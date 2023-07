Samsung vuelve a fabricar notebooks en Argentina: cómo son y cuánto cuestan las nuevas Galaxy Book3

La PC no ha muerto y Samsung junto a Intel lo quieren demostrar con el reciente lanzamiento de la serie Galaxy Book 3, tres modelos de notebooks fabricadas en el país que buscan abarcar a todos los usuarios posibles.

El jueves se hizo el lanzamiento oficial en la Ciudad de Buenos Aires y Los Andes fue uno de los invitados especiales al evento. Con el imponente marco de Puerto Madero de fondo, se presentaron los nuevos Galaxy Book3, Galaxy Book3 Pro y Galaxy Book3 Pro 360, tres modelos para usuarios diferentes pero con una necesidad en común: una computadora que combine movilidad, velocidad y comodidad.

Fabricada en Argentina

Después de un tiempo de ausencia, Samsung apuesta por ampliar su gama de productos, pero principalmente a sumar un dispositivo más a su ecosistema conectado para dar una experiencia sin sobresaltos. La idea no es nueva, pero sí necesaria, especialmente para los que buscan trabajar, estudiar o realizar tareas para las que el smartphone no es suficiente.

Samsung vuelve a fabricar notebooks en Argentina y lanza la serie Galaxy Book3. Foto: Samsung

La serie Book 3 es fabricada en Argentina, en la provincia de Buenos Aires por el Grupo Mirgor, y es otra apuesta a la industria nacional que hace Samsung que ya fabrica en el país teléfonos, lavarropas y heladeras.

“Samsung es una marca muy querida en Argentina y cada vez que lanzamos un producto del ecosistema, el nivel de adopción del consumidor es muy bueno”, señala a Los Andes Mariano Dascanio, gerente de Marketing de Producto y BI en Samsung Argentina.

Ecosistema conectado

La conectividad entre productos genera un ecosistema, que es lo que Samsung impulsa con la llegada de esta nueva categoría de producto al país. ”Todos los dispositivos se hablan entre ellos. O sea, si tenés una notebook podés usar una tablet como segunda pantalla, por ejemplo. Entonces creo que el diferencial de Samsung tiene que ver con la compatibilidad entre todos los dispositivos y cómo se hablan en un ecosistema y también en el diseño y en la calidad”, explica Dascanio.

El otro gran factor distintivo es la fabricación nacional, que no solo garantiza mejor precio sino también un servicio postventa más personalizado, algo que ya sucede con los teléfonos de la marca.

“En el mercado argentino creo que el lanzamiento de Samsung va a ser muy disruptivo por su calidad premium, que es lo que nos tiene acostumbrado la marca, que tiene algo bien distinto para apreciar el mercado”, asegura el ejecutivo de Samsung.

Los nuevos equipos llegan con el procesador más reciente de Intel, la marca más famosa de procesadores del mundo y que está en Argentina desde hace 25 años. Adrián De Grazia, director de Ventas Digitales para las Américas y Country Lead para Intel Argentina dialogó también con Los Andes y contó cuáles son las expectativas para este lanzamiento. “Todos los equipos traen nuestros procesadores de 13 generación, que es el último disponible actualmente a nivel global y ahora está disponible también en Argentina, así que las expectativas son muy buenas”, afirmó.

“Brinda al usuario una mejor experiencia de mayor potencia cuando lo necesita y de mayor duración de batería cuando el sistema no requiere tanto poder de procesamiento, entonces se gana de todos lados”, señaló el directivo y agregó: “Da la posibilidad de trabajar y poder jugar con muchos de los juegos que están disponibles hoy y tener una muy buena experiencia gracias a la placa gráfica integrada Intel Iris Xe. Brinda ese poder de procesamiento y poder gráfico para usar el mismo equipo para jugar pero también hacer una edición de vídeo o algún proceso más pesado donde requiere más poder procesamiento”.

La inteligencia artificial no se quedó afuera de esta presentación y desde Intel explicaron cómo funciona en los procesadores. “Intel empezó a incorporar esa tecnología en los procesadores como en la GPU que justamente lo que hace es aprender de ciertas cosas y mejorarlas. El objetivo es ir actualizando y aprovechando esa IA para mejorar el proceso o la duración de la batería, o sea optimizar los recursos”.

Cómo son las Galaxy Book3

La serie Galaxy Book3 de producción nacional incluye conectividad multidispositivo con el ecosistema Galaxy, procesador Intel de 13° generación y Windows 11.

Esa es la constante en los tres modelos presentados aunque cada uno tiene sus propias particularidades.

- Galaxy Book3: se puede conseguir con procesadores Core i3, i5 e i7 y posee una tarjeta gráfica Intel Iris Xe/Intel UHD. Viene en versión de 8GB y 16GB de RAM y 256 GB hasta 1Tb de almacenamiento.

Su pantalla de 15.6″ FHD PLS y una cámara HD de 720p con Intelligent Video Call Solution. También cuenta con variedad de puertos de conexión ya que posee dos USB-C, dos USB 3.2 Type-A, conexión HDMI, HP/MIC. microSD y Kensington Lock. A pesar de su tamaño pesa solo 1.57 kg y tiene un espesor de 15,4mm.

