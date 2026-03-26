Las bañeras pasaron de moda: así es la nueva tendencia de 2026 que transforma tu baño en un espacio de spa

Para un funcionamiento perfecto, el suelo requiere una pendiente precisa de entre el 1% y el 2%, además de una impermeabilización total que evite humedades y olores.

Las bañeras clásicas y las antiguas cabinas de ducha están quedando en el olvido. Hoy, la moda se inclina por espacios abiertos y diseños minimalistas que utilizan duchas a ras de suelo con desagüe lineal. Esta solución no solo amplía visualmente el ambiente, sino que elimina obstáculos físicos, creando un entorno funcional.

Lograr este efecto visual de calma requiere una ejecución técnica rigurosa. A diferencia de las duchas tradicionales, aquí el desagüe queda oculto bajo una rejilla estrecha a nivel del suelo. Aunque la apariencia es sencilla, expertos advierten que detrás existe una complejidad que, de no atenderse, deriva en serios problemas de humedad.

image El desafío técnico detrás del minimalismo La clave del éxito reside en tres pilares fundamentales: la inclinación correcta de la solera, la impermeabilización completa de la zona y la instalación adecuada del sifón. Si alguno de estos pasos falla, los inconvenientes como malos olores o filtraciones no aparecen de inmediato, sino tiempo después, cuando el agua fluye en la dirección incorrecta.

Para que el diseño sea fiable a largo plazo, es obligatorio planificar una pendiente en el suelo de entre el 1% y el 2%. La ubicación del desagüe, ya sea pegado a la pared o en el centro, determinará la complejidad de la obra. Además, se debe garantizar el acceso al sifón para su limpieza periódica y utilizar superficies antideslizantes por seguridad.

image Qué tener en cuenta según el tipo de vivienda En viviendas unifamiliares, esta opción ofrece mayor libertad creativa y reduce riesgos de daños hacia terceros. Sin embargo, en edificios de departamentos la planificación debe ser todavía más cuidadosa. Cualquier error mínimo en el sellado puede generar fugas hacia los vecinos de abajo, ocasionando costos legales y de reparación muy elevados.

Finalmente, una mampara de vidrio discreta suele complementar el diseño para evitar salpicaduras en el resto del ambiente. Esta transformación no debe verse como una moda pasajera, sino como una mejora estructural que moderniza el hogar y aumenta el confort diario, siempre que la técnica y la estética trabajen en armonía.