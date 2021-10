A pesar de la crisis y la inflación, los argentinos apuestan a teléfonos de gama premium

En Argentina el smartphone ya casi reemplaza al automóvil en términos compra y renovación: se buscan los mejores a buen precio, se aprovechan las cuotas y se vende el modelo usado para saltar a un 0km.

La comparación no es trivial si pensamos que el teléfono pasó de ser un entretenimiento a una herramienta de trabajo.

El dato llamativo es que en un país con inestabilidad económica como el nuestro, los teléfonos no cesaron sus ventas y la demanda que más creció fue la de los topes de gama de las principales marcas. Así lo afirma Samsung, la empresa que más teléfonos vende en Argentina con una cuota de mercado de alrededor del 60%.

Por qué crece la demanda

No hablaremos aquí de por qué es importante tener un smartphone porque ya lo tenemos claro, pero sí del fenómeno de tener uno cada vez mejor.

“Para el consumidor se empezó a volver más relevante tener más funcionalidades dentro de un teléfono. Siempre se habla de pantalla más grande o mayor almacenamiento pero hay algo que es muy relevante como el procesador y la capacidad que tiene para darte lo que necesitas y eso es lo que muchos miran ahora”, afirma Mariano Dascanio, gerente de marketing de producto en Samsung Argentina, en diálogo con Los Andes.

Como en la buena vida, una vez que se ha subido nadie quiere bajar y eso descubren, según Samsung, los consumidores que dan el salto a la categoría premium. “Para trabajar necesitas un dispositivo que te responda bien y eso se empieza a notar a medida que subís de gama”, agrega Dascanio.

Tecno Samsung

¿El consumidor compra un equipo de alta gama para que le dure mucho tiempo o para que valga más a la hora de la reventa? La pregunta no tiene una respuesta contundente pero sirve para graficar por qué un usuario pasa de un teléfono con dos o tres años de antigüedad a uno nuevo y con mejores funciones. En Samsung, el plan canje les ayuda a ver la tendencia. Sólo 10% o 15% vienen de la misma gama con modelo anterior pero el resto no. “O sea que no necesariamente compran el equipo para tener algo que va a tener buen valor de reventa. Aunque siempre está el fanático que compra el último modelo, la mayoría son personas que tenían un modelo antiguo y dan el salto a la alta gama porque quizá lo va a conservar por tres o cuatro años”, detalla el gerente de Samsung.

Acceder es más fácil

La liberación de los teléfonos cambió la dinámica de compra. La oferta ya no está atada a las operadoras telefónicas y sus planes de permanencia. Eso marcó una diferencia e hizo crecer el gusto del usuario por las marcas, independientemente de quién les brinde el servicio de conexión.

Actualmente el plan canje -que es entregar un teléfono como parte de pago- y las cuotas sin interés son el principal motor del consumo. “Muchos quieren vender sus equipos para comprar uno nuevo y nosotros lo que le ahorramos es el trámite de hacerlo en otras plataformas con los riesgos que eso conlleva”, dice Mariano Dascanio.

Todo esto empujó el mercado hacia arriba y la gama alta creció. En números, del total de smartphones que vende Samsung, 20% son teléfonos premium y el resto se divide entre el resto de gamas. Ese porcentaje era de 15% hace dos años y más bajo aún hace tres.

¿Cómo es la estrategia para incentivar el consumo en una economía con un 50% de inflación anual? “Tenemos ofertas para todas las gamas y tenemos planes como el canje para poder acceder a los dispositivos en cuotas. También participamos de las promociones y las fechas especiales”.

¿Cuáles son los más buscados?

“Sí armamos una lista de los equipos que más se venden siempre va a responder a la ecuación costo-beneficio”, afirma Dascanio.

En la lista de los premium asoma el Galaxy S20 FE, que es un celular con prestaciones de alta gama pero precio accesible, es decir, de $75 mil. Pero no es el único favorito. “En los equipos Premium uno pensaría que se vende mejor el más barato de la alta gama y sin embargo el más vendido es el S21 Ultra. La razón es que tiene la última tecnología y un mayor almacenamiento de base porque viene con 256gb”, detallan desde Samsung. Ese equipo actualmente cuesta unos $196 mil. El S21+ se consigue por $155 mil y el S21 por $134 mil.

