Motorola lanzó en Argentina un teléfono que logra en 12 minutos una carga para 12 horas

En el competitivo mercado de los smartphones ganan los que ofrecen grandes prestaciones a buenos precios, pero también despertando pasiones en sus fans. Y es en este último punto donde Motorola es una pasión argentina. La marca es una de las preferidas y el lanzamiento de un nuevo modelo a precio accesible entusiasma a varios. Hablamos del nuevo moto g60s, un equipo con carga rápida, velocidad de pantalla y cuatro cámaras,.

Carga rápida y pantalla veloz

La promesa de cargar rápidamente la batería es el fuerte del moto g60s. En particular, este equipo cuenta con TurboPower™ 50 la posibilidad de obtener hasta 12 horas de batería en apenas 12 minutos de carga. Para usuarios en apuros la opción es una gran ventaja.

Pero fuera de esa función, el smartphone cuenta con una batería de 5.000 mAh, lo que hace que su potencia pueda dar al usuario más de un día de energía.

El equipo también cuenta además con una pantalla enorme de con una frecuencia de actualización de 120Hz. ¿Qué impacto tiene esto? Es el doble de velocidad de los smartphones típicos y esto significa que casi no hay retraso en el desplazamiento por páginas web, juegos o videos.

La pantalla Max Vision FHD+ de 6,8″ ofrece una gama de colores un 10% más amplia, con colores más vivos y reales, con brillo y contraste excepcionales. También cuenta con 25% más de brillo a la luz del sol.

Procesador ultrarrápido

El equipo cuenta con un procesador MediaTek Helio G95 que brinda un rendimiento ultra eficiente a la hora de reproducir videos, chatear o tomar fotos y es hasta un 8% más rápido que la generación anterior. También cuenta con un rendimiento de 6 GB de RAM.

El equipo cuenta además con un almacenamiento interno de 128 GB, lo que da suficiente espacio para fotos, películas, canciones, aplicaciones y juegos. Para los que quieren más espacio, el equipo soporta una tarjeta microSD de hasta 1 TB.

También es repelente al agua y se podrá conseguir en Argentina en color Azul o Aqua.

Cuatro cámaras y función dual

El moto g60s cuenta con cuatro cámaras. Posee un sensor principal de 64 MP de ultra-alta resolución con el respaldo de la tecnología Quad Pixel que admite 4 veces más luz para iluminar entornos oscuros. También podrán cambiar al modo Night Vision para una claridad sorprendente y colores precisos en espacios con poca luz.

Posee además una lente de ángulo ultra-amplio de 118º que se adapta 4 veces más a la escena que se ve frente a los ojos. También hay una cámara Macro que permite acercarse más al objetivo para ver hasta los más pequeños detalles y un sensor de profundidad que permite hacer retratos de aspecto profesional.

También está el modo de Captura Dual que permite grabar videos o tomar fotos utilizando las cámaras posterior y de selfie al mismo tiempo. O sea, que en pantalla dividida se capturan imágenes tanto con cámara frontal como trasera.

Software con innovaciones útiles

El moto g60s sigue contando con Google Assistant al que se accede con un botón exclusivo en el equipo para comandos de voz sin necesidad de abrir ni deslizar nada en pantalla.

Motorola también desarrolló un conjunto integral de herramientas en la aplicación de Moto llamada My UX. Con la aplicación, los usuarios pueden llevar música, videos, juegos y temas del dispositivo al siguiente nivel con configuraciones personalizadas. Y como My UX no se interpone a la experiencia Android pura, los usuarios pueden disfrutar de toda la potencia de Android 11 sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas. Podrán explorar una gestión optimizada de conversaciones en aplicaciones de mensajería, un control mejorado sobre los dispositivos conectados y un enfoque más práctico de la privacidad de datos en esta interesante actualización de Google.

Además el moto g60s viene con ThinkShield for Mobile8, que ofrece protección mejorada en todos los niveles, desde la fábrica hasta el teléfono, una cadena de confianza más segura y certificaciones de seguridad adicionales. Además de estas características fundamentales, ofrecen niveles adicionales de seguridad a los clientes empresariales.

Cuánto cuesta y cómo se consigue

El moto g60s ya se encuentra disponible en Argentina en el sitio web de Motorola a un precio de $45.999 y se puede comprar en 6 cuotas sin interés.

En los próximos días también se podrá conseguir a través de los principales operadores y retailers del país.