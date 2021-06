Contra el lenguaje “inclusivo”, seamos antipáticos: el español no excluye

No caben muchas dudas: en el tema del uso del lenguaje (supuestamente) inclusivo hay mucho más que el ruido inteligible de esos adjetivos ridículos y los palimpsestos plagados de equis y arrobas. Habrá que ser antipáticos con esto, pero es en la base del lenguaje “inclusivo” donde radica la falsedad. Porque la lengua española no excluye, los que inventan la exclusión son los que lo hacen.

Ahondemos en la antipatía: el uso del lenguaje incluso es un caso en el que la ignorancia asume cierta cuota de influencia. Hay movimientos -bastante desfasados en cuanto a sus objetivos- que tratan de justificarse, para tener supervivencia y monetizarse, y toma presas fáciles entre los incautos.

Hay pocas lenguas tan realmente inclusivas como el español, el segundo idioma más hablado del mundo y que es capaz de unir continentes. Esta lengua permite que una persona viaje desde España y desembarque en Uruguay, atraviese fronteras -país tras país hacia el Norte- y pueda ser entendida hasta llegar al otro punto del mapa. Esta lengua, la española, fluye y se transforma naturalmente, no por imposiciones intencionadas. Esta lengua hermosa no necesita de ninguna deformación interesada para ser realmente inclusiva, y nadie en su sano juicio entiende que se excluye a ningún género o sexo con el uso del masculino no marcado propio del español.

Y digamos la última antipatía: todo esto, la verdad, lo entiende el grueso de los hablantes. Sólo las presas fáciles, junto con departamentos universitarios o secretarías estatales que intentan justificar algún presupuesto, son los que lo militan.