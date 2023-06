Copilot, el asistente con Inteligencia Artificial que revolucionará la forma de usar Windows

“El que pega primero, pega dos veces”, asegura un viejo dicho, y la rápida acción de Microsoft de sumar Inteligencia Artificial a Windows 11 parece ratificarlo.

La asociación del sistema operativo más popular del mundo con la empresa OpenAI ha sacudido al panorama tecno y todos apuran sus desarrollos para no quedar obsoletos frente a los usuarios que reclaman una IA que haga todo el trabajo por ellos.

¿Qué es Copilot?

Copilot es el nuevo asistente de inteligencia artificial (IA) que Microsoft ha integrado en Windows 11. Se trata de una herramienta que ofrece acciones y sugerencias contextuales basadas en lo que el usuario está haciendo o viendo en la pantalla.

Se puede activar desde un botón en la barra de tareas y se puede mover o acoplar al lado derecho o izquierdo de la pantalla. Además, cuenta con un cuadro de chat que permite introducir pedidos y hacer preguntas en lenguaje natural.

“Windows será la primera plataforma de PC en centralizar la asistencia de IA con la introducción de Windows Copilot. Junto con Bing Chat y los plugins propios y de terceros, los usuarios podrán centrarse en dar vida a sus ideas, completar proyectos complejos y colaborar, en lugar de gastar energía buscando, iniciando y trabajando en múltiples aplicaciones”, explicó la compañía en Microsoft Build, su evento anual orientado a desarrolladores.

Copilot nace de la combinación de la tecnología de IA generativa de Microsoft, que ya se usa en Bing Chat y ChatGPT, con las aplicaciones y los datos de Microsoft 365 y Microsoft Graph.

Así, Copilot puede ayudar al usuario a configurar las opciones de Windows, abrir aplicaciones, analizar texto e imágenes dentro de las aplicaciones, iniciar el asistente de ajuste, comprobar las actualizaciones y mucho más. También puede buscar en la web información relevante para el usuario y ofrecer plugins de Bing Chat y ChatGPT que amplían las funcionalidades de Copilot.

La previa de Copilot

La llegada de Copilot a Windows tuvo un paso previo en Microsoft 365, la herramienta de ofimática por excelencia.

En marzo, la empresa lo anunció y fue amor a primera vista. Combina el poder de los modelos de lenguaje extenso (Large Language Models – LLM) con sus datos en las aplicaciones de Microsoft 365 para convertir las palabras en órdenes.

“Marca el siguiente gran paso en la evolución de cómo interactuamos con la informática, que cambiará de manera fundamental la forma en que trabajamos y desbloqueará una nueva ola de crecimiento de la productividad”, decía Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft en la presentación.

“Con nuestro nuevo copiloto para el trabajo hacemos que la tecnología sea más accesible a través de la interfaz más universal: el lenguaje natural”, señaló

También en el buscador Bing ya funciona un asistente con IA que ayuda a obtener respuestas y redacción de textos.

Cómo acceder

Windows Copilot comenzará a estar disponible en versión preliminar para Windows 11 en junio. Mientras tanto, piden a los usuarios estar atentos y a registrarse para recibir las novedades.

Por el momento estará disponible “en versión preliminar” y llegará a grupos de usuarios durante los próximos meses.

10 cosas esenciales que puede hacer Copilot

1 - Puede entender el lenguaje natural y responder a instrucciones sencillas en español, como “escribe un artículo periodístico”, “crea una presentación” o “envía un correo electrónico”.

2 - Puede generar contenido nuevo y original a partir de datos o entradas existentes, como imágenes, textos o gráficos, usando la tecnología de IA generativa.

3 - Puede acceder a los datos comerciales en Microsoft Graph y a las aplicaciones de Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint o Teams, para ofrecer soluciones integradas y personalizadas.

4 - Puede aprender de los hábitos y preferencias del usuario y adaptarse a su estilo y tono, ofreciendo opciones de personalización y edición.

5 - Puede ayudar al usuario a completar proyectos complejos y colaborar con otros, ofreciendo sugerencias de mejora, corrección y revisión.

6 - Puede ayudar al usuario a descubrir nuevas funciones y características de Windows 11 y de las aplicaciones de Microsoft 365, ofreciendo tutoriales y consejos.

7 - Puede ayudar al usuario a optimizar su productividad y creatividad, ofreciendo soluciones rápidas y eficientes para las tareas cotidianas.

8 - Puede ayudar al usuario a mantenerse al día con las últimas noticias e información relevante para su trabajo o interés, ofreciendo resúmenes y alertas.

9 - Puede ayudar al usuario a divertirse y relajarse, ofreciendo entretenimiento y ocio, como juegos, música o podcasts.

10 - Puede ayudar al usuario a proteger su privacidad y seguridad, ofreciendo opciones de control y configuración.

Titanes en el ring

Google, que lleva años trabajando en IA, tuvo que acelerar el paso para sacar un producto para el público que no solo funcionara detrás de escena como había sucedido hasta ahora. Así lanzó hace poco Bard, su propia versión al estilo ChatGPT. Es gratis, está conectada a internet y da resultados precisos. Su única desventaja es que solo funciona en inglés pero prometen sumar más idiomas en breve.

¿y Apple? La empresa también lleva años con Machine Learning, un sistema que “aprende” de lo que hacen los usuarios tanto en iPhone como en iPad o MacBook, pero no ha anunciado nada aún que se integre a su asistente Siri o sus sistemas operativos iOS o MacOS. Sin embargo, en pocas horas tendrá su conferencia de desarrolladores, donde quizá haya alguna sorpresa.

Adiós a Cortana

En la guerra de los asistentes de voz hay un destino más fatídico que ser considerado el peor: no ser tenido en cuenta y ser relevante sólo cuando anuncian su discontinuidad. Eso le pasa a Cortana, el asistente de Microsoft que no pudo competir contra los gigantes como Google Assistant, Alexa y Siri.

Ahora su nombre vuelve a sonar con fuerza pero por las razones equivocadas. “Estamos realizando algunos cambios en Windows que afectarán a los usuarios de la aplicación Cortana. A partir de finales de 2023 ya no admitiremos a Cortana en Windows como una aplicación independiente”, señala Microsoft en su web oficial de soporte. La llegada de Copilot no deja lugar a versiones fallidas aunque aún no se sabe si logrará colarse entre los mejores.

Mientras tanto Cortana seguirá viviendo en otros servicios. Seguirá estando disponible en Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams display y Microsoft Teams rooms.

