empleados públicos con un mejor nivel salarial que el resto, pero con válidas demandas insatisfechas. Mantienen la protesta y consecuente inacción judicial con un sutil guiño de magistrados y otros rangos jerárquicos que entienden el planteo llevado a cabo. La Suprema Corte se ve obligada a ganar protagonismo y la demanda de recursos hacia el Poder Ejecutivo resulta imposible de evitar. Es una situación que comienza a intranquilizar al Gobierno, especialmente a raíz de la situación tensa de Misiones, donde una protesta iniciada por cuadros policiales a la que no se le encontró solución política se transformó con los días en una demanda estatal mucho más amplia.

Obviamente, los rumores de cambios en el gabinete nacional siempre generan miradas e interpretaciones en los ámbitos provinciales afines. En el plano local, además, porque hay un mendocino como ministro del presidente de la Nación. Muchos estiman que el rodaje político que posee Luis Petri, hoy al frente de Defensa, es suficiente como para llegar a cumplir con otra función que le demande más roce. Obviamente, las especulaciones surgen ante la posibilidad de que Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, sea desplazado, según creíbles rumores en boca de periodistas con fuentes merecedoras de confianza en el ámbito gubernamental.

Verdaderamente, Petri no ha dejado de lado su pretensión de liderar una candidatura a nivel provincial cuando llegue la hora de pensar en la sucesión de Alfredo Cornejo. Su base radical no interferirá en absoluto con su actual, y probablemente definitiva, pertenencia al esquema libertario. En primer lugar, todo aspirante a la gobernación debería probarse en las urnas en las elecciones legislativas del próximo año. Por ahora las encuestas le siguen otorgando en esta provincia un elevadísimo porcentaje de apoyo al presidente Milei, por lo que quien decida competir apelando a dicha referencia nacional correrá, a no dudarlo, con buenas perspectivas.

El Gobernador, que, como vimos, no deja de lado su respaldo a las grandes transformaciones que impulsa la conducción nacional libertaria, también querrá tener protagonismo y poder de decisión a la hora de pensar en candidaturas puertas adentro de Desaguadero. Aunque sea reiterativo, debe señalarse que Cornejo no está dispuesto a entregar a “nuevos dueños” el espacio que ideó y llevó al triunfo en 2015 y elecciones sucesivas. Y es consciente de que La Libertad Avanza también buscará protagonismo local si las políticas de Milei y su equipo económico dan buenos resultados.

Cornejo va a seguir los movimientos de Petri, con el que mantiene buena relación, pero sabiendo que una posibilidad de negociación para que el actual ministro de Milei sea a la vez su candidato local dentro de tres años sólo dependerá de la capacidad previa que hayan tenido sus “delfines” políticos para ganar una candidatura por el postcornejismo.

Ya se sabe que varios de los jóvenes ministros que integran el gobierno local no muestran aún el carisma que el Gobernador pretende tanto para la gestión como para un eventual posicionamiento de corte electoral. Es por ello que se dice que el jefe del Ejecutivo reconoce el esmero y la capacidad política del intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, para mostrar su gestión y a la vez anotarse entre los que pretenden algún día pelear por el número 1 provincial.

El descalabro de Juntos por el Cambio (estuvo en su momento cercanísimo a Rodríguez Larreta) llevó al intendente de la ciudad de Mendoza a constituirse en una suerte de libero a tener en cuenta. Pues, ahora el Gobernador le habría propuesto no exponer mayormente diferencias que puedan conducir a un desgaste de imagen. La sugerencia no está exenta de reciprocidades posibles: tal vez Cornejo tenga que optar por otro Suárez para proponer como sucesor y este nuevo Suárez le pueda garantizar, por lo menos, un cierre de ciclo sin tensiones ni desplantes posteriores. Nadie sabe por ahora.