Motorola lanzó en el país los nuevos Edge 40 y Edge 40 Pro: cómo son y cuánto cuestan

Hay dos nuevos smartphones de gama alta en el mercado local y llegan de la mano de Motorola, una de las marcas favoritas de los argentinos. La empresa presentó este jueves sus teléfonos premium Edge 40 y Edge 40 Pro en un evento que tuvo como escenario el imponente edificio del Palacio Paz, en el barrio porteño de Retiro. Allí estuvo Los Andes entre los invitados donde, además de conocer los nuevos equipos, pudimos “toquetarlos” por un rato para sentir al tacto cómo son y cómo funcionan.

El Edge 40 y el Edge 40 Pro se presentaron oficialmente en el mercado mundial hace pocos días y ahora fue el turno de Argentina.

Si la primera impresión es la que cuenta, Motorola saca nota alta en ambos modelos. Los equipos son robustos pero ligeros con una sensación de pantalla total al tener bordes curvos.

Se destacan por su diseño pero también por su potencia, y en la versión Pro se suman algunas características extras como la carga ultrarápida, el procesador Snapdragon 8 Gen 2, la versión más reciente de Qualcomm Technologies y una tasa de refresco de pantalla de 165 mhz, lo que le da una fluidez extraordinaria a la pantalla.

Aunque la versión Pro tiene sus ventajas -y un precio más alto- ambos equipos comparten diseño, cámaras potentes, resistencia al agua y algo que otras marcas abandonaron: cargador incluido en su caja.

Motorola no solo apuesta a que la compra de sus equipos venga con el cable y el cargador sino que además no es un genérico, sino uno de 125W para el Edge 40 Pro y uno de 68W para el Edge 40. Esto no es solo un ahorro increíble de tiempo a la hora de cargar el móvil sino también un extra que incentiva al consumidor a la hora de renovar su celular.

Expectativas en un país volátil

Las expectativas para estos nuevos equipos son muy altas porque el buen desempeño que tuvo la serie precedente. “Con la familia Edge 30 nos fue muy bien, mejor de lo esperado incluso y llegamos casi al 50% del share en el país”, explica Germán Greco, director ejecutivo y gerente general de Motorola Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

La apuesta no es casual porque hay modelos que fueron ganando terreno. “La gama premium está creciendo. Ahora es del 8% del mercado pero antes era el 5%”, detalla Greco.

El ejecutivo también señaló que hacen una evaluación trimestral de la demanda de productos y así descubrieron la alta demanda por la gama Pantone que se lanzó el año pasado y que ahora sigue en el Edge 40. Lo mismo pasa con la terminación en cuero vegano que gustó al consumidor o la demanda por mayor memoria RAM para garantizar velocidad.

Germán Greco, director ejecutivo y gerente general de Motorola Mobility para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Foto: Los Andes

“En promedio los usuarios cambian su teléfono cada 18 meses, antes era 15. Y en cantidad es un 25% de usuarios cambian sus teléfonos cada año” detalla el ejecutivo.

Gran parte de esa dinámica se da en los locales de Motorola distribuidos en todo el país y que se dividen en todos tipos: tiendas flagships y kioscos. En Mendoza la marca tiene pendiente la apertura de una tienda flagships y por ahora solo hay un kiosco dentro del Mendoza Plaza Shopping.

Edge 40 Pro

El Edge 40 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6,67″ y resolución FullHD+, con una tasa de refresco de 165 Hz, la más alta disponible en el mercado, ideal para videojuegos y animaciones.

Está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 4.0, que ofrece una alta velocidad de lectura y escritura de datos, siendo especialmente útil al grabar videos largos. Además, cuenta con una batería de 4600 mAh que se llena completamente en tan solo 25 minutos gracias a la carga rápida de 125W y también ofrece carga inalámbrica de 15W.

El extra invaluable es que el cargador necesario para estas funciones se incluye en la caja del dispositivo.

