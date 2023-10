La Inteligencia Artificial se roba el show en los últimos lanzamientos, con polémica incluida

La inteligencia artificial (IA) es, sin duda, la denominación del año. Lo que parecía un experimento de laboratorio hasta fines del 2022 ha saltado al pueblo en este 2023. La IA no es ajena a nadie y su aplicación para trivialidades como filtros en Instagram o TikTok valida su estatus de popularidad.

Gritar “inteligencia artificial” parece ser la clave del éxito o al menos eso parece después de observar las recientes presentaciones de las grandes empresas a la hora de lanzar nuevos productos o servicios.

Google revoluciona las fotos

Esta semana Google presentó la nueva generación de sus teléfonos Pixel -que en Argentina no se venden ni se venderán de forma oficial- y la inteligencia artificial dentro del dispositivo se ha robado el show.

Los nuevos Google Pixel 8 Pro cuentan con un procesamiento interno de IA generativa para varias funciones.

Google lanzó su nuevo teléfono Pixel 8 con funciones de Inteligencia Artificial.

Rick Osterloh, vicepresidente de Dispositivos y Servicios de Google, dijo que los departamentos de IA de la tecnológica habían descubierto cómo “refinar” los modelos de IA “en una versión lo suficientemente eficiente como para ejecutarse” en su buque insignia, el Pixel.

Google, dueño de Android, ya trabajaba con fotografía computacional pero esta vez dieron un salto de calidad superior.

La función más llamativa es sin duda “Best Take” porque ayuda a que una foto grupal quede perfecta. ¿Cómo lo logra? Ofreciendo la posibilidad de armar una imagen con las mejores gestos de un conjunto de imágenes. O sea, un usuario toma varias fotos y luego la IA le muestra las mejoras caras de cada imagen para sumarlas en una sola. De esta manera nadie sale mal en una foto. También sirve para cuando nos hacemos una selfie en la que nuestra cara se ve bien pero nuestro cuerpo no, o viceversa. Ahora se puede combinar lo mejor de varias imágenes para crear una sola.

Otra gran función es “Magic editor”. El servicio permite editar una foto para borrar objetos que no nos gustan o moverlos dentro de una imagen. También se aplica a los videos y da la posibilidad de editar el sonido eliminando, por ejemplo, el ruido del viento o el barullo de la gente de fondo.

Además aplican a fotos y videos “real tone” para mostrar el color de piel real de las personas ajustado a las condiciones de luz. “Photo unblur” asegura enfoque perfecto incluso cuando se utiliza zoom y “Video Boost” es un procesamiento de mejora de cualquier video que hagamos, incluso con poca luz o de noche.

Asistencia inteligente

ChatGPT es la estrella de la IA online pero Google tiene arsenal para competir y eso ha hecho al sumar su nuevo asistente, llamado Bard, a los flamantes teléfonos.

Google actualmente cuenta con Assistant para poder pedirle información o darle órdenes a través de comandos de voz. De hecho, junto con Alexa, es uno de los mejores asistentes virtuales. Sin embargo, Google busca mejorarlo aún más con Bard para que ofrezca servicio en tiempo real en muchas tareas, desde laborales hasta de ocio.

Así, “Assistant with Bard” funciona mediante el habla, indicaciones en pantalla o el uso de imágenes, de forma similar a como ya se comportan los chatbots más potentes.

También Google sorprendió con una función del Pixel 8 Pro que tiene mucho potencial. Se trata de un lector de temperatura que por ahora nos dice que tan caliente puede estar un café o una computadora y que, con aprobación pendiente de autoridades sanitarias, podrá usarse también para medir el nivel en el cuerpo.

Poder descontrolado

Google no fue el único gigante tecnológico con grandes anuncios de inteligencia artificial. Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, hizo su presentación de novedades hace unos días y la IA también fue la estrella.

El CEO Mark Zuckerberg compartió un conjunto de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar -y fidelizar- la experiencia del usuario.

En países como Estados Unidos y Canadá muchas ya están al alcance de un público selecto para pruebas y fue así como descubrieron que un servicio puede salirse de control cuando los usuarios no lo usan como se pretendía. Eso sucedió con los stickers generados por IA que se pueden crear en Facebook, Instagram y WhatsApp.

