Vuelve hoy Artemis II: dónde caen los astronautas y cómo es la maniobra extrema para sobrevivir

Empezó la cuenta regresiva para este viernes 10 de abril ser testigos del retorno de los cuatro astronautas que hicieron historia con Artemis II , al sobrevolar el entorno de la Luna y marcar la mayor distancia alcanzada por una nave tripulada por humanos en el espacio exterior.

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Reid Wiseman , Victor Glover , Christina Koch y Jeremy Hansen, a bordo de la nave Orión, entrarán a la atmósfera de la Tierra con una velocidad de 40.233 kilómetros por hora tras haber viajado más de 643.000 kilómetros en sus 10 días de misión, apuntó Amit Kshatriya, administrador asociado de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés).

Tras volver, deben someterse a revisiones médicas y pasar tiempo con su familia, por lo que tardarán semanas en ofrecer declaraciones a la prensa, avisó la NASA ante la expectativa mundial que hay depositada sobre ellos.

De todos modos, antes de celebrar, hoy se enfrentarán una maniobra extrema para asegurar su amerizaje.

El director líder de vuelo para Artemis II, Jeff Radigan, avisó en una conferencia de prensa que no podrá verse desde tierra el regreso de los cuatro tripulantes en la nave Orión, con un amerizaje programado para este viernes a las 21.07 de Argentina.

La zona del amerizaje de los astronautas de Artemis II será en las costas de San Diego, en California, por lo que piden a la geste no acercarse frente al riesgo que representan los restos de la nave espacial.

La NASA fijó un rango estimado de 3.704 kilómetros en el Pacífico para el amerizaje.

Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar. Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar. NASA

Se trata de la parte más delicada de la misión, porque la cápsula tendrá que reingresar a la Tierra a más de 40.000 km/h, y la fricción a su vez elevará la temperatura a casi 2700°C.

A esta dificultad se suman otros tantos puntos a tener en cuenta, como el hecho de que la nave está diseñada para entrar a la atmósfera con un ángulo de trayectoria de -5,8° respecto del horizonte, por lo que debe estar orientada de forma precisa en un ángulo de entrada muy pequeño.

Mientras la tripulación vuelve a la Tierra, el escudo térmico de Orión estará expuesto, por lo que los astronautas van a estar incomunicados durante seis minutos mientras la nave desciende unos 122 km.

Finalmente, desplegará los paracaídas dos veces, para reducir la velocidad del vehículo. Por esta razón, el margen de error es prácticamente nulo.

Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II NASA

Branelle Rodríguez, jefa del Programa Orión de Artemis II, enfatizó que "todo se está viendo muy bien desde el punto de vista del vehículo", mientras la NASA prevé un clima "favorable" para el amerizaje en California, un punto que escogió por "las aguas tranquilas" y las condiciones meteorológicas.

Ante una contingencia, la Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, según la agencia espacial.

De hecho, después del amerizaje, los oficiales tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, pues deben esperar a que los desechos de la nave ya no sean un riesgo.

Transmisión en vivo de la NASA