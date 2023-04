El tamaño importa: la tecnología cambió nuestra relación con los televisores y nos gustan cada vez más grandes

En un mundo de pantallas, los televisores se adaptan para convivir con smartphones y tablets. Modelos y precios hay muchos pero ¿cómo saber cuál vale la pena?

Como en cualquier compra, el costo tiene mucha importancia pero también la durabilidad de la inversión y es aquí donde Samsung tienta a los consumidores con una tecnología que pronto será el estándar: Neo QLED y resolución 8K.

La tecnología en las pantallas mejoró la calidad hasta límites sorprendentes no sólo porque permiten una visión inédita sino también porque redefinieron su lugar dentro del hogar.

Con este cambio de tendencia, Samsung lanzó sus televisores Neo QLED 8K en 65″ y 85″. Estos televisores son la combinación de tecnología que habían lanzado por separado y que ahora se unieron para dar lo mejor de cada una.

Hecho en Argentina

Samsung lanzó el Neo QLED 8K en 65″ y 85″ hace pocos días. Estos televisores cuentan con la calidad de imagen más nítida y detallada del mercado gracias a su procesador Neo Quantum 8K, que se encarga de analizar y escalar la resolución del contenido, incluso cuando no fue producido en 8K. Además, tienen un diseño ultra delgado, tecnología mini LED, sonido inmersivo y conexión mediante la app SmartThings.

Los televisores Neo QLED 8K son de fabricación nacional y son los topes de gama de Samsung. Eso significa que es la mejor calidad que la marca ofrece en el país.

Aunque no son económicos - el de 85′' cuesta $2.299.999 y el de 65′' $1.199.999- estos televisores se ofrecen con las mismas ventajas y promociones que el resto de productos: cuotas sin interés, plan canje y beneficios pre y post venta.

Lucía Goldberg, gerente de Marketing de Consumer Electronics en Samsung Argentina, dialogó con Los Andes no solo sobre los nuevos productos sino sobre cómo es el consumidor y cómo han cambiado las tendencias.

“Los dos modelos que lanzamos se agotaron en los primeros días y hay cada vez más gente interesada en ser los famosos ‘early adopters’. O sea, ser los primeros que tienen el televisor y probarlo. Eso tiene que ver con una construcción que se va ganando con el tiempo”, indicó.

Lucía Goldberg, gerente de Marketing de Consumer Electronics en Samsung Argentina

Aunque, por ejemplo, las plataformas de streaming aún no ofrecen contenido en resolución 8K-excepto YouTube o Vimeo que pueden reproducir video en esa resolución-, los nuevos televisores pueden mejorar la calidad existente. “Por inteligencia artificial el TV mejora la calidad de imagen y sonido. Eso lo que permite es que cualquiera sea la fuente nativa del contenido, el televisor la mejora. Estamos muy contentos y cómodos con este producto”, dijo.

La ventaja de la fabricación nacional es que la marca se adapta a la realidad del país. Durante el periodo de lanzamiento se ofrecieron beneficios extra como los eVouchers de regalo de hasta $460 mil para canjear por otros productos, incluido el Galaxy S23 Ultra, el smartphone tope de gama de Samsung.

Aunque esta promo ya no está vigente quedan otras. “Están nuestros beneficios habituales como 12 cuotas sin interés o el Plan Canje para entregar tu televisor y tener hasta 54% de descuento o en algunos casos hasta el 60% si venís de otro tele con 8K”, detalla.

Para los que viven en AMBA, además, sumaron un nuevo servicio llamado “Premium instalation” que incluye la colocación del televisor en el hogar además de la entrega sin cargo. “Hay muchos beneficios que hoy en día brindamos y que son un valor agregado al televisor”, dice Goldberg.

Un consumidor informado

¿Quién es el consumidor del Neo QLED 8K de 85 pulgadas? “Nos sorprenden los consumidores. Sí te puedo decir que es un consumidor exigente, pero no puedo decir que sea un consumidor que tiene un tipo de vida o que tiene cierta edad. Ya es difícil encasillarlos porque este producto ya no es para un nivel socioeconómico determinado o que vive en ciertas zonas. No es como, quizás, lo veíamos antes. Hay mucha gente joven que hoy en día desea y puede tener tecnología que antes no.

Goldberg señala además que la tendencia muestra que los televisores modificaron su uso en el hogar: “Ya no es un objeto que está en la casa y se usa solo para una peli en la noche. Ahora es una herramienta de trabajo y también es el dispositivo, por ejemplo para tomar clases de gimnasia o jugar. De hecho, el gaming es una de las atracciones principales porque podes conectarle un control remoto de consola de videojuego y jugar. Tenemos Game Pass, o sea que no hace falta una consola y se puede jugar desde la nube con un mando. El rol del televisor ganó mucho más protagonismo y se amplió el tipo de consumidor”.

La ejecutiva de Samsung además agrega “que el televisor ya no está asignado a una persona mayor que vuelve a su casa del trabajo y se sienta a ver el noticiero. Tiene muchas más funciones y está más enlazado a nuestra vida. Así es más amplio el universo de consumidores que tenemos”.

Samsung lanzó en el país nuevos televisores Neo QLED 8K de 85'' y 65''.