El nuevo servicio permite al usuario armar su propio sticker a través de un prompt, que es una orden simple que se da por escrito para que la IA lo desarrolle. El problema fue que muchos usuarios decidieron pasarse de creatividad y algunos armaron “El Papa con un fusil”, “Karl Marx con grandes pechos”, “Trudeau (primer ministro de Canadá) en culo” o “Mickey fumando marihuana”.

Meta lanzó stickers personalizados con IA y los usuarios demostraron que no hay límites para el contenido indebido.

La polémica no pasó desapercibida y Meta tuvo que lanzar un comunicado donde le pide a los usuarios ser responsables y aclara: “Como ocurre con todos los sistemas de IA generativa, los modelos podrían arrojar resultados inexactos o inapropiados. Continuaremos mejorando estas funciones a medida que evolucionen y más personas compartan sus comentarios”.

Lamentablemente no fue la única controversia que enfrentó a Meta. También generaron algunos problemas sus chatbots con IA. La jefa de contenido y audiencia de Bloomberg, Jenna Geary, compartió una captura de pantalla de una conversación con la IA en un chat de WhatsApp donde el servicio se negaba a reconocer que era un chatbot y sostenía que era una persona real llamada Brian.

Los chatbots de Meta con IA generaron polémica al sostener que son personas reales y no robos escribiendo respuestas.

Otro servicio con IA que llamó la atención fue la capacidad de editar imágenes y aunque no ha generado polémicas, muchos creen que potencialmente puede haberlas.

La herramienta permite alterar las imágenes con prompts para pedirle efectos artísticos como, por ejemplo, pasar una foto a acuarela pero también agregar detalles como “fondo de calles de París”. En este último caso hubo preocupación porque si Meta no indica que las fotos fueron alteradas, muchos usuarios pueden comenzar a crear realidades estéticas o turísticas que no son reales pero que pueden parecerlo.

Oferta y demanda

Muchas de estas funciones de IA generativa ya están disponibles para anunciantes dentro del Administrador de Anuncios de Meta.

La compañía busca impulsar una nueva era de creatividad para maximizar la productividad, personalización y rendimiento de las campañas publicitarias. Dicho de otro modo, dan primero sus herramientas con IA a quienes les generan dinero en sus plataformas.

Meta lanzó herramientas para editar fotos con IA y ya las puso a disposición de los anunciantes.

Para esto lanzó herramientas específicas que ayudan a mejorar las imágenes con algunas funciones impresionantes. Una es la Generación de Fondos porque crea múltiples opciones para complementar imágenes de producto. Otra es la Ampliación de Imágenes que ajusta perfectamente la creatividad para adaptarla a distintos formatos como el Feed o Reels en Instagram. También ofrece Variación del Texto que genera a pedido varias versiones del copy original del anuncio para destacar los puntos de venta de sus productos o servicios. Por ahora esto solo está disponible en inglés.

Con prisa y sin pausa

Muchas de estas herramientas con IA ya están disponibles aunque limitadas a un grupo reducido de usuarios. Sin embargo, lo que hoy son promesas mañana serán realidades para una gran masa de personas. Las nuevas funcionalidades se irán concretando y expandiendo en los próximos meses, porque ningún desarrollador está sacando el pie del acelerador en la carrera por implementar la IA a la mayor cantidad de ámbitos vitales posibles.

¿IA es mala palabra en Apple?

La compañía creada por Steve Jobs se distingue no solo por sus productos sino por el marketing que hace de ellos y sus funciones. Por eso cuando lanzó hace pocas semanas el nuevo iPhone 15 llamó la atención que durante las más de dos horas de presentación el CEO Tim Cook no dijo ni una sola vez “inteligencia artificial”. Y no es que la empresa no la use ni la aplique. De hecho, Apple lleva años aplicándola a sus productos pero se la conoce como Machine Learning. Quizá por esta razón Apple se niega a sumarse a la moda de decir qué funciona con IA en sus productos y apuesta a sus propias denominaciones.

Seguí leyendo