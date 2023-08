América Latina y la guerra de Ucrania

El 5 de agosto se realizó en Yeda, ciudad de Arabia Saudita, una Cumbre de países para promover la paz en la guerra de Ucrania. Se trata de una iniciativa saudí apoyada por países occidentales y de la cual participó también China. Desde el primer momento, Ucrania se mostró dispuesta a participar, pero siempre que no se invitara a Rusia. Ésta inicialmente acompañó la iniciativa, considerándola positiva, pero luego, la semana anterior al encuentro, a través del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvedev, la rechazó drásticamente. Además de Estados Unidos y Canadá, de Europa participaron Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Turquía, todos países integrantes de la OTAN (también Austria, que es miembro de la UE aunque no integra esta alianza militar). Aliados de Estados Unidos fuera de la OTAN, como Australia, Japón y Corea del Sur, también participaron. De las monarquías del Golfo estuvieron Qatar, Bahrein y Kuwait, que generalmente apoyan las posiciones de Estados Unidos. Pero también participaron cuatro de los cinco países del BRICS: China, India, Brasil y Sudáfrica (sólo Rusia quedó al margen). Del Norte de África estuvo Egipto y del Sudeste Asiático Comoras. También participaron la Unión Europea y Naciones Unidas. Casi todos los países que asistieron participan en el Grupo de Contacto de Rammstein, que coordina la ayuda militar a Ucrania. Las excepciones fueron el país anfitrión y los cuatro BRICS. Fue un gesto a favor de la negociación de Estados Unidos y sus aliados, pero del cual no salió una hoja de ruta o propuesta concreta para terminar el conflicto.

Al día siguiente, el presidente Volodimir Zelensky participó de un encuentro en territorio ucraniano con periodistas de América Latina. Se trata de una región en la cual es totalmente homogénea una posición neutral frente al conflicto, que combina la defensa de la soberanía territorial con el rechazo a las sanciones económicas unilaterales. Los intentos de Estados Unidos y la Unión Europea para que los países de la región participen, aunque sea simbólicamente, del apoyo militar a Ucrania fracasaron. Dado el papel de líder que tiene Brasil en la región -tiene un tercio de la población, el territorio y el PBI de los treinta y tres países de América Latina y el Caribe-, Zelensky centró en él sus críticas. Dijo respecto a Lula: “Me parece que el presidente Lula es una persona con experiencia, pero no lo entiendo muy bien. ¿Cree que su sociedad no entiende completamente lo que está pasando y cuenta con eso? Es extraño hablar de la seguridad de la Federación Rusa. Sólo Rusia, Putin y Lula hablan de ello, de las garantías que hay que dar para la seguridad de Rusia”. Cabe señalar que Brasil fue al mismo tiempo el único país de América Latina que estuvo en la Cumbre de Yeda (la región con menor presencia en ella). El presidente ucraniano dijo estar listo para dialogar con los líderes latinoamericanos, aunque no sea de armas, sino de los alimentos, la seguridad nuclear, etc. También dijo que ha invitado al Papa a visitar el país, pero que todavía no ha recibido respuesta. Respecto al bloqueo de Rusia a la exportación del cereal ucraniano por el Mar Negro, sostuvo que las acciones militares ucranianas son la única opción para tratar de impedirlo. Al hablar de la contraofensiva en marcha, sostuvo que “yo sólo sé que es difícil para nosotros, pero es más difícil para los rusos. Hay cansancio en nuestros ojos, pero en los suyos hay miedo”.

Irán es uno de los aliados más firmes de Moscú en el actual escenario internacional y uno de sus proveedores más relevantes en sistemas de armas clave, como es el caso de los drones. El presidente Raisi visitó Cuba, histórico aliado de Rusia en la región desde comienzos de los años sesenta del siglo XX. El presidente Miguel Díaz-Canel ratificó el alcance de los acuerdos militares bilaterales, cuyas cláusulas claves no son conocidas. También estuvo en Nicaragua para firmar nuevos acuerdos y el desarrollo de una relación bilateral creciente desde el punto de vista militar. La visita más relevante fue a Venezuela, el aliado más importante de Irán en la región desde principios del siglo XXI, en base a una política desarrollada desde comienzos del gobierno de Hugo Chávez. En este caso, para Venezuela ha cumplido no sólo el papel de aliado militar y de proveedor de sistemas de armas como los misiles antiaéreos, sino que también en los últimos años ha sido un país clave para que el gobierno venezolano pueda eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados al régimen de Maduro. Pero en julio se firmó un acuerdo bilateral en defensa y seguridad entre Irán y Bolivia, país que no fue incluído en la gira. El acuerdo alcanza a sistemas de control y vigilancia mediante drones y aeronaves. Este acuerdo preocupa tanto a Estados Unidos como a países de la región, los que han pedido explicaciones al gobierno de Luis Arce sobre sus alcances y contenido.

Probablemente América Latina es la región menos involucrada en la guerra de Ucrania, pero igualmente sus efectos llegan.