Renovar no es innovar: lo mejor y lo peor del nuevo iPhone 15

Llegó Techtember, que es como se conoce al mes en el que se hacen los lanzamientos más importantes de tecnología y que Apple domina casi íntegramente.

La compañía genera expectativas altísimas en la industria y en los consumidores con el lanzamiento de un nuevo iPhone cada septiembre y esta vez no fue la excepción.

La decepción y la euforia quedaron repartidas casi a partes iguales. Los fieles seguidores de la manzana adoraron los nuevos modelos del iPhone 15 por sumar conector USB-C, mejoras en las cámaras o nuevos colores y todo sin subir los precios. Los detractores, en cambio, rápidamente salieron a criticar que sigue siendo el mismo teléfono con algunas mejoras que ya existen desde hace tiempo en otras grandes marcas como Samsung, Xiaomi o Motorola.

La pregunta que sobrevuela es: ¿quién tiene razón?

Una exhibición del nuevo Apple iPhone 15 en un evento de lanzamiento de productos Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California, EE. UU., 12 de septiembre de 2023. Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

La presentación que hizo Apple el martes para lanzar el nuevo iPhone 15 y también sus relojes Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 fue cinematográfica y espectacular pero con una sensación de Déjà vu por su parecido con la de años anteriores.

Pero para valorarla mejor dividiremos este análisis en dos partes: lo mejor y lo peor del nuevo iPhone 15.

Lo mejor del iPhone 15

Nadie hace una puesta en escena como Apple y queda demostrado en cada presentación. Este año arrancaron con un video conmovedor de testimonios de personas alrededor del mundo que contaban cómo una función del iPhone o del Apple Watch les había salvado la vida.

La pandemia los forzó a hacer presentaciones pregrabadas y, al parecer, el formato gustó y quedó. Sus secuencias son dinámicas, concretas y con bastante sentimentalismo.

Al hablar de los productos hubo varias novedades y algunas actualizaciones realmente valen la pena.

La llegada del puerto USB-C, que usan todas las marcas, es uno de los puntos fuertes del iPhone 15. Por fin se podrá usar un cable universal para cargar la batería del equipo pero también para poder conectarlo a otros dispositivos para pasar archivos.

El “botón de acción” es otro gran acierto. Aunque el iPhone perdió por primera vez en 16 años su tradicional perilla para silenciar el teléfono, su reemplazo es un botón que se puede personalizar para tener varias funciones directas con un solo toque. O sea que además de silenciarlo se podrá abrir la cámara, encender la linterna o grabar notas de voz.

Con bombos y platillos también se anunció que los iPhone 15 Pro serán de Titanio, una aleación ligera pero resistente y que es la misma que se usa en tecnología aeroespacial. El cambio no solo es estético, sino que también repercute en el peso del dispositivo porque el titanio hace que el nuevo iPhone sea más liviano que sus antecesores.

Otro punto fuerte fue que la Isla Dinámica -la gran novedad del año pasado- ahora está en todos los modelos y Apple deja de lado el polémico notch. Aunque los iPhone siguen sin tener pantalla expandida al 100%, al menos la Isla Dinámica tiene varias funciones útiles como mostrar lo que está hay en segundo plano en el teléfono.

Apple lanzó el nuevo iPhone 15

Aunque hubo un buen despliegue sobre lo que las cámaras pueden hacer, no ha trascendido como lo más fuerte del nuevo modelo de iPhone y quizá lo es. El iPhone 15 tiene solo dos cámaras pero Apple le suma funciones por software para que saque fotos como si tuviera un teleobjetivo, un gran angular y una cámara central. En el modelo Pro también ahora da la posibilidad de pasar cualquier foto a modo retrato aunque no se haya usado esa función. Sumaron además varias opciones de enfoque y aunque sigue con un zoom limitado, su procesamiento de fotos es de los mejores del mercado.