El Galaxy S21 Ultra, el S21+ y el S21 son los tres modelos premium, con 5G, mejores cámaras y sin cargador en la caja.

En la gama media los más buscados son A52, A32 y A22, que son móviles que se venden entre los $37 mil y los $58 mil.

Además de la gama premium, los wearables -que son los dispositivos que acompañan al smartphone- también crecieron en ventas. “Por la pandemia y por la tendencia global creció la demanda. Nos hizo crecer muy fuerte, más de 200% en los últimos dos años. Era una base chica en 2019 pero creció exponencialmente. En nuestra venta online y en las tiendas propias de todo lo que se vende un 20% pertenece está categoría”, asegura Mariano Dascanio.

Los wearables más populares son los Galaxy Buds, que son auriculares inalámbricos pero también los relojes, el lápiz S Pen y otros accesorios.

Los plegables son tendencia

Este viernes 15 se inició en Argentina la preventa de los Galaxy Z Fold y Z Flip, que son los dos modelos de smartphone plegables de Samsung. Es la tercera edición de esos modelos que se venden en el país y creció el interés entre los consumidores locales.

La innovación y la robustez de los equipos los vuelven atractivos y los ofrecen dentro del plan canje y en cuotas. “La idea detrás de esto es que se vuelvan una línea de productos no tan de nicho sino un poco más masivos pero siempre dentro de la gama Premium”, aseguró Mariano Dascanio, gerente de Marketing de producto en Samsung Argentina.

Tecno Samsung

El que está más cerca de lograrlo es el Z Flip, que se vende por $140 mil, que es $100 mil más barato que el Z Fold. El Flip viene en cuatro colores, ocupa poco espacio plegado y cuenta con 5G. El Fold tiene la última tecnología desde su cámara a su procesador y al desplegarse su pantalla alcanza medidas casi de tablet.

“Buscamos ampliar la cobertura de exhibición porque queremos que la gente los pruebe y los toque. Estamos quintuplicando los lugares donde están exhibidos para que el consumidor pueda experimentarlos”, dice Dascanio.

Las compras en preventa vienen además con un eVoucher de regalo, que es una opción para obtener wearables de la marca sin costo como auriculares inalámbricos, cargadores, fundas, etc.

NFC al estilo argentino

La tecnología NFC -sigla de Near Field Communication o campo de comunicación cercano- es un desarrollo que permite que un dispositivo se comunique con otro con solo tocarse. “Es una tecnología de la que se habla mucho en el mundo de los negocios, sobre todo por los pagos sin contacto pero acá en la Argentina lo importante es que permite cargar la SUBE”, afirma el gerente de producto de Samsung.

Carga de tarjeta SUBE con tecnología NFC

La opción está disponible desde el modelo A22 hasta el Z Fold, o dicho de otro modo, desde un teléfono de $40 mil hasta uno de $240 mil. “Esto es muy relevante para nuestro consumidor y es algo que queremos que esté en todos los equipos”, añade.

Proteger la compra

El lanzamiento de la preventa de los equipos plegables Z Flip y Z Fold también trae una promoción extra: un seguro contra daños o robos.

“Globalmente uno de los principales temores del consumidor que tiene la gente es que se te rompa la pantalla o se le quiebre el teléfono pero en Argentina la segunda Barrera que hay para comprar este tipo de dispositivo es que te lo roben”, afirma Mariano Dascanio.

Los bancos ofrecen seguros pero Samsung lo suma como opción de compra a precio promocional. “Estamos ofreciendo un seguro propio que por $1000 por mes te cubre la rotura del equipo, la pantalla y también el robo. “El objetivo no es vender más seguros sino que la gente se sienta segura a la hora de comprar estos teléfonos”, agregó Dascanio.