Motorola lanzó en Argentina el nuevo Edge 40 Pro. Foto: Los Andes

Su módulo de cámaras incluye un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica, un gran angular de 50 MP que también puede utilizarse para fotografía macro, y un zoom 2x de 12 MP optimizado para retratos. Este zoom se destaca especialmente al realizar acercamientos en retratos sin deformar el rostro, aunque también puede ser utilizado como teleobjetivo. Además, cuenta con un sensor frontal de 60 MP.

Motorola ha añadido además nuevas funciones a la cámara principal del Edge 40 Pro, que incluyen estabilización durante la grabación de video, enfoque automático en objetos en movimiento, efecto de desenfoque de fondo (tipo bokeh pero en video) y un modo optimizado para grabar videos en condiciones de poca luz.

Cuenta con conectividad 5G, un sensor de huellas dactilares en pantalla, parlantes estéreo y una protección Gorilla Glass Victus, que es la última generación de vidrio endurecido. Además, cuenta con certificación IP68, lo que significa que tiene la misma resistencia al agua y al polvo que otros dispositivos de la competencia. Puede sumergirse hasta 1,5 metros de agua durante un máximo de media hora. Es importante destacar que esta es la primera vez que la compañía certifica sus teléfonos bajo este estándar.

Edge 40

El otro modelo de la familia destaca por su delgadez, con tan solo 7,58 mm de grosor. Su diseño incluye una pantalla de cristal curvado sin bordes con un marco de aluminio pulido de alta precisión.

Además, la parte posterior está cubierta de un suave material de cuero vegano, similar al presente en el Edge 30 Fusion Special. La textura facilita su manejo con una sola mano y no da la sensación de necesitar desesperadamente una funda.

Motorola lanzó en Argentina el nuevo Edge 40. Foto: Los Andes

Además de su aspecto, también cuenta con una protección IP68 y posee un sistema de cámara de alta resolución de 50 MP y captura fotografías detalladas donde destaca su apertura amplia de f/1.4, la más amplia disponible en un smartphone.

Posee una pantalla pOLED de 6,55″, resolución Full HD+, certificación HDR10+ y una amplia gama de colores DCI-P3.

Para los amantes de los juegos, el dispositivo también ofrece una tasa de refresco de144 Hz.

Posee sonido envolvente gracias a la tecnología Dolby Atmos y la función Motorola Spatial Sound brinda una experiencia mejorada de sonido.

La carga rápida también es parte fuerte de ese modelo porque en la caja incluye un cargador TurboPower de 68W, que permite obtener energía para todo el día en tan solo 10 minutos y también ofrece carga inalámbrica de 15W. Además, cuenta con una batería de larga duración de 4400 mAh.

En cuanto al rendimiento, utiliza un chipset MediaTek Dimensity 8020 y cuenta con 8 GB de memoria RAM LPDDR4X para un rendimiento fluido y una rápida recuperación. Además posee 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 para fotos, películas, canciones, aplicaciones y juegos.

Precio, cuotas y disponibilidad

El motorola edge 40 pro ya se encuentra disponible en Argentina en colores Negro Cuarzo y Celeste Glaciar, a un precio desde $369.999 en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país, a través del sitio www.motorola.com.ar. Además, las primeras personas que compren el producto en la tienda online de Motorola recibirán sin costo moto care full protection durante 12 meses, el seguro de Motorola provisto por Assurant para proteger los smartphones en caso de robo, accidentes y otros imprevistos.

El motorola edge 40 estará disponible a partir de las próximas semanas en colores Negro Eclipse, Viva Magenta (el color del año 2023 según Pantone) y Verde Oliva.

Llega el plan canje

Al igual que otras marcas, Motorola ha comenzado a implementar el plan canje para renovar equipos. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente, la compañía ofrece a sus clientes entregar un celular usado como parte de pago para la compra de algún modelo de alta gama.

El beneficio permitirá a los usuarios obtener un descuento de hasta 25% y 30% en un equipo nuevo al entregar un celular viejo. Además la transacción se hace en el momento en las tiendas propias de Motorola.

