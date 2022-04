Vídeo: un video reciente despertó alarma y especulación sobre la salud de Putin

Este viernes comenzó a circular un vídeo donde se lo ve a Vladimir Putin encorvado y agarrando una mesa con fuerza durante una reunión con el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Las imágenes dieron que hablar sobre el estado de salud del presidente ruso y comenzaron los rumores.

El vídeo de Putin

La filmación de se dio a conocer en las redes sociales por el usuario @maxseddon, jefe de la oficina de Moscú de Financial Times en la Rusia Soviética.

En su cuenta publicó el vídeo afirmando que en esa reunión “Putin está elogiando la ‘liberación’ de Mariupol por parte de Rusia después de que sus fuerzas fueran completamente destruidas durante un asedio de dos meses. "

Asegura que Putin “le dijo al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que bloqueara la planta metalúrgica de Azovstal, donde están escondidas las últimas tropas ucranianas, ‘para que no pueda entrar una mosca”.

Un vídeo muestra a Putin desmejorado, encorvado y agarrado fuertemente a una mesa, lo cual inició los rumores sobre una posible enfermedad. La filmación se hizo viral y salieron muchas hipótesis.

El vídeo rápidamente se difundió por las redes, generando comentarios de todo tipo y alertando sobre la salud del presidente ruso ya que se lo ve pálido y ligeramente desencajado.

No sería la primera vez que se debate sobre la salud del mandatario ruso. Se ha corrido el rumor de que tiene cáncer de tiroides y se ha reunido en secreto hasta con 35 oncólogos, otros aseguran que se baña en la sangre de astas de ciervo. Sin embargo todo ha sido desmentido, meses anteriores, por Kremlin.

La opinión de la prensa especializada en la Guerra Rusia – Ucrania

Louise Mensch, periodista británica especializada en Rusia, reafirmó su opinión sobre que Putin tiene Parkinson. En su cuenta de Twitter dijo “Informé que Vladimir Putin tiene Parkinson y aquí se le puede ver agarrando la mesa para que no se vea su mano temblorosa, pero no puede dejar de golpear su pie”

La periodista especializada ha dicho varias veces que el presidente ruso tiene Parkinson.

También compartió un artículo que había publicado en marzo, en el que el diario The Sun había confirmado en noviembre del 2020 que Putin tenía esa enfermedad

Erik Bucy, experto en lenguaje corporal de una universidad de Texas, dijo para el diario británico The Sun que no se lo veía sano al presidente ruso. “Es un Putin asombrosamente debilitado en comparación con el hombre que observamos incluso hace unos años”, dijo el experto y agregó: “un presidente capaz no necesitaría mantenerse apoyado con una mano extendida, y no se preocuparía por mantener ambos pies plantados en el suelo”.

Illia Ponomarenko, periodista ucraniano, también publicó en la red social al respecto “¿Soy yo o Putin parece realmente menos sano y saludable con cada día de guerra? Puedo ver una diferencia drástica entre ahora y finales de febrero”, escribió.

Mucha gente dio su opinión en las redes.

Anders Aslund, economista y autor especializado en Rusia, twitteó que “la reunión de Putin con Shoigu hoy muestra que ambos están deprimidos y aparentemente con mala salud. Shoigu tiene que leer sus comentarios a Putin y habla mal, lo que sugiere que los rumores de su ataque al corazón son probables. Se sienta mal. Bajo rendimiento. Vale la pena ver.”