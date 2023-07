Este es el peor error al usar la computadora y hay 10 consejos para evitarlo

Polvo, migas o dedos sucios son la pesadilla de cualquier dispositivo electrónico pero en el uso cotidiano casi no nos damos cuenta.

La notebook, junto al celular, es el dispositivo con el más tiempo estamos en contacto pero es en el que menos nos preocupamos por hacerle limpieza de forma correcta y constante.

Un dato asqueroso ilustra bien nuestra desidia: los teclados de las laptops pueden tener hasta 20.000 veces más bacterias que un asiento de inodoro público. Así lo señala un informe de la empresa ASUS que además agrega que las bacterias y los gérmenes se transfieren constantemente a las computadoras a medida que se utilizan, acumulándose rápidamente en las teclas y propagándose sobre su superficie. Pero no solo la suciedad externa es un peligro sino también la interna como virus o un uso sin actualización del sistema operativo o las aplicaciones.

Artículos de limpieza adecuados

Limpiar de forma correcta y con elementos adecuados es lo ideal. O sea, nada de papel de cocina ni líquido limpiador de cocina.

La mejor opción es una tela de microfibra y alcohol isopropílico al 75%. También se puede comprar un kit de limpieza que incluya un cepillo suave y sopladores de aire para PC. También son útiles los hisopos de algodón o los escarbadientes si se los usa adecuadamente.

Cómo hacer la correcta limpieza de la PC para que funcione mejor y más tiempo. Foto: web

En tiendas online como Mercado Libre se pueden comprar kits de hasta 8 en 1 con herramientas para limpiar además celulares y auriculares desde 2000 pesos en adelante. Por un precio similar se puede conseguir un aire comprimido en aerosol o un pack de limpieza de pantalla.

Limpieza paso a paso

La pantalla es la pieza más sensible de una computadora y es la que más evidencia cualquier signo de suciedad. Para limpiarla se debe usar primero un soplador de aire y después pasarle el paño húmedo de microfibra sin presionar demasiado. Hay que evitar cualquier elemento abrasivo que pueda rallarla y por eso los paños son los mejores. No es necesario apagar la computadora para esta acción.

El segundo paso será apagar la computadora e iniciar la limpieza del teclado y el touchpad. Si la computadora tiene un disco de estados sólido -conocido como SSD- se puede voltear sin cerrar la tapa y sacudir suavemente para sacar la tierra o lo que esté acumulado entre las teclas. Si en cambio la PC tiene un disco duro mecánico -conocido como HDD- hay que evitar esta acción porque la vibración puede dañarlo. Luego se debe usar el soplador para sacar todas las partículas de polvo y pasar el cepillo suave por entremedio de las teclas.

Cómo hacer la correcta limpieza de la PC para que funcione mejor y más tiempo. Foto: web

A continuación, se debe utilizar el soplador de aire para expulsar todo el polvo y partículas del teclado y touchpad. Una alternativa es limpiar estas partes con un cepillo suave. Para finalizar se debe pasar el paño con alcohol isopropílico al 75% por encima de las teclas y con un hisopo sobre los rincones y huecos.

Otro lugar que acumula mucho polvo y puede ser peligroso es el espacio de ventilación de la PC. No en todas las computadoras está a la vista y cada marca tiene su propio método de refrigeración, pero se debe buscarlo y despejarlo.

El soplador es de gran ayuda aquí pero también un escarbadientes porque puede entrar fácilmente en los puertos de conexión o cualquier otro hueco pequeño para sacar residuos. Para rematar se puede pasar un hisopo húmedo y nuevamente el soplador.

Limpiar es más que estética

El avance tecnológico no nos trajo solo computadoras más potentes y compactas sino también hechas con materiales más resistentes y livianos. Sin embargo, la computadora 100% autolimpiante aún no existe y requiere de la mano humana para mantenerse higienizada. Es un hábito en el que hay trabajar y aún no logramos incorporar en nuestra rutina a pesar de que llevamos varias décadas utilizando notebooks.

