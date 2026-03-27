Carta abierta a los diputados de la Nación

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Argentina necesita que este Congreso tome una decisión que esté a la altura de la realidad y del futuro del país.

La adecuación de la Ley de Glaciares no es un favor a un sector: es una obligación institucional para corregir un error técnico que lleva 14 años frenando el desarrollo de una parte importante del territorio nacional.

Sí, casi la mitad.

El 40% del territorio argentino está compuesto por serranías y montañas , una superficie inmensa que hoy permanece improductiva especialmente en sus sectores cordilleranos, por una definición legal que confundió glaciares reales con nieve estacional, suelos congelados y geoformas sin función hídrica.

Ese pedazo del país - la cordillera, las serranías, los sistemas montañosos - puede generar tanta riqueza como el agro, si dejamos de legislar desde el temor y empezamos a legislar desde la evidencia.

La ley de 2010, aunque bien intencionada, produjo efectos concretos que ya no pueden ignorarse:

Bloqueó áreas que jamás debieron ser bloqueadas.

Paralizó proyectos estratégicos para las provincias.

Generó inseguridad jurídica y pérdida de inversiones. Impidió que Argentina aproveche recursos que el mundo demanda hoy, no mañana.

Despojó a las provincias de capacidad real de decisión sobre su propio territorio.

La adecuación no reduce la protección ambiental.

La hace seria, medible, verificable y aplicable, algo que la ley actual no logra.

Protege los glaciares que realmente cumplen función hídrica y deja de penalizar zonas que nunca debieron ser clasificadas como estratégicas.

Mientras tanto, el mundo avanza. Chile, Perú, Canadá y Australia consolidan su liderazgo en cobre y litio. Argentina discute mitos y slogans.

No podemos seguir legislando como si la cordillera fuera un paisaje intocable.

Es un sistema productivo estratégico, hoy inutilizado por una mala definición técnica.

La responsabilidad es de este Congreso.

No de las provincias.

No de los técnicos.

No de los sectores productivos.

De ustedes.

La decisión es clara:

O seguimos sosteniendo una ley que no funciona, que frena el desarrollo y que no mejora la protección.

O damos el paso hacia un marco moderno, preciso y responsable, que permita proteger el agua y, al mismo tiempo, desarrollar el país.

Argentina no puede esperar más.

Y la historia tampoco.

Julio A. Ríos Gómez. Geólogo senior. Ex Presidente del Servicio Geológico minero argentino (SEGEMAR). Ex Presidente del Grupo de Empresas Exploradoras de la R.A. (GEMERA). Miembro del grupo académico OPM (Observatorio Pyme Minero)