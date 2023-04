Cómo elegir el mejor celular de gama media: opciones, precios y cinco consejos

Para muchas personas no es esencial contar con la cámara más potente o la pantalla de mejor calidad. Algunos solo piden una batería que dure todo el día y que el sistema operativo tenga fluidez para tareas cotidianas. Estos son los usuarios de celulares de gama media y representan más del 60% de personas que compran smartphones en nuestro país.

Aunque los usuarios de gama alta fueron creciendo de la mano del plan canje, las cuotas sin interés y las promociones, aún la mayoría de los argentinos solo busca un teléfono que se ajuste a sus necesidades básicas.

Las marcas conocen bien ese mercado y por eso la oferta fue creciendo con grandes prestaciones como baterías duraderas, actualizaciones constantes y cámaras superiores.

La gama de la gente

Un teléfono se considera de gama media cuando, en términos generales, ofrecen un buen rendimiento, cámaras decentes, pantallas de buena calidad y duración de batería aceptable, todo con un precio más asequible que los dispositivos de gama alta.

Esto significa que muchos de estos equipos tienen limitaciones pero no menor calidad. Por ejemplo, muchos no cuentan con tres cámaras sino con sólo dos o en vez de tener una tasa de refresco de 120hz poseen hasta 90hz. También su memoria RAM suele ser menor y pueden rondar entre 4Gb y 6GB. Sus procesadores - por lo general Qualcomm Snapdragon series 6 o MediaTek- también suelen estar adaptados y aunque no son tan poderosos como los de la gama alta, su potencia es más que suficiente para las tareas que debe realizar.

Celulares de gama media. Foto: web

Sus materiales también influyen en el precio aunque en los últimos años lograron ganar en diseño con metales que los hacen sentir más resistentes y duraderos y dejaron atrás las versiones de plástico.

Opciones y precios

En la gama media de smartphones hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Desde teléfonos de marcas reconocidas hasta dispositivos menos familiares pero que ofrecen una buena relación calidad-precio y arrancan en $100 mil.

Es importante destacar que la definición de gama media puede variar dependiendo de cada fabricante y de las características específicas de cada modelo, por lo que siempre es recomendable investigar y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión de compra.

En Argentina hay dos líderes tanto en gama media como alta: Samsung y Motorola. Ambas marcas son las favoritas y las que más variedad ofrecen.

Samsung Galaxy A54 y A34

Así como alguna vez la serie J de Samsung fue el modelo que estaba en manos de todos, ahora es la serie A y acaba de renovarse. Este viernes Samsung puso a la venta los nuevos Galaxy A54 y Galaxy A34, ambos versiones mejoradas de sus populares predecesores. Hablamos de equipos de gama media con prestaciones de gama alta como pantalla súper AMOLED, batería de 5000 mAh, 120Hz de tasa de refresco, capa de personalización One UI 5.1 o función Nightography para fotos en condiciones con poca luz. O sea, grandes funcionalidades por casi la mitad del precio.

Así es el nuevo Samsung Galaxy A54

Como en cada lanzamiento, Samsung ofrece ventajas por unos pocos días. La más tentadora es comprar los equipos hasta en 15 cuotas sin interés aunque se termina este 3 de abril. También viene con un eVoucher de regalo para conseguir sin costo lo que no trae en la caja, como un cargador rápido. ¿Cuánto cuestan? El Galaxy A34 5G con 128gb de almacenamiento se vende por $149.999 y con 256gb de memoria por $169.999. En tanto el Galaxy A54 5G con 256gb de espacio cuesta $202.999.

Lo bueno es que esos valores pueden bajar si se aprovecha el plan canje que acepta hasta dos teléfonos usados como parte del pago.

Edge 30 neo y moto g72

Motorola también ofrece características de su gama alta en equipos más económicos. En su variedad tiene dos equipos potentes que borran la línea entre gama media y alta.

Hablamos del edge 30 neo y moto g72. El primero es parte de la gama alta pero con precio más que accesible ya que cuesta $149.999. El equipo posee tres cualidades clave: potencia, rendimiento y estilo. Cuenta con un procesador Snapdragon 695 y conectividad 5G. Cuenta con pantalla pOLED y sonido Dolby Atmos. Además viene en tres colores en el que destaca el Very Peri, el color del año 2022 de Pantone que se asoció a Motorola para dar color especial a los equipos.

El moto G72 es una de las mejores opciones en celulares de gama media.

El moto g72 se consigue por $109.999 y su batería es su fuerte: 5000mAh y carga rápida de 30 W gracias a la tecnología TurboPower. Además posee una cámara principal de 108 mpx, tasa de refresco de 120hz, pantalla pOLED y sonido Dolby Atmos.

Otras opciones

Xiaomi es la gran tercera alternativa. En su sitio oficial ofrece promociones bancarias y cuotas fijas para una gran variedad de modelos, que ahora también se ensamblan en el país. Destaca el Xiaomi Redmi Note 11 y el Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Uno cuesta $97.999 y el otro $162.999 y las diferencias están en el procesador, la resolución de la cámara o tasa de refresco. Sin embargo ambos son buenos equipos aunque uno es para un uso más exigente.

Otras marcas como Oppo, Poco o OnePlus también destacan por sus modelos de gama media y aunque no se venden de manera oficial se los puede conseguir en sitios como Mercado Libre.

Cómo elegir un buen gama media

- Batería: debe ser de al menos 4000 mAh para garantizar una duración suficiente para el día. También es importante considerar la opción de carga rápida.

- Pantalla: Lo ideal es contar con al menos 6 pulgadas y resolución HD+. Algunas marcas incluyen alta tasa de refresco y compatibilidad con HDR.

- Rendimiento: lo ideal es un procesador de al menos ocho núcleos y una RAM base de 4 GB y un mínimo de almacenamiento de 64 GB aunque es preferible 128 GB.

- Sistema operativo: es clave que ejecute una versión reciente de Android y que cuente con actualizaciones frecuentes.

- Diseño: no es esencial pero importa. Contar con pantallas grandes y bordes estrechos facilitan el uso.

Apple: hasta lo barato es caro

En nuestro país Apple se vende a través de varios canales oficiales pero también informales y en todos está la opción de gama media: el iPhone SE 2022.

Ese modelo en Estados Unidos tiene un precio base de U$S 429 para el modelo de 64GB de almacenamiento. Esto significa que -sin impuestos- a un argentino le costaría alrededor de $168 mil si pagara con dólar blue a $390 por unidad (un valor que cambia a diario). Si en cambio se usa tarjeta de crédito o débito le costaría alrededor de $185 mil tomando el valor del “dólar Qatar” con impuestos a $432.

iPhone SE 2022

¿Cuánto cuesta en nuestro país? Los precios tienen mucha variedad. En tiendas autorizadas como MacStation el precio más bajo es de $275.699 pero en promedio se consigue entre $300 mil y $330 mil. En sitios como Mercado Libre se ofrece desde $269 mil.

Aunque la diferencia es grande, hay que sumar la logística extra de traerlo de EE.UU. ya sea que alguien lo traiga o se viaje a ese país.

Otro factor de peso es que si se tiene el dinero quizá conviene invertir en un equipo de gama alta y más potente como el Samsung Galaxy S23 que en Argentina cuesta $340 mil y se puede comprar en cuotas sin interés.