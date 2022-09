Apple elimina la tarjeta SIM por la eSIM: qué es y por qué impactará en Argentina

Apple presentó al mundo los cuatro nuevos modelos de iPhone 14 y para sorpresa de nadie hubo muy pocos cambios respecto de su teléfono anterior. Sin embargo, la escasa innovación presentada marcará el camino para los demás fabricantes de smartphones.

Esta vez la tendencia que imponen es el fin de la tarjeta SIM para conectarse a la red celular de una empresa de telefonía ya que sus nuevos equipos no traen ranura para esos chips y en su lugar utilizarán eSIM.

A simple vista parecen pequeños cambios, pero marcan un estándar en la industria y los usuarios deberán adaptarse.

iPhone 14. (Apple)

No es la primera vez que Apple hace un cambio agresivo que las demás empresas siguen. Cuando se lanzó el iPhone en 2007 venía con dos características que los demás teléfonos no tenían: el usuario no podía sacar la batería y no se podía agregar una tarjeta de memoria para ampliar el almacenamiento. Luego decidieron sacar el jack de 3,5mm para conectar auriculares, después dejaron de incluir el cargador para venderlo aparte por “razones ambientales” y cuando las críticas les llovieron por seguir usando plástico para envolver las cajas de sus productos también las eliminaron. Las otras marcas se burlaron de estos cambios en varias publicidades pero no tardaron en emular la estrategia. Con todos estos antecedentes los expertos creen que la radical decisión de eliminar las tarjetas SIM será algo común en poco tiempo y en todas las marcas.

Qué es la eSIM

Las tarjetas SIM son los ahora pequeños chips que entregan las empresas de telefonía a sus clientes para que puedan tener número de teléfono y acceso a las redes GSM que transmiten datos. Existen desde 1991 y desde que se masificaron los celulares todos las usamos.

Con el correr de los años las tarjetas SIM fueron “adelgazando” y se pasó del formato grande a al Mini SIM, luego Micro SIM y actualmente se utiliza Nano SIM. Sin embargo, desde 2017 algunos smartphones, como el iPhone, incorporaron la eSIM, que es un chip que ya viene dentro del teléfono y es 90% más pequeño que la Nano SIM.

La tarjeta SIM existe desde 1991 y con el tiempo se fue achicando

La eSIM -o SIM virtual- tiene varias ventajas pero las principales son que su pequeño tamaño ayuda a los fabricantes a ahorrar espacio y permite tener más de dos números de teléfono que se pueden activar online. Otro beneficio es que brinda seguridad al usuario ya que al poder removerse, si se pierde el equipo o lo roban, bastará con un denuncia para que se bloquee sin que se pueda activar otra línea en ese celular.

Esta forma de activar una línea existe desde 2016 y varias marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi y Google la poseen junto a la opción tradicional ¿Por qué no se ha masificado? Porque aunque muchos smartphones tienen eSIM, no todas las compañías telefónicas poseen la tecnología para utilizarlas.

Apple cree que es hora de dar el salto y forzar a las empresas que no la tienen a que se adapten o queden afuera. También empuja a los usuarios a tener celulares más nuevos para experimentar el cambio.

Impacto en Argentina

La iniciativa de Apple de eliminar la tarjeta SIM rige solo para equipos de Estados Unidos y los demás países los seguirá vendiendo con la doble opción como hasta ahora. Sin embargo, muchos argentinos compran el iPhone en Estados Unidos o lo importan desde allí para no pagar el precio excesivo que tiene el teléfono de Apple en Argentina con impuestos.

La eSIM es 90% más pequeña una Nano SIM, viene en el interior de los teléfonos y se carga online por QR.

Todos ellos se hacen la misma pregunta ¿podré utilizarlo aquí si lo compro allá? La respuesta es sí. Para alegría de los fans de la tecnología, las tres principales operadoras de telefonía móvil del país ofrecen la posibilidad de tener eSIM desde 2018.

Aquí se puede ver las opciones y telefónos compatibles en Argentina:

-Personal

-Movistar

-Claro

Activar una línea por eSIM no es casi promocionado por las compañías y es posible hacerlo incluso ahora si se tiene un teléfono compatible.

Apple en su sitio web incluye un listado de países donde funciona la eSIM y los enlaces a las operadoras que lo ofrecen.

Un vistazo allí nos permite ver qué marcas y modelos pueden activarse y cómo hacerlo. Se puede activar en iPhone desde el modelo XS en adelante y en Samsung en todos los modelos Z Flip o Z Fold además del Galaxy S20 y posteriores. Xiaomi lo permite desde el MI8 en adelante y Motorola solo tiene disponible en el plegable Moto Razr 2019. De hecho, este modelo, antes que el iPhone 14, fue el primero en tener exclusivamente solo eSIM.

¿Qué pasa si compro un iPhone 14 en otro país que no es EE.UU? Pues que también permitirá activar la eSIM si es compatible con la red 4G de nuestro país. Aunque cualquier iPhone comprado en Europa o cualquier país de América Latina tendrá la opción de tarjeta SIM física.

Cómo se carga una eSIM

El proceso para asociar una línea a un smartphone con eSIM es virtual y no utiliza tarjeta física. O sea que ya no tendremos que usar un pincho para abrir la bandejita en el costado del equipo.

El nuevo iPhone 14 Pro de Apple elimina la clásica ranura para colocar la tarjeta SIM.

La eSIM utiliza un código QR que se escanea con la cámara del móvil y permite activar una línea en pocos minutos. Solo requiere estar conectado a un WiFi, aunque en nuestro país requiere hacer el trámite en la oficina comercial de la operadora telefónica.

Quien viaje a EE.UU. y compra un iPhone 14 podrá activar una línea pero los operadoras locales recomiendan hacerlo al llegar al país. Otra opción es activar un eSIM antes de viajar y llevarse el QR al viaje pero invalida la tarjeta SIM física.

Lo que sí se puede hacer es adquirir una línea temporal ya que algunas empresas ofrecen el servicio para viajeros. HolaFly, por ejemplo, ofrece datos ilimitados para Estados Unidos por 34 dólares para 10 días. Además esa activación no invalida la que se pueda hacer al llegar al país para la línea propia.

Aunque los iPhone pueden tener dos líneas activas al mismo tiempo con eSIM, el iPhone 14 y 14 Plus permiten guardar hasta seis configuraciones mientras que el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max admiten hasta ocho.

Ventajas y desventajas

¿Conviene una eSIM? Todo indica que sí, porque no se daña ni se pierde y se puede activar online con cualquier compañía en cualquier parte del planeta. Pero también esta opción tiene algunas desventajas. Los que usan servicios prepagos de compañías pequeñas no podrán acceder y tampoco se podrá comprar una tarjeta estando de viaje. Obligará a estar conectado a algún WiFi siempre para activar una línea, algo que no siempre es posible.

Pero todos estos escenarios son prematuros en la actualidad. Por ahora seguirán conviviendo ambas opciones y lo único que hizo Apple fue abrir la conversación y el camino para la transición.

Lo que vendrá

Aunque se piense que la eSIM es el futuro en realidad también quedará atrás porque ya han desarrollado una nueva versión y se llama iSIM. Es similar en funcionamiento y formato pero es aún más pequeña y está integrada también al equipo. De hecho, es parte del CPU de un dispositivo, o sea, está integrada al procesador. Existe desde 2019 y ya se han hecho algunas pruebas exitosas. Así, todo indica que la SIM desaparecerá definitivamente.