Se acerca el eclipse solar total de 2026 que oscurecerá varios países: ¿se verá en Argentina?

El fenómeno atravesará el Ártico, Islandia y España el 12 de agosto de 2026; casi mil millones de personas verán al menos una fase parcial en el hemisferio norte.

La expectativa por el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 crece a nivel mundial, pero los observadores en Argentina recibieron una respuesta definitiva. Según los registros de trayectoria de la sombra lunar, el fenómeno será exclusivo del hemisferio norte, dejando a nuestro país y al resto de Sudamérica sin visibilidad directa.

A pesar de la difusión global de este evento, plataformas especializadas como Time and Date confirman que la sombra de la Luna no tocará suelo argentino en ninguna de sus fases. El proceso iniciará a las 15:34 UTC y alcanzará su máximo punto de oscuridad mundial a las 17:46 UTC, momentos en los que el disco solar permanecerá intacto para los observadores locales.

image El eclipse no se podrá ver desde Argentina. El mapa de la oscuridad total en 2026 La franja de totalidad, donde la Luna bloqueará completamente la luz del Sol, se extenderá por un arco que une el océano Ártico con las costas mediterráneas de España. Los territorios que experimentarán el día convertido en noche incluyen a Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. En ciudades como Reikiavik, Oviedo, Bilbao y La Coruña, la fase de totalidad durará un máximo de dos minutos y veinte segundos.

Para quienes se encuentren en las regiones afortunadas del norte, la atmósfera será irreal. En lugares como el sur de Francia, aunque no se encuentre en el centro de la trayectoria, el Sol será cubierto hasta en un 95%, produciendo una luz crepuscular en pleno día. Este evento es considerado por los europeos como el "encuentro de una vida", ya que el último antecedente similar data de 1999 y no se repetirá en ese continente hasta el año 2081.

image Los afortnados serán quienes estén en el sur de Europa para esas fechas. Turismo masivo y estrellas fugaces en pleno día La magnitud del fenómeno ya generó un impacto económico sin precedentes en el hemisferio norte. En Islandia, las reservas hoteleras están prácticamente agotadas y los precios subieron hasta un 100% por encima de los valores habituales de agosto. En España, el gobierno nacional debió crear una comisión especial con doce ministerios para gestionar la llegada masiva de turistas y evitar la especulación con los precios de los alojamientos rurales.

image Lluvia de estrellas. Wired Un dato extra que atrae a los científicos es que el eclipse del 12 de agosto coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas. La oscuridad repentina permitirá ver estrellas fugaces cruzando el cielo, junto a planetas como Júpiter y Venus, brillando de forma inédita en pleno día al lado de la corona solar. Se estima que mientras 980 millones de personas verán una fase parcial, solo 15 millones de habitantes estarán en la zona de cobertura total.