El precio, sin duda, está también entre lo mejor de la presentación. No son teléfonos baratos pero ningún tope de gama de ninguna marca lo es. Lo bueno fue que contra toda especulación inflacionaria, Apple mantuvo los precios del año anterior, lo que representó la mayor sorpresa del evento.

El iPhone 15 cuesta U$S 799, el 15 Plus U$S 899, el 15 Pro U$S 999 y el 15 Pro max U$S 1199. En nuestro país la llegada del nuevo iPhone de forma oficial no tiene fecha ni precio aun. Si siguen los patrones de lanzamientos anteriores podría estar llegando en el verano y con valores altísimos. Actualmente los impuestos hacen que en Argentina un iPhone cueste hasta tres veces más que en Estados Unidos.

Lo peor del iPhone 15

El chiste de “El sombrero nuevo de la Stacy Malibú” es el más repetido tras la presentación del nuevo iPhone. La referencia es tomada de un capítulo de Los Simpsons donde Lisa crítica los estereotipos de su muñeca y lanza una propia. Sin embargo, los fabricantes de la Stacy Malibú salen a competirle agregándole un sombrero a la muñeca de siempre y, sin cambiar nada, vuelven a liderar en el mercado. Aunque repetida, la broma guarda algo de verdad porque la espectacularidad de Apple no logra ocultar que no hay mucho para renovar respecto de otros años.

Apple presentó los nuevos modelos de iPhone 15 y iPhone 15 Plus en cinco colores

Eso llevó también a que la presentación decepcionara porque aunque se promocione como “el mejor iPhone hasta ahora”, hace años que no hay cambios radicales en el producto insignia de Apple.

También cayó mal la insistencia de que es una empresa sustentable por eliminar el plástico del proceso o reciclar el material de los productos antiguos. Es verdad que han dado un paso adelante en sostenibilidad pero poco se habla, por ejemplo, de las malas condiciones de los trabajadores en las empresas que ensamblan los productos en China.

El USB-C en los iPhone también cayó dentro de lo negativo porque Apple se negó a dar un salto de calidad. Dotó a los iPhone 15 y 15 Plus de un puerto conector 2.0 con carga y transferencia más lenta, y aunque en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max el puerto es 3.0, el cable que viene en la caja no lo es y para tener uno de mejor efectividad hay que pagarlo aparte.

Este punto en particular ha sido duramente criticado porque hay teléfonos de gama media de marcas como Samsung o Motorola que no solo tienen un mejor puerto USB-C sino que además permiten carga rápida a través de ellos, algo que en los iPhone sigue siendo una característica inexistente.

Aunque todos celebraron el cambio del aluminio y el acero inoxidable por el titanio en los bordes de los modelos Pro, la verdad es que lo que era frágil en las versiones anteriores lo sigue siendo en este. Hablamos del cristal trasero que, aunque hermoso a la vista, siempre requiere una funda para protegerlo.

Y hablando de años anteriores, quedó registrado que los modelos Pro del 2022 son los nuevos equipos regulares de este año. Muchas de las características del iPhone 14 Pro -aunque no las mejores- como la isla dinámica o una lente de 48 mpx ahora están en el iPhone 15. Esto lleva a muchos a alertar a los usuarios de que quizá les conviene conseguir un iPhone 14 Pro del año pasado antes que uno regular del modelo recién lanzado.

Renovación sin innovación

Aunque le lluevan críticas a Apple por lanzar cada año teléfonos con pocos cambios relevantes, la verdad es que no hay margen para mucho más.

La innovación ha desaparecido en la mayoría de las marcas y en los últimos lanzamientos solo vemos versiones mejoradas de modelos anteriores. Esto no es necesariamente malo ya que siempre es bienvenido tener mejores cámaras, baterías más resistentes o mayor seguridad de nuestros datos.

El problema de Apple es que sus mejoras parecen atadas a la rentabilidad. La verdadera “innovación” fue la que hicieron para obtener más dinero: vender el cargador o los auriculares por separado o forzar a usuarios y fabricantes a pagar por cables exclusivos para el iPhone.

