Ya es 2026 en Nueva Zelanda: así fue el espectacular show de fuegos artificiales

Los países de Oceanía fueron los primeros en darle la bienvenida al nuevo año.

Sky Tower en Auckland (Nueva Zelanda): espectáculo por Año Nuevo 2026

Con el clásico show de fuegos artificiales, Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en darle la bienvenida al 2026.

El divertido e impactante evento fue transmitido por televisión a todo el mundo, con cientos de miles de espectadores conectados en vivo.

Los festejos se dieron en torno a la Sky Tower de Auckland, que dejó postales preciosas con las luces en el cielo nocturno y el entusiasmo de la gente allí presente.

De todos modos, el primer país en dar la bienvenida al nuevo año fue Kiribati, específicamente su Isla de Kiritimati o Isla de la Navidad. Le siguieron Samoa, Tonga y Nueva Zelanda. Australia sigue en la lista y es muy esperado por el megashow que suele registrarse cada año en Sídney.

Cuál es el último lugar del mundo en recibir el 2025

En el lado opuesto de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, las Islas Howland y Baker, territorios no habitados de Estados Unidos, son los últimos puntos del planeta en recibir el Año Nuevo.

Entre los lugares habitados, Samoa Americana se destaca como el último territorio en cruzar al nuevo año.

