Una abuela de 87 años murió luego de salvar a sus nietas de un incendio

Una mujer de 87 años salvó de un incendio que se produjo en su casa a sus nietas de 4 y 6 años. Como consecuencia del hecho, la abuela falleció. El incidente ocurrió en Carmen de Bolívar, Colombia.

Martina del Socorro Martínez ingresó a la casa en llamas con la intención de salvar a las dos pequeñas. Sin embargo, sufrió graves heridas que causaron su muerte.

Uno de sus hijos informó que la señora además de salvar a sus dos nietas, también trató de apagar las llamas de su casa, ya que era el patrimonio de toda su vida.

El incendio en El Carmen de Bolívar pudo desatarse por un corto circuito. Gentileza: El Universal

Tras el incendio, los servicios de emergencias llegaron al lugar y la trasladaron hacia un hospital, pero la abuela no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

Despidieron a la mujer que murió por salvar a sus nietas

Luego del triste hecho, algunos vecinos recordaron a la mujer como una persona valiente y “que daba todo por sus hijos”, indicaron durante una entrevista al medio Noticias Caracol.

“A mí no me extrañó cuando me dijeron que ella se metió. Obviamente, en la desesperación ella quería apagar su casa, ella no quería que su casa se quemara”, señaló Astrid Rivera, una de sus nietas mayores.

Quienes la conocieron la describieron como una persona agradable y trabajadora que se llevaba bien con todos sus vecinos. “Era una señora muy humilde, muy amigable, con todo el mundo era igual”.

Algunos más reconocieron su valentía al haber salvado la vida de las dos pequeñas: “no todo el mundo de pronto en ese momento es capaz de salvar la vida de otra persona, y ella lo hizo”.