¿Existe un consumidor argentino más informado o solo aprovecha la oferta porque piensa que mañana todo será más caro? “Creo que el consumidor cada vez tiene más acceso a la información de los productos. Ya sea desde tu casa o desde un local podés buscar el producto y ver una reseña en el momento donde hay gente que te dice qué es lo bueno o qué es lo malo. También lo comparan con otro producto y sabés rápidamente cuáles son las diferencias. Creo que el consumidor se entrenó y una persona tiene mucho acceso a la información para poder tomar una decisión”, sostiene.

Un televisor para cada necesidad

Lucía Goldberg afirma que aunque haya alta demanda de los nuevos televisores, la marca reconoce que no todos los compradores buscan lo mismo. “Hay un producto para cada tipo de consumidor. En televisores tenemos un lineal de HD, Full HD, ultra HD, 4K, 8K y The Frame. Y ni hablar de los proyectores que también hacen de televisores o monitores que también son smart y permiten ver televisión”, detalla.

La duda ante los nuevos modelos es cuestionar si los formatos más clásicos quedaron obsoletos pero desde Samsung tienen claro cuáles son sus prioridades. “Nuestra prioridad está puesta en pulgadas más grandes y el consumidor también con los años va eligiendo más pulgadas. El mercado estaba sumamente focalizado en 32′', 43′' y 50′' y eso fue cambiando. Ahora el modelo de 55′' y 65′' también tiene una porción muy grande del mercado. Estamos priorizando el lineal premium, pero nuestro foco está en que el consumidor tenga el mejor TV para su hogar, sea más chico o más grande.

Derribando mitos

Hasta hace no mucho se necesitaba cierta distancia para apreciar un televisor que superara las 60′', pero las nuevas resoluciones permiten tener una pantalla más grande sin tener que alejarse para disfrutarla.

Así, la tecnología también impacta en la forma física de ver televisión. “No solamente ya no hay problemas en cuanto a la distancia del televisor, sino también respecto al ángulo porque sea donde sea que te sientes vas a ver la misma calidad de imagen”, afirma la gerente de marketing.

Incluso, señala, también se redujo el reflejo de los alrededores del televisor para mejorar la visión. “La realidad es que con los años cada tecnología nos encuentra con un desarrollo adicional en donde la experiencia visual y auditiva es cada vez mejor y más inmersiva”.

¿Qué es el 8K y qué es el Neo QLED?

Si nos ponemos técnicos podemos decir que la resolución 8K es un estándar emergente para la resolución en cine y televisión digital. Se refiere a una imagen en ultra alta definición que permite a un televisor tener una pantalla con 7,680 píxeles horizontales y 4,320 píxeles verticales, el doble que un equipo 4K.

Neo QLED es una tecnología de imagen de pantalla utilizada en los televisores Samsung. Es una evolución de la tecnología QLED, que utiliza puntos cuánticos, y se compone de televisores basados en la tecnología MiniLED. La tecnología Neo QLED de Samsung ofrece una mayor luminosidad y contraste en la imagen de pantalla, con una red de LED Samsung Quantum Mini que ofrece mil millones de colores y un contraste intenso

Así son los Neo QLED 8K

Estos televisores van más allá de una simple imagen nítida, incorporando un panel de alta resolución con tecnología Quantum Mini LED de LEDs 40 veces más pequeños que los presentes en los TV convencionales, brindando más detalle a las imágenes, con tonos de negros más precisos y un fuerte contraste.

Además, los televisores 8K cuentan con 33 millones de píxeles, cuatro veces más que los modelos 4K, revelando muchos más detalles de la escena. Gracias a su exclusivo Procesador Neo Quantum 8K, estas pantallas ofrecen la mejor resolución incluso cuando el contenido no fue producido en 8K. Esto se debe a que incorporan la tecnología Upscaling, que permite experimentar una visualización premium al aumentar la escala de cualquier contenido para mejorar cada detalle visual y escalarlo a la resolución 8K. Además, gracias a la conexión con SmartThings es posible experimentar la sensación de profundidad y realismo de los videos grabados en 8K con el nuevo Galaxy S23 5G, proyectándolos en estas pantallas de 65 y 85 pulgadas.

La experiencia sonora se potencia en Neo QLED 8K gracias a los altavoces repartidos por toda la pantalla y a la tecnología Object Tracking Sound, que hace que el movimiento del sonido siga el movimiento de los objetos y las voces en las escenas. También cuenta con tecnología Dolby Atmos, que garantiza una mayor expansión de las ondas sonoras, creando un sonido multidimensional envolvente.

Mediante el asistente de voz se puede acceder a las principales aplicaciones, cambiar de canal y modificar el volumen del televisor, entre otras funciones. También es posible disfrutar de la función Pantalla Múltiple que permite dividir la pantalla del televisor en hasta cuatro partes para ver simultáneamente programas de TV o apps de streaming y video, el contenido de un smartphone, o incluso redes sociales y chats.

Cuenta también con Xbox Game Pass, compatible con todos los Neo QLED Samsung, y los usuarios tienen acceso ilimitado a todos los juegos Xbox, sin necesidad de descargas, límites de almacenamiento o consolas. Además ofrecen una calidad de imagen superior a cualquier otra y una forma totalmente nueva de enfocar los juegos: con multitarea, incluso se pueden ver varios tipos de contenido al mismo tiempo.