Su batería promete una autonomía de hasta 12 horas y viene con un cargador de 54W. Este modelo viene solo en color Silver.

- Galaxy Book3 Pro: su procesador es un Intel 13th Gen i5 y posee un GPU Intel Xe Graphics. Cuenta con una RAM de 16GB y un almacenamiento de 512 GB que puede llevarse hasta 1TB. Su pantalla es de 14.0′ Dynamic AMOLED 2X con una resolución WOXGA+ (2880x1800), 400nits de brillo y tasa de refresco de 120Hz. Su cámara es FHD 1080p con Intelligent Video Call Solution. Posee dos puertos Thunderbolt 4, uno USB-A y conexión HDMI, micrOSD y HP.

Este dispositivo es el más ligero y delgado de la serie ya que solo pesa 1,17 kg y tiene 11,3mm de espesor.

Su batería garantiza 16 horas de autonomía y viene con un cargador de 65W. Este modelo se consigue en los colores Graphite y Beige.

- Galaxy Book3 Pro 360: este modelo es el más original porque cuenta con una pantalla táctil y puede girar hasta 360 grados. Además trae un lápiz óptico S-Pen para poder dibujar o escribir sobre la pantalla, similar al del Galaxy S23 Ultra.

Su procesador es un Intel 13th Gen i7 y tarjeta gráfica Intel Xe Graphics. Tiene 16GB de RAM y puede ir de los 512GB hasta 1TB de almacenamiento.

Su pantalla es de 16.0* Dynamic AMOLED 2X con resolución WQXGA+ (2880×1800), brillo de 400nits y tasa de refresco de 120Hz. Su cámara también es FHD 1080D con Intelligent Video Call Solution. Al igual que el modelo Pro, cuenta con dos puertos Thunderbolt 4, uno USB-A y conexión HDMI, micrOSD y HP.

Su espesor es de 12.8 mm y pesa 1.66 kg. Su batería da 18 horas de autonomía y viene con un cargador de 76W. Viene en dos colores: Graphite y Beige.

Comparativas entre los tres modelos de la serie Galaxy Book3.

Disponibilidad y precios

La Serie Galaxy Book3 estará disponible a finales de julio en Argentina y su precio, por ahora es estimado. Los valores variarán de acuerdo a la configuración que se elija para cada modelo.

La Galaxy Book3 tendrá un valor de entre $450.000 y $650.000 y su modelo base vendrá con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. En tanto, la Galaxy Book3 Pro costará alrededor de $750.000 con 16Gb de RAM y 512GB de almacenamiento mientras que el modelo Galaxy Book3 Pro 360 oscilará entre $1.000.000 y $1.100.000 con las mismas características en versión inicial.

Ya está abierto un registro de precompra en la tienda online de Samsung Argentina con beneficios similares a los de cualquier lanzamiento de Samsung: hasta 12 cuotas sin interés, eVouchers para conseguir productos de regalos y posiblemente se sume la opción de Plan Canje para obtener un descuento adicional y también la opción de una tarjeta prepaga para poder conseguir un ahorro extra.

La combinación de los precios más los beneficios de lanzamiento hacen que estas notebooks sean más baratas en Argentina que en Estados Unidos, donde la Galaxy Book3 tiene un precio de U$S 1000, la Galaxy Book3 Pro de U$S 1350 y la Galaxy Book3 Pro 360 de U$S 1450.

Experiencia conectada

La serie Galaxy Book3 ofrece una experiencia conectada con las ventajas de ser intuitiva y también familiar.

- Link to Windows / Microsoft Phone Link: permite disfrutar de una conectividad continua entre el smartphone y la PC, para centrar todas las actividades en una sola pantalla.

- Recent Websites (Sitios Web Recientes): habilita a continuar en la PC las páginas web abiertas en tu teléfono.

- Instant Hotspot (Hotspot Instantáneo): permite conectar La PC al wifi del celular Galaxy sin esfuerzo.

Samsung vuelve a fabricar notebooks en Argentina y lanza la serie Galaxy Book3. Foto: Samsung

También se suma el funcionamiento de forma continua entre múltiples pantallas en diferentes equipos sin interrupciones. La función Samsung Multi Control (Control Múltiple) te permite controlar la PC, la Galaxy Tab y ahora el smartphone Galaxy con el teclado y el panel táctil de la serie Galaxy Book3, lo que te habilita a copiar, pegar o arrastrar y soltar entre dispositivos. Además, Second Screen (Segunda Pantalla) transforma la Galaxy Tab en un monitor adicional con un solo clic, para duplicar o extender la pantalla de tu PC.

Los creadores de contenido también encontrarán ventajas gracias a la experiencia conectada. Ahora, los usuarios pueden tomar fotos de alta calidad usando Expert RAW en su smartphone Galaxy, transferirlas automáticamente a la serie Galaxy Book3 y editarlas con herramientas de nivel profesional.

Quick share & Private Share habilitan la fusión entre dispositivos Galaxy de una manera simple y segura. Gracias a esta función, vas a poder transferir fotos, videos y archivos al instante, a través de la tecnología Wi-Fi Direct.

Seguí leyendo