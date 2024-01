Video: descubrió que su hijo le robó el celular a un joven, lo retó y lo entregó a la Policía

Un padre entregó a su propio hijo a la policía tras descubrir que había participado en un violento robo, en el que la víctima -un estudiante de 18 años- fue apuñalado a la altura del corazón. El hecho ocurrió hace ya más de un mes, en la localidad colombiana de Suba.

En un video que trascendió gracias a su publicación en las redes sociales, se puede ver como un hombre, notablemente enojado, sostiene del hombro a su hijo frente a lo que parece ser la fachada de una comisaría. Junto a él, se encuentran la hermana y la madre del joven de 23 años.

Si bien no es explicado en el video, se escucha al enfurecido hombre, identificado como César Andrés Sánchez, decir que su hijo “es un demonio” y que “tiene que entregarse porque eso no se hace”. Y es que, el 10 de diciembre, el individuo se involucró en un violento robo que causó gran indignación en los residentes de Suba, una localidad ubicada en Bogotá.

En horas de la mañana, un estudiante universitario de 18 años fue asaltado por dos individuos. Si bien el joven no presentó resistencia al robo y entregó su celular, los ladrones lo apuñalaron cerca del corazón con un arma cortopunzante.

Según revelaron más tarde fuentes policiales, los delincuentes habían citado a Juan Esteban Ariza en un lugar específico para comprarle una gorra, ya que el menor cuenta con un emprendimiento dedicado a la venta de este artículo.

El hecho delictivo quedó captado en cámaras de seguridad de la zona. Como se pudo observar en las imágenes transmitidas por medios colombianos, los ladrones se alejaron caminando del lugar. Por su parte, Ariza pudo llegar a su domicilio, donde advirtió a sus padres sobre lo sucedido y fue trasladado al hospital Simón Bolívar.

Foto: Captura de video.

Allí, el joven debió ser ingresado a cuidados intensivos, ya que se encontraba en estado crítico. “Lamentablemente mi hijo ahorita está en diagnóstico reservado”, reveló en aquel momento su padre, Alexánder Ariza, a Noticias Caracol. Afortunadamente, pocos días después el joven ya se encontraba fuera de peligro.

Por otro lado, cuando César Andrés Sánchez identificó a su hijo como uno de los agresores, no dudó en hacer lo correcto y llevó a su hijo a una comisaría local. “Él fue el que apuñaló al muchacho Juan Ariza. Nosotros ponemos la cara”, expresó en ese momento.

“Ofendido me tiene, porque ¿lo matan y qué? No, el relajado, andando muy relajado y nosotros escondiéndonos, sin hacerle nada a nadie”, se lo escucha decir al hombre en el metraje que se viralizó. Y es que, tras lo sucedido, la familia Sánchez comenzó a recibir amenazas.

“Me da ira, me da tristeza, porque la gente me juzga, nos juzga”, reveló César, quien ejerce como vendedor ambulante de frutas, tras solidarizarse con los padres de Ariza. Asimismo, detalló que al consultarle a su hijo sobre lo sucedido, el joven de 23 años se excusó con que “no sabía” lo que su compañero -quien efectuó la puñalada- iba a hacer.

“Yo le pregunto todo, ‘¿qué pasó hermano?’, él me dice ‘papá, yo estaba en el parque y llegó él y me dijo que si lo iba a acompañar a comprar una gorra a Suba’, él se fue a acompañarlo, ni siquiera sabía que él llevaba un cuchillo”, explicó Sánchez.

Pese a las buenas intenciones del hombre, la Policía no detuvo al joven. “Le dije ‘vamos, que lo voy a entregar a la Policía’. Me quedé en la puerta hasta que llegaron. En el momento estaban diciendo que no tenían órdenes de captura, pusieron un poco de peros y decían que lo iban a soltar y que se lo iban a entregar a la mamá, y la mamá llamó a Bienestar Familiar y allá quedó ese proceso”, concluyó el relato del hombre.