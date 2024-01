Estos son los mejores teléfonos del 2023 (y que seguirán vigentes este 2024)

A la hora de invertir en bienes imprescindibles, el celular se abrió camino en el presupuesto de los argentinos. Para algunos es un producto esencial (casi) sin importar el costo y para otros es útil aunque con la limitación que impone el bolsillo. Para todas las necesidades, afortunadamente, el mercado del teléfono móvil en Argentina ofreció diversidad en 2023.

¿Por qué “lo mejor”?

Cuando hablamos de lo mejor del año destacamos las características que hacen que un modelo de celular brille por sobre otros pero en general la gran mayoría de teléfonos nuevos tienen una gran performance y garantizan una vida útil de al menos tres o cuatro años.

La otra ventaja de lo “mejor del año” es que los equipos aquí enumerados no perderán vigencia cuando salgan nuevas versiones durante 2024 y tendrán plena vigencia y funcionalidad.

Caro, pero el mejor

Aquí hay dos ganadores claros en la gama alta: Samsung y Apple.

El iPhone 15 de Apple no fue revolucionario pero tomó prestado lo mejor del iPhone 14 Pro. Además sumó el esperado puerto de carga USB-C y mejoró aún más su cámara con nuevo zoom, funciones de cine y un modo retrato que alcanza un nuevo nivel.

Apple lanzó el nuevo iPhone 15 Pro

En nuestro país su punto débil es el precio que va desde $1.300.000 en sitios como Mercado Libre hasta por encima de $3 millones en tiendas de revendedores oficiales. Los importadores lo ofrecen directamente en dólares desde U$D 1.100, un precio un poco más conveniente si se tiene divisa estadounidense ahorrada.

El otro gran modelo es el Samsung Galaxy S23 Ultra. Aunque toda la serie S23 puede entrar en este apartado porque -a pesar de que no hubo grandes mejoras desde la serie S22- son equipos de alta gama con características excepcionales: carga rápida e inversa. excelentes cámaras, capa de actualización personalizada, batería duradera y pantalla de gran calidad.

Así son los nuevos Samsung Galaxy S23 Ultra, S23+ y S23. Foto: Los Andes

Otra gran ventaja es que en Argentina se puede comprar en cuotas y en cada lanzamiento hay beneficios extras como vouchers de regalo para compensar algunas faltas como un cargador o una funda oficial. ¿Su precio? Van desde $1.483.249 para el S23 con 256 GB de almacenamiento hasta $2.419.999 para el S23 Ultra también con 256 GB. Si es mucho para el bolsillo, hace poco salió el Galaxy S23 FE que arranca en $849.999 con 128 GB de almacenamiento.

La práctica gama media

Esta es la categoría favorita del usuario promedio porque combina buenas prestaciones con precio razonable.

Un buen ejemplo es el Moto G84 5G. Posee pantalla OLED con 120Hz de refresco, procesador Snapdragon 695 , dos cámaras de 50mpx y 8 mpx respectivamente y conectividad 5G. Tiene batería de 5.000mAh e incluye cargador, algo que en otras marcas ya no existe. Además cuenta con cualidades típicas de la gama alta como eSim o resistencia al agua. Su precio es de $499.999 con 256 GB de almacenamiento.

Mejores celulares de 2023: Moto G84 con 5G

Samsung tampoco se queda fuera de esta categoría y entra con el Galaxy A54. Tiene pantalla Amoled con 120hz de actualización. Posee tres cámaras traseras (50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP) y una frontal de 32 mpx. También cuenta con conexión 5G, NFC para pagos sin contacto o carga de tarjeta SUBE y es resistente al agua. Su lado negativo es que no tiene carga inalámbrica ni tampoco trae cargador. Aunque no es barato, es de los mejores: el modelo de 256 GB se vende por $798.999.

El Samsung Galaxy A54 es uno de los mejores gama media del mercado.

