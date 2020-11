Algunos votantes en todo Estados Unidos recibieron llamadas automatizadas anónimas en las semanas previas al día de las elecciones en las que les pedían “mantenerse a salvo y quedarse en casa”, una advertencia inquietante que según expertos electorales podría ser un intento para asustar a las personas con el fin de que no participen en los comicios.

El FBI investiga las llamadas que buscan desalentar a la gente de votar, les dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a los reporteros el martes. Las autoridades no ofrecieron detalles.

Las breves llamadas, que tenían una voz femenina computarizada, no mencionaban las elecciones. Pero dada la falta de detalles y el momento en que ocurrieron, el mensaje era claro, de acuerdo con Dan Doughty, un residente de Kansas City que recibió la llamada automatizada el martes por la mañana.

"Se sentía como si fuera supresión de votantes'', comentó Doughty a The Associated Press. "Incluso fue tan vaga que quienquiera que lo haya hecho podría decir que era sobre el COVID''. Las llamadas telefónicas fueron efectuadas a personas que residen en casi el 90% de los prefijos telefónicos de Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de YouMail, una compañía tecnológica que fabrica un software contra las llamadas automatizadas. El periódico The Washington Post reportó el martes los hallazgos de YouMail.

YouMail encontró que las llamadas empezaron a realizarse durante el verano boreal, pero aumentaron drásticamente en las últimas semanas. Tan sólo en octubre se efectuaron 10 millones de ellas, según Alex Quilici, director general de YouMail. El martes se reportaron llamadas en varios estados, incluyendo Iowa, Kansas, Florida, Nebraska y Missouri.

“Esta sólo es una llamada de prueba”, dice la voz en una versión de la llamada. `Es momento de permanecer en casa. De mantenerse a salvo y quedarse en casa''.

Quien haya creado las llamadas automatizadas utilizó tácticas sofisticadas, enrutándolas de una forma que ocultaba su identidad y ubicación, señaló Quilici. Y, a diferencia de la mayoría de las llamadas automatizadas, el mensaje no solicitaba información personal ni le pedía a los que respondieron tomar alguna acción en particular, lo que deja entrever que el objetivo podría haber sido crear confusión y miedo.

Esos podrían ser todos los indicios disponibles de quién está detrás de esto, añadió. "No es un niño de 12 años con una computadora. Se siente como si tal vez esto estuviera patrocinado por el Estado'', dijo Quilici. “Si quieres causar daño, quieres hacérselo a todos”.

En un comunicado, el FBI dijo: "Estamos al tanto de los reportes de llamadas automatizadas y no tenemos comentarios al respecto. Como recordatorio, el FBI alienta al público estadounidense a verificar con sus funcionarios electorales locales cualquier información electoral y de voto que pudieran recibir''.

El funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, quien habló a condición de guardar el anonimato, advirtió que las "llamadas automatizadas de esta naturaleza ocurren en cada elección'' y aconsejó a la gente "mantener la calma y votar''.