Video: oía ruidos extraños en su oreja y el traumático motivo la dejó sin palabras

Una mujer de 64 años vivió un episodio digno de un relato de Halloween. Tras sentir ruidos extraños en su oreja, asistió a una consulta médica y los profesionales descubrieron que tenía una araña alojada en su canal auditivo. La aterradora noticia tomó por sorpresa a la natal de Taiwán, quien además se enteró que el arácnido había mudado de exoesqueleto en ese lugar.

El calvario de la paciente comenzó tan solo cuatro días antes de que decidiera presentarse en un centro médico para descubrir qué provocaba su malestar. Según informó la publicación Science Alert, la mujer sentía “golpes, chasquidos y crujidos incesantes” en su oído izquierdo.

Además, la mujer detalló haber despertado la noche en que empezaron los síntomas con la “sensación de una criatura moviéndose” en los más profundo de su oreja, tanto que parecía provenir de sus propios huesos. Por este motivo, comenzó a sospechar de que, tal vez, algo se había escabullido en el interior de su cuerpo.

Esta sola experiencia bastó para despertar nuevos miedos y preocupaciones en la mujer. Y es que según informó David Kasle, médico de ENT Sinus and Allergy of South Florida en diálogo con NBC News,“hay una capa extremadamente sensible y delgada de piel que recubre el canal auditivo llamado canal auditivo externo”. Este último es extremadamente sensible debido a que está recubierto de pequeños pelos y glándulas sudoríparas, motivo por el cual la mujer sentía “la sensación de arrastrarse, una sensación de cosquilleo que es casi insoportable”.

Al concurrir a una consulta en una clínica o de otorrinolaringología, sus temores se volvieron realidad. Tal como se muestra en un video compartido por el medio The New England Journal of Medicine, los profesionales encontraron una araña de 2-3 milímetros de tamaño en su canal auditivo. Al parecer, el artrópodo se habría resguardado en su oreja para mudar de exoesqueleto.

Foto: The New England Journal of Medicine

Pese a su minúsculo tamaño, las imágenes del arácnido y sus múltiples ojos son suficientes para causarle pesadillas a una persona.

Para fortuna de la mujer, el artrópodo fue extraído rápidamente por los galenos y, de acuerdo a lo que expresaron profesionales del Hospital Municipal de la ciudad de Tainan (Taiwán), la paciente no sintió ningún tipo de dolor durante el procedimiento.

Los otorrinolaringólogos explicaron que este tipo de problemas se solucionan al extraer las arañas, insectos u otro tipo de objeto que haya ingresado al canal auditivo, con un tubo de succión. De esta forma, retiraron al pequeño invasor y su antigua piel. Además, informaron que tanto el tímpano como la audición de la paciente estaban intactos.