Xiaomi también entra en la lista con el Redmi Note 12 Pro, un modelo con la mejor relación calidad y precio Tiene conectividad 5G, 256 GB de almacenamiento, pantalla AMOLED, tres cámaras traseras de 200 mpx, 8 mpx y 2 mpx y una delantera de 16 mpx. Tiene un muy buen procesador, batería de 5000mAh y resiste a las salpicaduras de agua. Sin embargo, lo mejor es que posee conector de auriculares de 3,5mm, algo que desapareció hace años en otros móviles.

Su precio varía de acuerdo al vendedor. En tiendas online se consigue por alrededor de $499.999 pero en su tienda oficial escala hasta los $1.399.900.

Mejores celulares de 2023: Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Furor por los celulares con “tapita”

En 2023 se consolidó la tendencia de los teléfonos plegables y Samsung y Motorola renovaron sus modelos.

Motorola lanzó Moto Razr 40 y Razr 40 Ultra, dos plegables que emulan al clásico modelo con “tapita” de la marca. Aunque ambos se pueden considerar de alta gama, uno es más premium que el otro. El Razr 40 Ultra posee una pantalla frontal amplia que permite ejecutar 60% de las apps del equipo cuando está abierto y la calidad de sus materiales se siente de gran calidad. Excelentes cámaras y gran duración batería dan una combinación sólida para el uso diario. En la tienda oficial de Motorola se consigue en Moto Razr 40 por $899.999 y el Razr 40 Ultra por $1.299.999. Más allá del precio, su gran ventaja es que ambos modelos vienen con cargador rápido incorporado en la caja.

Motorola Razr 40 Ultra y Motorola Razr 40

Samsung apostó al plegable hace años y este 2023 lanzó la quinta versión de sus dos modelos: Galaxy Z Fold5 y Z Flip5. Uno es un celular de tamaño convencional que al desplegarse se asemeja a una tablet y el otro es un pequeño smartphone que al abrirse tiene el tamaño de un teléfono regular. Ambos son modelos de alta gama aunque el Fold apunta al consumidor profesional mientras que el Flip es para un público joven que busca crear contenido para redes. No son económicos pero su calidad garantiza la inversión: el Z Fold5 se consigue por $3.459.999 y el Z Flip5 se vende a $2.009.999.

Galaxy Z Fold 5 junto al Flip 5.

El vaso medio lleno

Aunque hay variedad de marcas, modelos y precios, la venta de celulares no está en auge. La innovación no abunda y las empresas renuevan modelos en busca de fidelizar clientes. Si a este panorama le agregamos la situación particular de Argentina, estamos frente a un escenario complicado.

A pesar del incierto futuro, hay ventajas que alientan a renovar el teléfono a pesar de la crisis.

Marcas como Samsung y Motorola aún ofrecen cuotas sin interés, plan canje para entregar un celular usado como parte de pago y variedad de modelos para cada necesidad y presupuesto. Otras, como Xiaomi, aunque ya no son tan económicas como antes, apuestan a la diversidad para todo tipo de usuario.

Un poco más rebuscado pero posible, está el beneficio de comprar un iPhone casi al precio de Estados Unidos si se lo adquiere en el Duty Free de Puerto Iguazú. Los precios están en dólares pero cotizan al cambio oficial y sin impuestos.

Cómo se definen las gamas

Todos sabemos que la gama alta o premium es más cara que la gama media o baja. Sin embargo, la duda es ¿qué es lo que encarece a un celular? Hay factores que influyen en el precio y las prestaciones de cualquier teléfono y eso lo ubica en una escala u otra.

Así, todo los extras que puede tener un smartphone lo ubican por encima de otros con características similares. Por ejemplo, la posibilidad de carga inalámbrica, rápida e inversa (que permite cargar otros dispositivos con solo apoyarlo en el teléfono) es una característica de la gama alta. Lo mismo pasa con procesadores más veloces, cámaras más potentes o mayor capacidad de almacenamiento.

Muchas veces un gama media y un gama alta comparten la misma calidad de cámaras pero uno posee un mejor procesador con capacidad de entregar mejores fotos como resultado final.

Otros aspectos como el material de acabado, resistencia al agua o al polvo, conectividad 5G o conexión NFC también marcan la diferencia.