Protección de fábrica

Varias marcas han lanzado al mercado computadoras con materiales protectores que ayudan a mantener la higiene. Una de ellas es ASUS que ha colocado en su línea Vivobook lo que ellos llaman ASUS Antibacterial Guard. Se trata de “un recubrimiento especial de iones de plata que aplicamos en las superficies del portátil que tocas con más frecuencia, como el teclado, el touchpad, el reposamanos y el sensor de huellas dactilares”. Explican que este método ha demostrado clínicamente que inhibe el crecimiento de las bacterias en más de un 99% durante un período de 24 horas.

También la limpieza interna cuenta con protección de fábrica ya que tanto las computadoras ASUS como ROG cuentan con una aplicación preinstalada llamada MyASUS. La app ayuda a personalizar la experiencia de uso configurando la velocidad de los ventiladores, los colores de la pantalla, el funcionamiento de teclas y el nivel de carga máxima de la batería. Apuntan a aumentar la vida útil a largo plazo.

10 consejos para alargar la vida de la PC

1. Mantener comida y líquidos lejos: tomar mate o café es tentador pero peligroso. Lo mejor es calcular la distancia para evitar problemas en caso de derrame.

2. Invertir en soluciones de limpieza dedicadas: existen kits con cepillos, soplador de aire o paños especiales para atrapar polvo. Son económicos y más útiles que el papel de cocina. También sirve un paño de microfibra suave y alcohol isopropílico al 75%.

3. Maximizar la vida útil de la batería: esto es esencial para extender la vida útil de la computadora. Contrariamente a la creencia popular, sobrecargar la batería de la laptop no es un problema, ya que cuando alcance la carga completa, el cable de alimentación dejará de proporcionar electricidad hasta que se necesite nuevamente. Se ha demostrado que dejar que la batería caiga al 0% antes de recargarla, resulta perjudicial para su longevidad.

4. Dejar que la laptop respire: una PC está en funcionamiento eventualmente se calentará y vienen preparadas para bajar su temperatura pero requieren ciertas condiciones como estar en una superficie sólida y uniforme para evitar la obstrucción de su sistema de ventilación.

5. Invertir en una funda protectora: lo primero que hacemos con el celular es lo último que hacemos con la computadora. Sirve especialmente si es una notebook que está en constante movimiento. Las mochilas o bolsos para laptops también son de gran ayuda porque viene con relleno extra en el compartimento donde se coloca la notebook.

6. Almacenar la laptop adecuadamente: hay que tener en claro que el espacio donde usamos la computadora puede afectarla. La luz directa del sol, humedad o mucho calor son perjudiciales al igual que colocar peso encima.

7. Mantener el software actualizado: un sistema operativo ágil garantiza un funcionamiento más fluido y menos gasto de energía, lo que ayuda a que la computadora pueda vivir más y mejor. Lo ideal es revisar de forma constante las actualizaciones de Windows para estar al día con parches de seguridad o mejoras integrales del sistema operativo.

8. Evitar que las aplicaciones corran en segundo plano: esto representa un gasto energético innecesario y vuelven lenta a la PC. Para corregir esto, sólo se necesita desactivar la opción de Permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano dentro de la configuración Aplicaciones de fondo.

9. Mantener el equipo libre de Virus: esta es otra de las tareas que requieren de nuestra atención y debería ser un hábito. Virus y malware no son solo un peligro para la información privada sino también para la vida útil de la PC porque pueden poner a funcionar programas o acciones sin que lo notemos y afecten a la batería.

10. Rendimiento adecuado: personalizar acciones dentro de la computadora es posible y eso ayuda a mejorar su funcionamiento. Esto implica desinstalar lo que no usa y automatizar las aplicaciones habituales Otra vez, un rendimiento óptimo es directamente proporcional a la longevidad del equipo.

Seguí leyendo